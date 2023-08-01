Мартинес о недовольстве Онана в адрес Магуайра: «Андре – лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед»

Лисандро Мартинес прокомментировал выкрики Андре Онана в адрес Харри Магуайра.

В одном из эпизодов товарищеского матча «МЮ» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот « » возник голевой момент.

Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

«Пусть лучше будет так. Пусть лучше будет так. Когда ты сосредоточен, то может отдавать все силы вместе со своими партнерами по команде. Ничего такого не произошло. Это часть футбола.

Андре – яркая личность. Он может играть, справляться с давлением, он очень позитивный, он лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Лисандро Мартинес.