Арендовать Миранчука хочет «Салернитана». Гасперини пока не отпускает хавбека («Матч ТВ»)

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы Джан Пьеро Гасперини Салернитана Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Новой командой Алексея Миранчука может стать «Салернитана».

Как сообщает «Матч ТВ», команда, ставшая в прошлом чемпионате Италии 15-й, заинтересована в аренде полузащитника «Аталанты» и уже контактировала с его клубом.

Бергамаски не хотят продавать Миранчука дешевле 9-10 млн евро, к тому же главный тренер Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать футболиста сейчас, до того, как оценит его на тренировках. Пока игрок восстанавливается от травмы.

В «Салернитане» опровергли информацию о намерении подписать хавбека.

«На данный момент мы не заинтересованы в Миранчуке», – сказал спортивный директор Морган де Санктис.

В прошлом сезоне за «Торино» 27-летний футболист забил 4 гола в 29 играх в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Висс
Отстань ты уже от Лехи
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Узник Гасперини 😒
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Ответ luu
Как бы не была Европа хороша в уровне футбола, но играть в аутсайдере серии А смысла не больше чем играть в РПЛ без еврокубков.
Уж лучше в аутсайдере Серии А по два раза за сезон сыграть с Интером, Миланом, Наполи, Ювентусом и Ромой, чем скучать в РПЛ, в которой вообще никто ни за что не борется
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
учесть Шомуродова ждет чтоли ))) по аутсайдерам шататься
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
Заголовок: Арендовать Миранчука хочет «Салернитана»
Текст новости: В «Салернитане» опровергли информацию о намерении подписать хавбека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Артём Назмутдинов
в спортсе появилась вкладка "Инстаграмм", когда заходишь на профиль футболиста, ну, по крайней мере у Леши есть, ничего себе
Давным давно она есть. С конца прошлого года точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Уж лучше в аутсайдере Серии А по два раза за сезон сыграть с Интером, Миланом, Наполи, Ювентусом и Ромой, чем скучать в РПЛ, в которой вообще никто ни за что не борется
Да, атакующему игроку лучше играть в бицца-бороцца, чем играть с мячом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Ответ luu
Как бы не была Европа хороша в уровне футбола, но играть в аутсайдере серии А смысла не больше чем играть в РПЛ без еврокубков.
Впереди половина лета, может пригодится кому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ luu
Как бы не была Европа хороша в уровне футбола, но играть в аутсайдере серии А смысла не больше чем играть в РПЛ без еврокубков.
Лёша, не под модель итальянскую для его позиции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Как можно верить в то, что не хотят отдавать Миранчука, если и новость о том, что хочет салернитана неправда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Гасперини : ты мне нужен для атмосферы на скамейке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Он еще и травмирован? Как успел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пей
Смысл тогда Аталанте отдавать Лешу в очередную аренду чтобы потом опять просили сделать скидку по примеру Торино? Либо уж трансфер на постоянной основе, либо на крайний случай аренда с обязательным правом выкупа, иначе пускай остается в Бергамо играть на три турнира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
в спортсе появилась вкладка "Инстаграмм", когда заходишь на профиль футболиста, ну, по крайней мере у Леши есть, ничего себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
А контракт когда заканчивается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
к тому же главный тренер Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать футболиста сейчас, до того, как оценит его на тренировках.
----------------------------------------------------------
Может еще шанс получит ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
его агенты кроме Серии А, нигде не работают чтоли, в чем он хуже Фулгини или Томассона Ланса ?! ))) у них сейчас смена состава идёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Видимо пока дед не сдохнет, Леха будет в рабстве.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Интересный вариант
У Салернитаны хороший состав
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий