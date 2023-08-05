Линекер призвал Кейна уйти из «Тоттенхэма»: «Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах. Если Харри и в «Баварии» не выиграет трофеев, его точно сглазили»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Гари Линекер Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Гари Линекер советует Харри Кейну перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Думаю, Харри уйдет из «Тоттенхэма» – и он должен это сделать. Мне кажется, он хочет уйти, и все получится.

Сейчас подходящий момент, а на него претендует подходящий клуб. Мюнхен – славный город, «Бавария» – один из величайших клубов в мировом футболе.

Алан Ширер готов отвезти Харри в аэропорт в надежде спасти свой рекорд по голам в АПЛ. Но Харри уже рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Англии и «Тоттенхэм».

Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах, и именно это Харри и нужно. Я не думаю, что «Тоттенхэм» даже в топ-4 АПЛ попадет. А если Кейн и с «Баварией» не выиграет трофеи, то его действительно сглазили», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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12 комментариев

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Пока в Баварии Коман, трофеи будут. Чемпионат по крайней мере)
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Любой спортсмен хочет оставить свое имя в истории спорта. Стать лучшим в истории бомбардиром АПЛ намного более значимое достижение, чем дежурная медалька в Баварии.
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Эта новость была, а то придумываете.
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Роналду бы поспорил
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Ответ Velirpa
даже англичане травят Кейна, нужен такой игрок Баварии? нет.
C форвардом Сток Сити лучше?
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Ответ David Aprasidze
C форвардом Сток Сити лучше?
Чупо свои деньги отрабатывает, не уверен, что Кецн за такую зарплату покажет уровень хотя бы близкий с Левандовски.
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Ответ Илья Ганин
Проблема в том, что рекорд по голам АПЛ Кейна может легко побить Холланд
никогда он его не побьёт потому что семья холланда включая его самого сказали что он хочет пробовать силы во всех чемпионатах
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