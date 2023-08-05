Дмитрий Кириченко: «Сборная России сейчас точно не сильнее Ирана»

Теги Дмитрий Кириченко Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Кириченко не считает сборную России сильнее команды Ирана.

Кириченко работал в штабе Курбана Бердыева в иранском «Тракторе».

«В футбольном плане ничего специфического в Иране нет. Я не сказал бы, что там что-то отличается от других стран, от того же Казахстана. Скажу, что иранская нация физически сильная, очень много быстрых, сильных и высоких игроков.

Матчи местной лиги проходят достаточно интенсивно. Сборная Россия почувствовала это на себе. На данный момент сборная России точно не сильнее Ирана. Не только Азмун там есть. Много игроков, которые играют за рубежом, кто-то выступает даже в топ-лиге», – сказал Кириченко.

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2 комментария

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Кириченко сейчас точно не форвард.
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