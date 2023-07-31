Канчельскис о слухах об алкогольной зависимости: «Каждый день выпиваю бутылку водки и иду на работу. Устал от журналистов – глупые люди. В футболе есть бог, он всех накажет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол алкоголь и спорт Sports.ru - Казахстан Футбол

Андрей Канчельскис опроверг слухи о своей алкогольной зависимости.

«Все про меня говорят, что я плохой. Я вижу все вещи, которые вы пишете про меня, вам не стыдно?! Соберитесь хотя бы на минуточку.

Я не могу выпивать столько, сколько пишут про меня. Я же не могу пить каждый день! Если бы я так делал каждый день, то уже был бы не живой.

Как я устал от журналистов – глупые люди. Если хотите, приезжайте ко мне, будем пить с вами каждый день. Но кто будет писать тогда про спорт? А я буду заниматься футболом, делом, которое люблю.

Конечно, я каждый день встаю, выпиваю бутылку водки и иду на работу. Но мне все равно на то, что про меня пишут. Я занимаюсь своим любимым делом – футболом. И пока еще востребован. Меня помнят, звонят журналисты из Европы, Англии. Кому еще могут такие люди звонить? Алкоголику?

Я бы сейчас нигде бы не был, если бы был алкашом. Но я вам скажу слова Черчилля: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны».

В футболе есть бог, который всех накажет. Но я ко всему спокойно отношусь. Пойду выпью еще две бутылки водки и закончим разговор», – сказал экс-футболист сборной России, назначенный генеральным директором казахстанского «Тобола».

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Ну Радимов примерно так и работал
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Ростов-на-Дону
Андрей, какую водку пьёшь?
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Bartez1986
ну чтобы рассказывать, что победу над Испанией купили на ЧМ, одной бутылки мало всё-таки
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Maratik1982
уже бухнул по моему
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Ростов-на-Дону
Андрей, какую водку пьёшь?
безалкогольную
0
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