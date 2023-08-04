Караваев о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Вильмар Барриос Роберт Ренан Футбол

Вячеслав Караваев ответил на слова Артема Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро.

– Дзюба сказал, что это «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Артем всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтере» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался.

– Как тебе разговоры о том, что если убрать из «Зенита» бразильцев, все посыпется?

– Это не так. Да, иностранцы играют заметную роль. В противном случае их бы не было в «Зените».

Но Суперкубок мы выиграли без Вендела, сейчас ушел Малком. Надеюсь, найдутся ребята, способные их заменить.

– Ренан – топчик?

– Если будет продолжать работать, может вырасти в топа. Ему всего 19 лет. Но потенциал виден. Не зря писали, что его «Реал» за ним следит.

– Я почему спросил. За те полгода, что он в «Зените», я так и не понял, что это за игрок. Ты его видишь каждый день на тренировках.

– Я сам приезжал в 19 лет в чужую страну. И прекрасно знаю, как это тяжело. Ты молодой, не знаешь языка.

А для Ренана вообще – другой континент, другая погода. Возможно, из-за этого он сразу не может показать все, на что способен. Ему нужно дать время.

– Я слышал, что Барриос часто толкает мотивационные речи в раздевалке. Это так?

– Бывает, но у нас нет такого, что кто-то один говорит. Каждый может встать, подбодрить, помочь. Я тоже. Даже банальное «Парни, давайте» добавляет атмосферы.

А Барриос постоянно в раздевалке одну и ту же музыку включает, латиноамериканские мотивы свои, – сказал защитник «Зенита».

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11 комментариев

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Ответ Ковид 07.10.52
Да...ему про рио в одном клубе из одного города, а он... раз сосед пьет, то и мне можно...Шахтер на частные деньги набирал игроков. а здесь на отобранные у народа...
Частные деньги? Ахметов наверное сам лично лопатой шахты копал
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никто не возмущался? да, ладно, всегда подтрунивали, что шахтер - бразильский клуб, особенно под конец его истории.

да и про зенит рио-де-жанейро - не дзюба придумал. просто с этим ******* (не умным человеком) все медиа носятся.
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В чемпионском сезоне Локо полсостава было иностранцев. Стоит ли команду называть Локо-Интернационале?
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Вот удивительно..в заголовке можно называть Рио Зенит, а когда я пишу. что это риобург, то комментарий убирают...тьфу...
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Ага в Супер Кубке - выиграли большой Ноль в графе - ударов по воротам ))) Итог - 3 удара за три матча !
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Он что так и сказал ...что он хочет что бы было как в Украине ? ого какой смелый )))
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Ответ noti22
Частные деньги? Ахметов наверное сам лично лопатой шахты копал
какой интересный ход мысли, вы только что с экономического форума. вместе с фигуристками там учили экономике...
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Ответ Ковид 07.10.52
Да...ему про рио в одном клубе из одного города, а он... раз сосед пьет, то и мне можно...Шахтер на частные деньги набирал игроков. а здесь на отобранные у народа...
Шахтёр покупал за копейки , а продавал за увесистые сумму , и не в Китай или арабам ,а в топ лиги
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Ответ 9_volk
никто не возмущался? да, ладно, всегда подтрунивали, что шахтер - бразильский клуб, особенно под конец его истории. да и про зенит рио-де-жанейро - не дзюба придумал. просто с этим ******* (не умным человеком) все медиа носятся.
А как назвать человеков , которые этот рио организовали?
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Ответ 9_volk
никто не возмущался? да, ладно, всегда подтрунивали, что шахтер - бразильский клуб, особенно под конец его истории. да и про зенит рио-де-жанейро - не дзюба придумал. просто с этим ******* (не умным человеком) все медиа носятся.
кто ? покажи хотя бы одного человека ?? я когда посещал Донбасс Арену ни разу не слышал упреков от фанатов.

можете тебе где то за Сибирью и возмущало это , но всех фанатов Шахтера устраивал такой порядок вещей
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