Линекер призвал Кейна уйти из «Тоттенхэма»: «Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах. Если Харри и в «Баварии» не выиграет трофеев, его точно сглазили»

Гари Линекер советует Харри Кейну перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Думаю, Харри уйдет из « » – и он должен это сделать. Мне кажется, он хочет уйти, и все получится.

Сейчас подходящий момент, а на него претендует подходящий клуб. Мюнхен – славный город, « » – один из величайших клубов в мировом футболе.

Алан Ширер готов отвезти Харри в аэропорт в надежде спасти свой рекорд по голам в . Но Харри уже рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Англии и «Тоттенхэм».

Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах, и именно это Харри и нужно. Я не думаю, что «Тоттенхэм» даже в топ-4 АПЛ попадет. А если и с «Баварией» не выиграет трофеи, то его действительно сглазили», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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