Мартинес о недовольстве Онана в адрес Магуайра: «Андре – лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Андре Онана Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес прокомментировал выкрики Андре Онана в адрес Харри Магуайра.

В одном из эпизодов товарищеского матча «МЮ» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент.

Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

«Пусть лучше будет так. Пусть лучше будет так. Когда ты сосредоточен, то может отдавать все силы вместе со своими партнерами по команде. Ничего такого не произошло. Это часть футбола.

Андре – яркая личность. Он может играть, справляться с давлением, он очень позитивный, он лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Лисандро Мартинес.

13 комментариев

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skxgpkt7xn
пусть вообще выгонит из команды 😂
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ОттоДракула
Ответ skxgpkt7xn
пусть вообще выгонит из команды 😂
Хуже бы точно не стало.
+6
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Marina_Greta
Такой вратарь нужен в команде, да и игрок, с характером, чтобы мог мотивировать и управлять на поле защитой.
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Манковский
Ответ #SharkTeam
А если сам будет косячить и не держать уровень, а только на дефов орать, то что?
Ты посмотри момент с Магуайром, он просто стоял на месте. Он не сделал ошибку, он вообще ничего не делал.
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wadwill13
Ответ Marina_Greta
Такой вратарь нужен в команде, да и игрок, с характером, чтобы мог мотивировать и управлять на поле защитой.
не путай харизматичную личность и избалованного человека который не соображает что он делает. его характер - не лидерский, не харизматичный, не подчиняется. такие люди всю жизнь свою рушатся на всех этапах. что у онана и происходит. если взять его футбольную карьеру то давай сравним с Кантона. оба- невероятные таланты. оба "рубят сразу" напрямую. но француз лидер, бунтарь, харизма, пример для подражания и критики а онана-только бунтарь которому нужен только он. Всё команды в которых он играл- со всеми подрался. возьми интер: как он уходил из Милана? все написали благодарность ему и какой он классный игрок и товарищ. а вернись на пол года назадисним не хотели общаться пол команды основного состава, постоянные недовольства им и его вольностям. и это только маленькая часть. он ни в одну команду с самого детства не принёс усиление по моральке и по лидерские моментам. да он может иногда тащить матчи, но это благодаря тренировкам и таланту помноженному на фарт вратарский ноон НИКОГДА НЕ ВДОХНОВЛЯЛ, НИКОГДА не помогал за полем, Никогда не был примером. у него нетстержня как у француза с кем я сравнивают данном примере, это типичный эгочеловек которому всё пофиг. это факты. управлять защитой- ты серьёзно?он ни разу этого нп делал. в каждой команде где он был были дядьки в защите. даже в молодёжные был игрок на два или полтора года старше его ( фамилия вылетела из головы) и он там поавил. как и все защитники в его командах а не он. не придумывай ему таланты которыми он никогда не владел и не будет владеть. по морально он уровня дембеле, даже коутиньо гораздо сильнее морально.
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laudrup
Для Онана авторитетов нет.
В сезоне он всем напихает!
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Андрюха с района
Онана просто сказал правду) Холодильник - это полнейший днарь)
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Adi Mov
Вначале лишили капитанскую повязку, теперь новичок клуба орет на тебя. Магуайр может, наконец-то, решит уйти, и Онана станет катализатором этого.
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Azizboy
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Молодец так и должен быть толковый голкипер
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