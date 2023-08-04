Лайнсмен травмировал ногу в начале игры «Краснодар» – «Пари НН». Его сменил резервный арбитр

Теги премьер-лига Россия травмы происшествия судьи Краснодар Роман Сафьян Пари НН Здоровье Футбол

Боковой судья матча «Краснодар» – «Пари НН» получил травму.

На 9-й минуте Дмитрий Семенов повредил левую ногу во время атаки хозяев. Представитель медштаба «быков» оказал ему медицинскую помощь, но в итоге лайнсмена пришлось заменить.

Функции Семенова взял на себя резервный арбитр Роман Сафьян. Игра возобновилась на 14-й минуте.

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5 комментариев

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Ответ Лурц
Впервые такое наблюдаю
как минимум главного арбитра меняли. Вроде матч Зенита был
+5
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здоровья человеку!
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