Томшин о Шипулине в политике: «Что бы Антон ни делал после карьеры, это не отменяет того, чего он добился во время нее»

Теги Сергей Чепиков сборная России Государственная дума Антон Шипулин Политика Василий Томшин Биатлон

Василий Томшин рассказал, как относится к Антону Шипулину после его ухода в политику.

Биатлонист ответил на вопрос о кумирах в спорте.

– Как и все ребята, кто в детстве занимался биатлоном, я следил за Уле Эйнаром Бьорндаленом, за Мартеном Фуркадом. Они и были моими кумирами.

– Из россиян кого-нибудь выделял?

– Сергея Чепикова. Не скажу, что я тогда выделял, но когда сам стал постарше, когда побольше узнал про биатлон, понял, что Сергей Чепиков – очень крутой. Помимо того, что он добился успеха в биатлоне, он сумел проявить себя и в лыжах, а затем снова вернуться в биатлон.

– Не расстраивает ли тебя то, чем он сейчас занимается?

– Политикой? Да нет, почему это меня должно расстраивать? Это его путь. Думаю, что он на своем месте делает очень многое.

– Просто такие смены деятельности не всегда приводят к положительному результату. Сразу вспоминается пример самого титулованного российского футбольного тренера Валерия Газзаева, который уйдя в политику, больше запомнился высказываниями, чем делами. Отношение к Антону Шипулину, кажется, тоже изменилось, не так ли?

– Мне сложно судить те или иные поступки людей после спорта, тем более, что с Антоном Шипулиным я не был знаком, не бегал с ним в одной команде.

Он был очень крутым спортсменом, был чемпионом, и что бы Шипулин ни делал после карьеры, это не отменяет того, чего он добился во время нее. Он сильная личность.

– Шипулин же избран от твоего региона, верно?

– Даже более того, он избран от Серовского избирательного округа в Свердловской области, где я родился, – сказал Томшин.

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9 комментариев

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А чего он добился-то?
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Можно столько сделать плохих вещей, что никакие прошлые заслуги, не смогут перекрыть эти "достижения". Пример Терешковой это подтверждает.
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не отменяет но вполне может перекрыть :)
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Все верно. Может насиловать, грабить, убивать. Главное это спортивные достижения.
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Интересно, если депутатов споосить: от какого округа какого региона ты избран - сколько из них смогут ответить без подготовки?
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Точно так же и наоборот, былые заслуги в спорте не должны являться гарантией успешной политической карьеры.
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Известных спортсменов с репутацией и прочих "лидеров мнений" специально и используют, чтобы этой репутацией при случае прикрываться. Со временем от этой былой репутации ничего не остается. Но участники процесса не против - им за все заплачено сполна.
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Ответ Scoons
Да-да, что бы Алоизыч не делал после 1933-го, это не отменяет его карьеры художника.
Пощадите сову ))
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