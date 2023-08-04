«Тоттенхэм» за 50 млн евро купит защитника «Вольфсбурга» ван де Вена

Теги Вольфсбург сборная Нидерландов U-21 премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм деньги Микки ван де Вен Фабрицио Романо Футбол

«Тоттенхэм» за 50 млн евро покупает центрального защитника из Бундеслиги.

По данным Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» и «Вольфсбург» близки к завершению трансфера Микки ван де Вена.

За 22-летнего футболиста молодежной сборной Нидерландов лондонцы заплатят около 50 млн евро, бонусы включены в сделку.

Ван де Вен провел 41 матч за «Вольфсбург», забил 1 гол, отдал 3 ассиста и заработал 7 желтых карточек. Подробная статистика футболиста, способного также сыграть слева в обороне, доступна здесь.

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24 комментария

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Бедный парень)
Если Леви платит за него 50, то продавать его дешевле 200 не планирует. А с таким подходом ему придется всю карьеру в Тоттенхеме играть)
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+19
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один сезон на уровне БЛ и сразу 50 млн. Видимо, потенциал большой
+4
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Ответ Максим Черкашин
Отличный трансфер для шпор.😎
чем отличный? сколько матчей этого игрока видел?
+5
-2
+3
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Отличный трансфер для шпор.😎
+6
-3
+3
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Ответ *MVP*
чем отличный? сколько матчей этого игрока видел?
на чемпионате Европы u 21 здорово смотрелся отличный длинный и короткий пас физически сильный в Вольфсбурге тоже хороший сезон провёл
+2
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+2
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Очень хорошо развивается в ФМ, и цена хорошая. надеюсь он сможет прогрессировать до супер клуба
+1
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Ответ Andria Managadze
на чемпионате Европы u 21 здорово смотрелся отличный длинный и короткий пас физически сильный в Вольфсбурге тоже хороший сезон провёл
+ левша. Их на рынке дефицит
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Английские клубы продолжают доить
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Диарио Cпорт всё ещё верит, что они хотят Лангле
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Санчес все таки в Спартак ?
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Капец, что за цены! Купите Бальде Кейта за пятихатку, для атмосферы в команде!
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Ответ *MVP*
чем отличный? сколько матчей этого игрока видел?
Пару матчей Вольфсбурга видел. Его Клоп, хотел в Ливерпуль привезти.😎
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Ответ Дмитрий Крутенко
Бедный парень) Если Леви платит за него 50, то продавать его дешевле 200 не планирует. А с таким подходом ему придется всю карьеру в Тоттенхеме играть)
Главное потом контракт не продлевать как Кейн
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Ответ Кулёс
а столько шуму было что этот тип на карандаше ливера, что их новый спортдир уже все согласовал...
Да это была манипуляция на основе того что спортдир пришел из Вольфсбурга, не более
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Ответ Любезный Коссутий
жаль, что Макгавра за 30-ку не купили.
Надо было Магу брать за 50, он же друзья,чем не рычаг для продления Кейна)
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Ответ <~Inter~>
Диарио Cпорт всё ещё верит, что они хотят Лангле
А одно другому мешает?
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Ответ arspurs9
А одно другому мешает?
читал, что Тапсобу хочет Тоттенхэм. У Романо фамилия Лангле вообще ни разу не всплывала касательно Тоттенхэма и их поисков центральных защитников
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