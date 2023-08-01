Онана о недовольстве Магуайром в матче с «Боруссией»: «Я много требую от себя и от других. Самокритика нужна, если мы хотим брать трофеи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия товарищеские матчи (сборные) Харри Магуайр Андре Онана Лисандро Мартинес Футбол

Андре Онана объяснил недовольство Харри Магуайром в матче против дортмундской «Боруссии».

В одном из эпизодов товарищеского матча «МЮ» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

«Я многого от требую от одноклубников, потому что они отличные игроки.

[Лисандро] Мартинес и Харри [Магуайр] – отличные игроки, они многое делают для клуба и важны для команды. Мне очень повезло быть частью этой команды и играть вместе с ними.

Я много говорю с ним [Магуайром], потому что знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Он хорошо обращается с мячом, так что я бы многого требовал от него. Он хороший парень. У меня с ним хорошие отношения.

Я должен быть готов, и он должен быть готов, и я поговорил с ним, потому что я многого требую от всех. Прежде всего, начиная с себя, потому что я думаю, что мы через все проходим вместе, и ошибки неизбежны. Не нужно бояться их совершать, потому что это часть жизни, мы учимся на ошибках.

Мы должны быть очень самокритичны. И если мы хотим выигрывать трофеи, мы должны требовать многого. Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад работать с этими ребятами, Харри – отличный парень и фантастический игрок», – сказал Онана, присоединившийся к «МЮ» этим летом, в интервью клубному телевидению.

Агбонлахор недоволен критикой Онана в адрес Магуайра: «Просто Харри легкая мишень. Повел бы Андре себя так с Лисандро или Рэшфордом? Не думаю»

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47 комментариев

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Михаил Опякин
Онана, жди голов от холодильника в свои ворота, за ним не заржавеет.
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CyberUnited
Ответ Marina_Greta
Начинать надо с себя, привыкли, что на Магу можно все свалить.
Причем все что на него сваливают - заслуженно.
+38
-2
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Рашпель793
Чего вообще так раздули эту историю то? В каждом матче партнёры друг другу на поле чтопто предъявляют за косяки. Рабочий момент. Бывает всякое.
А тут из мухи слона раздули, будто Онана там с вертушки Магуайера рубанул.
+21
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Драпежник
Ответ Marina_Greta
Начинать надо с себя, привыкли, что на Магу можно все свалить.
Тут дело в Магуаэре, Онана не молчал и в других клубах. Высказывал свои претензии Джеко в Интере. Ну и известная история с его отъездом из сборной.
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Лёха Жданчик
Ответ Рашпель793
Чего вообще так раздули эту историю то? В каждом матче партнёры друг другу на поле чтопто предъявляют за косяки. Рабочий момент. Бывает всякое. А тут из мухи слона раздули, будто Онана там с вертушки Магуайера рубанул.
в каждом матче...т.е. в любом матче с Магуаером
+8
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Токсик
Ответ Михаил Опякин
Онана, жди голов от холодильника в свои ворота, за ним не заржавеет.
Уже почти забил. С Дортмундом головой в крестовину пульнул (в крестовину своих ворот)
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jzx8
Т.е. игрок привозила продолжает привозить, а тот кто ему высказал - неправ?) Я понимаю игроки неженки щас, Рой бы уже давно закопал этого холодоса, но болелы то чего взбунтовались и встали на защиту Магуайии?))
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Лёха Жданчик
Онана это часть плана ТенХага....скоро Магуаер сам попросит трансфер на выход))
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Bego Yusupov
Ответ Marina_Greta
Ну кто кто, а Онана за словом в карман не полезет, я просто к чему вела, все шишки сыпятся на Магу постоянный, даже жалко его)
так именно из за него нам Севилья забила 2 именно из за него мы выдетели из лиги европы так что всё по делу
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Алекс Ну
Харри, что писай в глаза - святая роса.
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JamesBulger7
Ответ CyberUnited
Причем все что на него сваливают - заслуженно.
Свалил бы уже сам Магуайр куда нибудь, заслуженно😅🤝
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Ronny92
Ответ заблокированному пользователю
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Bego Yusupov
Ответ Гриззли
Ну да, а Де Хеа там, вообще, ни в чем не виноватый...
Причём тут Де хея если речь шла о Магуаере я знаю Де хея тоже в этом виноват но когда выпустили Магуаера тогда пошло поехало
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ReD_PereZ
Ответ Marina_Greta
Да это уже рефлекс, я заметила, люди некоторые матч бывает не смотрят, проиграл МЮ и был в стартовом составе Мага, пишут, опять Магуайр привёз! Да, он косячный, привозит частенько, но и без него тоже есть ребята, какие ошибаются, нельзя всех собак вешать на него постоянно.
Конкретно в этом матче он дал не удачный пас, который перехватили, что привело к очень опасному моменту у ворот, и ещё умудрился в крестовину собственных ворот попасть ударом головой и всё это за час игры. Так что да, в этом матче он допустил много косяков
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kaviknat
Ответ Marina_Greta
Да это уже рефлекс, я заметила, люди некоторые матч бывает не смотрят, проиграл МЮ и был в стартовом составе Мага, пишут, опять Магуайр привёз! Да, он косячный, привозит частенько, но и без него тоже есть ребята, какие ошибаются, нельзя всех собак вешать на него постоянно.
Но он же почти привез? Если бы не вратарь, был бы гол
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Stewart D.
подожди Андрюша, тебе ещё пятёрку на Энфилде вынимать
чел, тебя так вдохновляет одна победа и лига Европы? Уровень ливера примерно как у зенита
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Токсик
Ответ Stewart D.
а помнишь времена, когда тут фанаты мю вопили с пеной у рта, что он лучший защитник АПЛ даже лучше ВВД ? вот смеху было эх...
Сначала был хорош, затем сильно регрессировал. Всё просто
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Антон
Хоть у кого-то с менталкой всё в порядке теперь в команде
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Budabuda
Онана можно понять. в Холодильнике не было бананов.
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Tyrone Woodley
Бедный Магуайр, нельзя его обижать, ну привозит и привозит, что его теперь упрекать из-за привозов. Вон Де Хеа же хороший никогда такого себе не позволял может по этому и сам нет-нет да пропускал буд-то вратарь из дворового футбола!
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NottinghamForest79
топарь.. прихлопнул холодильник
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Старик Стариканов
Вратарь привозила отчитал защитника привозилу.Сюр какой то
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Токсик
Ответ Любезный Коссутий
Макгавр - главный привозла нашего МЮ. эти разговоры могут стать бесконечными
Харя Магвая в настоящий момент главный лавочник нашего МЮ. И там ему место, благо
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Михаил Сафонов
Хорошо объяснил, но слукавил, холодоса нужно тряпками гонять
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Ilya Shilovskiy
Тоби уже не тот
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