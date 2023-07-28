Третьяк о хоккейной коробке в Ульяновске: «Единая Россия» всегда поддерживает стремление молодежи к занятиям физкультурой. Наша страна была, есть и будет спортивной державой»

Владислав Третьяк открыл хоккейную коробку в Ульяновске.

Новое спортивное сооружение было открыто на территории школы в Засвияжском районе города.

Приобретение и установка новой хоккейной коробки состоялись при поддержке Третьяка.

«Наша страна была, есть и будет спортивной державой. И партия «Единая Россия» всегда поддерживает стремление молодежи к занятиям физической культурой, ведь это гарант их здоровья, дисциплины и силы характера.

Открытие хоккейного корта – это очень важное событие, потому что теперь новый, современный спортивный объект находится у ребят в шаговой доступности.

Путь любого Олимпийского чемпиона всегда начинается с коробки во дворе. Там ты навсегда влюбляешься в спорт, и он становится неотъемлемой частью твоей жизни», – заявил депутат Госдумы, президент ФХР Третьяк.

В 2021 году Третьяк был избран депутатом Государственной думы по одномандатному округу в Ульяновской области.