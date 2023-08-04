Караваев о гегемонии «Зенита»: «Надеюсь, продолжится, пока я не завершу карьеру. От побед невозможно устать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев рад гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

– У «Зенита» пять чемпионств подряд. Сколько это еще продлится?

– Надеюсь, будет продолжаться до момента, пока я не завершу карьеру, ха-ха.

Хотелось бы выигрывать каждый год. От этого невозможно устать. Это круто: эмоции, празднования, парады с болельщиками. В этом году он был космическим! – сказал защитник сборной России.

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9 комментариев

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Все в твоих руках, а Марио не даст расслабиться
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ЗЕНИТ - гегемон всея РУСИ.
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Про приятные бонусы тактично умолчал. А вообще идиотский вопрос. Неужели ждали, что он ответит что-то в духе, "хочу, чтобы Зенит проиграл"?
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Поменьше академичности, побольше красивой игры)
И -- отличных конкурентов))
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Всё в ногах бразильцев
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Испекли мы Каравай )))
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Конечно, продолжится! Вся футбольная инфраструктура заточена под эту гегемонию.
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Ответ Собиратель хаоса
Про приятные бонусы тактично умолчал. А вообще идиотский вопрос. Неужели ждали, что он ответит что-то в духе, "хочу, чтобы Зенит проиграл"?
Ответил бы, хочу чтобы Спартак стал чемпионом.
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Ответ Константин Эсперов
Всё в ногах бразильцев
Ноги у них прямые, тут скорее в головах!
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