Титов о «Спартаке»: «У «Зенита» есть достойный конкурент, надеюсь. Есть глубина состава и конкуренция, новички быстро осваиваются»

Егор Титов отметил позитивные изменения в игре «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

«Абаскаль не видел, как работал Романцев. Не надо придумывать, пусть Абаскаль сначала хотя бы что-то выиграет, чтобы его можно было сравнивать с Романцевым. Я ему желаю, чтобы у него все получилось.

В трех матчах Квинси Промес забил всего лишь один гол – это говорит о том, что в «Спартаке» начали забивать не только Александр Соболев и Промес, которые на двоих сделали как минимум половину мячей в прошлом сезоне.

Здорово, что наконец-то отличился Даниил Хлусевич, стал лучшим игроком матча. Сегодня нет такой зависимости от Промеса и Соболева в «Спартаке».

Здорово, что есть глубина состава и конкуренция. Мы видим, что новички очень быстро осваиваются. Конкуренция никогда не мешала, наоборот, только помогала. Я надеюсь, что на данный момент у «Зенита» есть достойный конкурент – это «Спартак», – сказал экс-игрок «Спартака».

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