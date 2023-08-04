«Тоттенхэм» за 50 млн евро купит защитника «Вольфсбурга» ван де Вена

«Тоттенхэм» за 50 млн евро покупает центрального защитника из Бундеслиги.

По данным , « » и «Вольфсбург» близки к завершению трансфера Микки ван де .

За 22-летнего футболиста молодежной сборной Нидерландов лондонцы заплатят около 50 млн евро, бонусы включены в сделку.

Ван де Вен провел 41 матч за « », забил 1 гол, отдал 3 ассиста и заработал 7 желтых карточек. Подробная статистика футболиста, способного также сыграть слева в обороне, доступна здесь.

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