Караваев о гегемонии «Зенита»: «Надеюсь, продолжится, пока я не завершу карьеру. От побед невозможно устать»
Вячеслав Караваев рад гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
– У «Зенита» пять чемпионств подряд. Сколько это еще продлится?
– Надеюсь, будет продолжаться до момента, пока я не завершу карьеру, ха-ха.
Хотелось бы выигрывать каждый год. От этого невозможно устать. Это круто: эмоции, празднования, парады с болельщиками. В этом году он был космическим! – сказал защитник сборной России.
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