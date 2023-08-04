Караваев о гегемонии «Зенита»: «Надеюсь, продолжится, пока я не завершу карьеру. От побед невозможно устать»

Вячеслав Караваев рад гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– У « » пять чемпионств подряд. Сколько это еще продлится?

– Надеюсь, будет продолжаться до момента, пока я не завершу карьеру, ха-ха.

Хотелось бы выигрывать каждый год. От этого невозможно устать. Это круто: эмоции, празднования, парады с болельщиками. В этом году он был космическим! – сказал защитник сборной России.

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