«Тоттенхэм» за 50 млн евро купит защитника «Вольфсбурга» ван де Вена
«Тоттенхэм» за 50 млн евро покупает центрального защитника из Бундеслиги.
По данным Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» и «Вольфсбург» близки к завершению трансфера Микки ван де Вена.
За 22-летнего футболиста молодежной сборной Нидерландов лондонцы заплатят около 50 млн евро, бонусы включены в сделку.
Ван де Вен провел 41 матч за «Вольфсбург», забил 1 гол, отдал 3 ассиста и заработал 7 желтых карточек. Подробная статистика футболиста, способного также сыграть слева в обороне, доступна здесь.
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Если Леви платит за него 50, то продавать его дешевле 200 не планирует. А с таким подходом ему придется всю карьеру в Тоттенхеме играть)