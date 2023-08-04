Караваев о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался»
Вячеслав Караваев ответил на слова Артема Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро.
– Дзюба сказал, что это «Зенит» Рио-де-Жанейро.
– Артем всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался.
– Как тебе разговоры о том, что если убрать из «Зенита» бразильцев, все посыпется?
– Это не так. Да, иностранцы играют заметную роль. В противном случае их бы не было в «Зените».
Но Суперкубок мы выиграли без Вендела, сейчас ушел Малком. Надеюсь, найдутся ребята, способные их заменить.
– Ренан – топчик?
– Если будет продолжать работать, может вырасти в топа. Ему всего 19 лет. Но потенциал виден. Не зря писали, что его «Реал» за ним следит.
– Я почему спросил. За те полгода, что он в «Зените», я так и не понял, что это за игрок. Ты его видишь каждый день на тренировках.
– Я сам приезжал в 19 лет в чужую страну. И прекрасно знаю, как это тяжело. Ты молодой, не знаешь языка.
А для Ренана вообще – другой континент, другая погода. Возможно, из-за этого он сразу не может показать все, на что способен. Ему нужно дать время.
– Я слышал, что Барриос часто толкает мотивационные речи в раздевалке. Это так?
– Бывает, но у нас нет такого, что кто-то один говорит. Каждый может встать, подбодрить, помочь. Я тоже. Даже банальное «Парни, давайте» добавляет атмосферы.
А Барриос постоянно в раздевалке одну и ту же музыку включает, латиноамериканские мотивы свои, – сказал защитник «Зенита».
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да и про зенит рио-де-жанейро - не дзюба придумал. просто с этим ******* (не умным человеком) все медиа носятся.
можете тебе где то за Сибирью и возмущало это , но всех фанатов Шахтера устраивал такой порядок вещей