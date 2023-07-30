Для «Интера» Скамакка – основной вариант в атаку. Идут переговоры с «Вест Хэмом»
Джанлука Скамакка вместо «Ромы» может оказаться в «Интере».
По данным Calciomercato, из всех форвардов, на которых претендуют «нерадзурри», игрок «Вест Хэма» ближе всех к трансферу и рассматривается как основной вариант.
Сам итальянец хочет уйти из лондонского клуба после разочаровывающего сезона и согласен вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Сассуоло» и «Дженоа».
Что касается «Ромы», то ей удалось получить согласие форварда на трансфер, но договориться об аренде футболиста с правом выкупа не получается, поскольку «молотобойцы» предпочли бы обязать римлян приобрести его.
Со статистикой выступлений Скамакки можно ознакомиться здесь.
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