Мартинес о недовольстве Онана в адрес Магуайра: «Андре – лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед»
Лисандро Мартинес прокомментировал выкрики Андре Онана в адрес Харри Магуайра.
В одном из эпизодов товарищеского матча «МЮ» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «Манчестер Юнайтед» возник голевой момент.
Онана, вышедший на замену во втором тайме, отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.
«Пусть лучше будет так. Пусть лучше будет так. Когда ты сосредоточен, то может отдавать все силы вместе со своими партнерами по команде. Ничего такого не произошло. Это часть футбола.
Андре – яркая личность. Он может играть, справляться с давлением, он очень позитивный, он лидер. Это стиль «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Лисандро Мартинес.
В сезоне он всем напихает!