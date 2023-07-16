Арендовать Миранчука хочет «Салернитана». Гасперини пока не отпускает хавбека («Матч ТВ»)
Новой командой Алексея Миранчука может стать «Салернитана».
Как сообщает «Матч ТВ», команда, ставшая в прошлом чемпионате Италии 15-й, заинтересована в аренде полузащитника «Аталанты» и уже контактировала с его клубом.
Бергамаски не хотят продавать Миранчука дешевле 9-10 млн евро, к тому же главный тренер Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать футболиста сейчас, до того, как оценит его на тренировках. Пока игрок восстанавливается от травмы.
В «Салернитане» опровергли информацию о намерении подписать хавбека.
«На данный момент мы не заинтересованы в Миранчуке», – сказал спортивный директор Морган де Санктис.
В прошлом сезоне за «Торино» 27-летний футболист забил 4 гола в 29 играх в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Текст новости: В «Салернитане» опровергли информацию о намерении подписать хавбека
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Может еще шанс получит ...
У Салернитаны хороший состав