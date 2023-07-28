Третьяк о хоккейной коробке в Ульяновске: «Единая Россия» всегда поддерживает стремление молодежи к занятиям физкультурой. Наша страна была, есть и будет спортивной державой»

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк открыл хоккейную коробку в Ульяновске.

Новое спортивное сооружение было открыто на территории школы в Засвияжском районе города.

Приобретение и установка новой хоккейной коробки состоялись при поддержке Третьяка.

«Наша страна была, есть и будет спортивной державой. И партия «Единая Россия» всегда поддерживает стремление молодежи к занятиям физической культурой, ведь это гарант их здоровья, дисциплины и силы характера.

Открытие хоккейного корта – это очень важное событие, потому что теперь новый, современный спортивный объект находится у ребят в шаговой доступности.

Путь любого Олимпийского чемпиона всегда начинается с коробки во дворе. Там ты навсегда влюбляешься в спорт, и он становится неотъемлемой частью твоей жизни», – заявил депутат Госдумы, президент ФХР Третьяк.

В 2021 году Третьяк был избран депутатом Государственной думы по одномандатному округу в Ульяновской области.  

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8 комментариев

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арап Петра Великого
Третьяк одномандатный...
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Melnikov1968
Так подарил или открыл? Если открыл это одно, а если подарил, совсем другое. Впрочем, и так понятно. Тупо поторговал лицом. Мерзость.
+3
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OldRedWhite
Ответ арап Петра Великого
Третьяк одномандатный...
Черти они , конечно…
На кого вот такая новость рассчитана ?
Будто специально навредить и насмешить хотят …
+3
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продавец-пипец
Вотонпеёссссдикий!!!!
+1
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продавец-пипец
И бес головый!
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Сергей Галынский
Так получается,что Третьяк только попросил партию выделить деньги налогоплатильщиков
И прислвоил "подарок" на свой счет
Звезду этому депутату
+1
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shahmur
кпсс также облизовал, надеюсь едрисня пойдёт тем же путём
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Jeff Lebowski
Какую коробку-то? Посылку получил, что ли?
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