Онана о недовольстве Магуайром в матче с «Боруссией»: «Я много требую от себя и от других. Самокритика нужна, если мы хотим брать трофеи»

Андре Онана объяснил недовольство Харри Магуайром в матче против дортмундской «Боруссии».

В одном из эпизодов товарищеского матча «МЮ» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот « » возник голевой момент. Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

«Я многого от требую от одноклубников, потому что они отличные игроки.

[Лисандро] и Харри [Магуайр] – отличные игроки, они многое делают для клуба и важны для команды. Мне очень повезло быть частью этой команды и играть вместе с ними.

Я много говорю с ним [Магуайром], потому что знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Он хорошо обращается с мячом, так что я бы многого требовал от него. Он хороший парень. У меня с ним хорошие отношения.

Я должен быть готов, и он должен быть готов, и я поговорил с ним, потому что я многого требую от всех. Прежде всего, начиная с себя, потому что я думаю, что мы через все проходим вместе, и ошибки неизбежны. Не нужно бояться их совершать, потому что это часть жизни, мы учимся на ошибках.

Мы должны быть очень самокритичны. И если мы хотим выигрывать трофеи, мы должны требовать многого. Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад работать с этими ребятами, Харри – отличный парень и фантастический игрок», – сказал Онана, присоединившийся к «МЮ» этим летом, в интервью клубному телевидению.

Агбонлахор недоволен критикой Онана в адрес Магуайра: «Просто Харри легкая мишень. Повел бы Андре себя так с Лисандро или Рэшфордом? Не думаю»