Линекер призвал Кейна уйти из «Тоттенхэма»: «Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах. Если Харри и в «Баварии» не выиграет трофеев, его точно сглазили»
Гари Линекер советует Харри Кейну перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».
«Думаю, Харри уйдет из «Тоттенхэма» – и он должен это сделать. Мне кажется, он хочет уйти, и все получится.
Сейчас подходящий момент, а на него претендует подходящий клуб. Мюнхен – славный город, «Бавария» – один из величайших клубов в мировом футболе.
Алан Ширер готов отвезти Харри в аэропорт в надежде спасти свой рекорд по голам в АПЛ. Но Харри уже рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Англии и «Тоттенхэм».
Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах, и именно это Харри и нужно. Я не думаю, что «Тоттенхэм» даже в топ-4 АПЛ попадет. А если Кейн и с «Баварией» не выиграет трофеи, то его действительно сглазили», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
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