Рэмсдейл о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну. Интересный опыт, таков современный футбол»

Теги Шеффилд Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал телевидение Sky Sports соцсети Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл вспомнил, как эксперты называли его «мусором» при переходе в «Арсенал».

Голкипер перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 млн фунтов.

«После первоначального шока я стал думать: окей, все нормально. Это моя вина, что у меня включены уведомления. Таков современный футбол. Социальные сети токсичны. Всего несколько троллей, верно? Не беспокойся.

Я иду в свою комнату и включаю телевизор. Футбол – единственный известный мне способ расслабиться. Я псих. Можете спросить у моей жены. В принципе я футбольный фанат, который играет в футбол. Если я в машине, то слушаю футбольные подкасты, если дома, а Джорджина смотрит свои шоу, я сижу с iPad на диване рядом с ней и смотрю любой матч на Sky.

И вот я смотрю Sky Sports News. Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это мое лицо, и эксперты не в восторге: «Плохое подписание. Он недостаточно хорош для «Арсенала», «Слишком дорого. Мне не нравится», «Он дважды вылетал [с «Борнмутом» и «Шеффилдом»]? 24 миллиона фунтов? Ну и придурок».

Ну ладно, последнее – шутка. Но таким был общий тон разговора. Они явно не были моими самыми большими поклонниками. Это интересный опыт – наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор. Это действительно повлияло на меня. Это вернуло меня с небес на землю за считанные часы.

Я выключил телевизор. Отключил все уведомления в социальных сетях. К счастью, после Евро все немного успокоилось.

Я был очень рад присоединиться к клубу моей мечты. «Арсенал»! Невероятный клуб. Забудь о болтовне. Забудь о троллях. Давай праздновать.

Позвал своих новых товарищей. Они легенды. Они никогда меня не подведут, верно? Никогда. И вот мои приятели ходят по дому, и первое, что срывается с их губ…. «Уф, ты видел, что люди говорят о тебе?» Я: «Нет! Я не хочу знать!» Они: «Приятель, некоторые мемы довольно забавные. Ну-ка, смотри». О Господи!» – рассказал 25-летний вратарь сборной Англии.

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8 комментариев

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ну ща и артета уже задумался чтобы поменять рамсдейла, интересно с чего бы
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Рамсдейлу нужно тренироватся а не жаловатся а то вернётся в чемпионшип
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Рэмс крутой, как по вратарским способностям, так и ментально. Тем страннее выглядит возможное подписание Райи
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Люблю современных английских игроков, не все конечно, но таких не мало которые вместо того чтобы играть лучше или тренироваться усерднее жалуются что их там кто то критикует болельщики, тренер, эксперты и т.д.
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Необязательно футбол, такова жизнь сегодня в целом, как будто вчера родился
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Помню как после первый трех поражений на старте их еще сильнее смешивали с помоями тогда. Запомнилось еше как кортавый ник иронизировал над их тратами в 100 мл в "никуда". Не поклонник Арсенала и близко,но они проделали великолепную работу.
Рэмсдэйл большой молодец,что увидел во всех этих словах мотивацию и не сломался!
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Так и остался средним кипером , а разговоры ….
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Ответ Fender Jazzbass
Рэмс крутой, как по вратарским способностям, так и ментально. Тем страннее выглядит возможное подписание Райи
Не знаю в каком месте он крутой, абсолютно средний вратарь, который явно не для топ клуба, а для Вест Хэма условного
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