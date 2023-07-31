Sports.ru и PREMIER представили сериал «Один на один» – о жизни Аршавина, Соколовской, Игропуло и других топ-спортсменов и тренеров России

Вышел новый сериал «Один на один» – о жизни 10 топ-спортсменов и тренеров России.

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась эксклюзивная премьера документального сериала «Один на один», произведенного студией United от Sports.ru. Сериал рассказывает о том, как десять топ-спортсменов и тренеров России перезапустили карьеру и жизнь после того, как остались один на один с тяжелой травмой, столкнулись с утратой или предательством самых близких, тоской по дому и другими проблемами, знакомыми большинству.

Каждый из 10 героев переизобрел себя и теперь делится опытом, который может вдохновить любого человека, оказавшегося в переломном моменте жизни.

Среди героев сериала – лучший футболист в истории России Андрей Аршавин, основатель промоушена боев на голых кулаках TopDog Даниил «Регбист» Алеев, тренер Александры Трусовой и Марка Кондратюка Светлана Соколовская.

Автор сценария – Федор Маслов, бывший редактор Sports.ru и «Матч ТВ». Режиссер проекта – Солтан Сунгатуллин, работавший над документальным проектом «Зенит-2008. Победная песня» для Wink, а также клипами и роликами для казанского «Рубина» и «Ак Барса».

Комментарий Алексея Балухтина, руководителя коммерции United от Sports.ru:

«Мы продолжаем создавать эксклюзивный контент для онлайн-кинотеатров, показывая спорт с небанальных ракурсов. «Один на один» – сериал, который будет интересен широкому спектру болельщиков: мы погрузимся во внутреннюю кухню футбола, гандбола, киберспорта, единоборств и других видов спорта, но самое главное, что мы покажем героев с личностной стороны, познакомим зрителя с их бытом, переживаниями, характером. Наш проект – уникальный способ провести время с топовыми спортсменами и узнать, какие они люди».

Комментарий Антона Хнкояна, исполнительного продюсера United от Sports.ru:

«В этом проекте, который производился в 3 странах и 6 городах, мы сознательно собрали истории спортивных героев с очень разным бэкграундом. Футбол, фигурное катание, киберспорт, ММА, гандбол, фристайл, шахматы – герои этих видов спорта даже внешне не похожи друг на друга. Но когда они оказываются на сломе привычной и новой жизни, каждый из них проявляет похожие чемпионские качества. С одной стороны – безусловную веру в себя и свое дело, с другой – принятие нового себя».

Герой первой серии Алексей Гасилин – бывший нападающий «Зенита» и «Шальке-2», который нашел себя в блогерском футболе.

Смотрите сериал «Один на один» в онлайн-кинотеатре PREMIER.