Андрей Мостовой об 1:1 с «Ростовом»: «Заходишь в телефон и много чего о себе узнаешь. Это тоже опыт, пенальти я привез впервые»

Андрей Мостовой рассказал, как привез пенальти в матче «Зенита» с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.

— Как в эпизоде с пенальти вы оказались на правом фланге обороны?

— Точно не помню. Но когда мяч отскочил на противоположный от меня фланг, я понял, что весь « » у нашей штрафной и мне тоже надо пойти помочь. П­очему-то была уверенность, что я закрываю дальнюю штангу и рядом никого нет.

Когда пошла подача, вижу, что мяч около меня. Думаю — ​выбью его подальше. И в тот момент, когда начинаю бить, появляется нога соперника. Чувствую — ​сбиваю игрока, чистейший пенальти. Смотрю на судью: может, не заметит? Но он показывает на точку.

И тут не то что опустошение, а вопрос к себе: «Как я его не увидел?» Дальше единственная мысль — ​чтобы Миша [Кержаков] спас, а я влетел в штрафную и выбил мяч. Но не получилось.

Давно такого не было: после игры заходишь в телефон и много чего о себе узнаешь. Это тоже опыт, пенальти я привез впервые. А тут еще игра была суперсложная, во втором тайме — ​не футбол, а битва какая-то. Обидно: долгий перелет, жара, и на последней минуте так ошибиться. Хочу извиниться перед командой и болельщиками за это.

— Много было негатива в соцсетях?

— Да. Но с подобным я уже сталкивался, нормально к этому отношусь. Думаю, люди таким образом хотят привлечь к себе внимание. Ну или это крик души.

— Наверняка есть и те, кто вас защищает. Это помогает?

— Мне достаточно внутренних сил, чтобы справиться с такой ситуацией, но поддержка, безусловно, важна. Ты можешь забить десять победных голов, а потом раз накосячить, и тебя обольют грязью. Но есть добрые люди, которые понимают, что ошибиться может каждый. И очень приятно, что они не остаются в стороне, – сказал хавбек « ».

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