Для «Интера» Скамакка – основной вариант в атаку. Идут переговоры с «Вест Хэмом»

Джанлука Скамакка вместо «Ромы» может оказаться в «Интере».

По данным Calciomercato, из всех форвардов, на которых претендуют «нерадзурри», игрок « » ближе всех к трансферу и рассматривается как основной вариант.

Сам итальянец хочет уйти из лондонского клуба после разочаровывающего сезона и согласен вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Сассуоло» и «Дженоа».

Что касается «Ромы», то ей удалось получить согласие форварда на трансфер, но договориться об аренде футболиста с правом выкупа не получается, поскольку «молотобойцы» предпочли бы обязать римлян приобрести его.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.