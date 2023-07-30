Для «Интера» Скамакка – основной вариант в атаку. Идут переговоры с «Вест Хэмом»

Теги Интер Рома Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Футбол

Джанлука Скамакка вместо «Ромы» может оказаться в «Интере».

По данным Calciomercato, из всех форвардов, на которых претендуют «нерадзурри», игрок «Вест Хэма» ближе всех к трансферу и рассматривается как основной вариант.

Сам итальянец хочет уйти из лондонского клуба после разочаровывающего сезона и согласен вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Сассуоло» и «Дженоа».

Что касается «Ромы», то ей удалось получить согласие форварда на трансфер, но договориться об аренде футболиста с правом выкупа не получается, поскольку «молотобойцы» предпочли бы обязать римлян приобрести его.

Со статистикой выступлений Скамакки можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
будет странно оказаться после того, что он наговорил, в Интере, а не в Роме)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий