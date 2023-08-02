Томшин о Шипулине в политике: «Что бы Антон ни делал после карьеры, это не отменяет того, чего он добился во время нее»

Василий Томшин рассказал, как относится к Антону Шипулину после его ухода в политику.

Биатлонист ответил на вопрос о кумирах в спорте.

– Как и все ребята, кто в детстве занимался биатлоном, я следил за Уле Эйнаром Бьорндаленом, за Мартеном Фуркадом. Они и были моими кумирами.

– Из россиян кого-нибудь выделял?

– Сергея Чепикова. Не скажу, что я тогда выделял, но когда сам стал постарше, когда побольше узнал про биатлон, понял, что – очень крутой. Помимо того, что он добился успеха в биатлоне, он сумел проявить себя и в лыжах, а затем снова вернуться в биатлон.

– Не расстраивает ли тебя то, чем он сейчас занимается?

– Политикой? Да нет, почему это меня должно расстраивать? Это его путь. Думаю, что он на своем месте делает очень многое.

– Просто такие смены деятельности не всегда приводят к положительному результату. Сразу вспоминается пример самого титулованного российского футбольного тренера Валерия Газзаева, который уйдя в политику, больше запомнился высказываниями, чем делами. Отношение к Антону Шипулину, кажется, тоже изменилось, не так ли?

– Мне сложно судить те или иные поступки людей после спорта, тем более, что с я не был знаком, не бегал с ним в одной команде.

Он был очень крутым спортсменом, был чемпионом, и что бы Шипулин ни делал после карьеры, это не отменяет того, чего он добился во время нее. Он сильная личность.

– Шипулин же избран от твоего региона, верно?

– Даже более того, он избран от Серовского избирательного округа в Свердловской области, где я родился, – сказал .