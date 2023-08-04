Матчи РПЛ будут показывать в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане
Стало известно, в каких странах будут показывать матчи Мир РПЛ-2023/24.
«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.
Ранее появлялась информация, что чемпионат России также будут транслировать в Италии и на Балканах.
Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4-6 августа.
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Правда никто не смотрел. Все, кому в Украине интересна РПЛ, "палили" её с рос.каналов.