Матчи РПЛ будут показывать в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане

Стало известно, в каких странах будут показывать матчи Мир РПЛ-2023/24.

«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

Ранее появлялась информация, что чемпионат России также будут транслировать в Италии и на Балканах.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4-6 августа.

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