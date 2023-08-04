Титов о «Спартаке»: «У «Зенита» есть достойный конкурент, надеюсь. Есть глубина состава и конкуренция, новички быстро осваиваются»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Олег Романцев Квинси Промес Александр Соболев Р-Спорт Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов отметил позитивные изменения в игре «Спартака» в новом сезоне Мир РПЛ.

«Абаскаль не видел, как работал Романцев. Не надо придумывать, пусть Абаскаль сначала хотя бы что-то выиграет, чтобы его можно было сравнивать с Романцевым. Я ему желаю, чтобы у него все получилось.

В трех матчах Квинси Промес забил всего лишь один гол – это говорит о том, что в «Спартаке» начали забивать не только Александр Соболев и Промес, которые на двоих сделали как минимум половину мячей в прошлом сезоне.

Здорово, что наконец-то отличился Даниил Хлусевич, стал лучшим игроком матча. Сегодня нет такой зависимости от Промеса и Соболева в «Спартаке».

Здорово, что есть глубина состава и конкуренция. Мы видим, что новички очень быстро осваиваются. Конкуренция никогда не мешала, наоборот, только помогала. Я надеюсь, что на данный момент у «Зенита» есть достойный конкурент – это «Спартак», – сказал экс-игрок «Спартака».

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5 комментариев

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Каждый год одно и тоже,но результат-говно
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А ЦСКА, Локо, Краснодар в расчëт конечно не принимаются?
Очередная демонстрация пренебрежения к другим клубам.
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Каждый год одно и то же)))

Спартак, включая его игроков, легенд, официальных лиц и жён бывших владельцев – самый горластый клуб России. Гонора много, а результат – 4 трофея за 20 лет.
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Ответ yarik08pro@gmail.com
Каждый год одно и тоже,но результат-говно
Не надо писать комменты только по последнему предложению (или заголовку). Да и результат не такое уж *овно.
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Ответ Назар Игорь
А ЦСКА, Локо, Краснодар в расчëт конечно не принимаются? Очередная демонстрация пренебрежения к другим клубам.
Очередная демонстрация того, что болотные первыми бегут комментить новости о Спартаке. Провинциальные комплексы...
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