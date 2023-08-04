Матчи РПЛ будут показывать в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане

Теги премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ ТАСС Антон Фетисов Футбол

Стало известно, в каких странах будут показывать матчи Мир РПЛ-2023/24.

«Пока что матчи сезона-2023/24 будут показывать в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. В этих странах купили права на трансляции РПЛ», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

Ранее появлялась информация, что чемпионат России также будут транслировать в Италии и на Балканах.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4-6 августа.

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41 комментарий

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Ответ SlevinKelevra8
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Не хотите - не смотрите, никто не заставляет.
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ЦСКА вот Файзуллаева подписал, в Узбекистане уже какой-то интерес будет смотреть нашу лигу приколов
+13
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И на Украине втихаря смотрят, я знаю. Но не признаются тут.
+22
-15
+7
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Ответ Born is the King
Платить за то чтобы показывали эту пародию в этих странах будет Россия?
А в чем пародия? Аргументы будут или главное просто сказать? 😂
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Гойда!
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А где Иран, Китай и Эритрея? И почему Бразилия не интересуется РПЛ, вроде в БРИКС входит! Пускай смотрит!
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Ответ Ходор
Кому это там интересно...
Ты не видел, как встречали нашу сборную в Таджикистане? Там очень любят наш футбол и это здорово.
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В общем в СССР
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Ответ Aleksey Yashin
ЦСКА вот Файзуллаева подписал, в Узбекистане уже какой-то интерес будет смотреть нашу лигу приколов
И казахи за Бахтиёра)))
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Ответ Максат Тобыш
В казахстане не показывают, можеть в областных тв..
Q SPORT Казахстан. Не знаю, что это за канал, но сегодня будут Краснодар - НН показывать. А также все матчи РПЛ
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Ответ Гаврила Ардалионович
И на Украине втихаря смотрят, я знаю. Но не признаются тут.
Сейчас конечно нет, но даже после событий 2014-го года Украина показывала РПЛ, канал Спорт 1.
Правда никто не смотрел. Все, кому в Украине интересна РПЛ, "палили" её с рос.каналов.
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Ответ Гаврила Ардалионович
И на Украине втихаря смотрят, я знаю. Но не признаются тут.
Комментарий удален пользователем
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Ответ rigobersong
Будто до этого наш чемпионат показывали везде, даже Франция с Германией мало кому интересна:)
Франция и Германия много кому интересны, поверь. Даже без Баварии и Парижа, много самобытных и сильных команд. Также многие смотрят Нидерланды и Португалию, так как оттуда куча талантов всегда появляется, да и по тройке очень сильных клубов имеется. Есть такие, кто интересуется Турцией, Швейцарией, Бельгией, Австрией, Шотландией. Рос. чемп. - абсолютно неинтересное болото, даже без всяких отстранений.
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Ответ rigobersong
Будто до этого наш чемпионат показывали везде, даже Франция с Германией мало кому интересна:)
Ну, не знаю как где, но я очень хорошо помню, как за окном была паршивая погода, "туристического" настроения не было - переживал определённую профессиональную неудачу, и я сидел с горя смотрел в прекрасном качестве Рубин - Анжи (то ли пятница была, то ли понедельник, в общем, это был единственный матч дня в РПЛ)...по словенскому ТВ с их местными комментаторами.
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
а че?
Пиндосы запрещают!
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🤣🤣🤣 дождался наконец-то
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Молдавское дерби Спартак - Факел.
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они итак все в России) зачем им там показывать
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бедные люди...за что им это....
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Платить за то чтобы показывали эту пародию в этих странах будет Россия?
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звучит как угроза
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самый сильный лига в мире 💯🤧
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