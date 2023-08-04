Рэмсдейл о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну. Интересный опыт, таков современный футбол»

Аарон Рэмсдейл вспомнил, как эксперты называли его «мусором» при переходе в «Арсенал».

Голкипер перешел в «Арсенал» из « » летом 2021 года за 24 млн фунтов.

«После первоначального шока я стал думать: окей, все нормально. Это моя вина, что у меня включены уведомления. Таков современный футбол. Социальные сети токсичны. Всего несколько троллей, верно? Не беспокойся.

Я иду в свою комнату и включаю телевизор. Футбол – единственный известный мне способ расслабиться. Я псих. Можете спросить у моей жены. В принципе я футбольный фанат, который играет в футбол. Если я в машине, то слушаю футбольные подкасты, если дома, а Джорджина смотрит свои шоу, я сижу с iPad на диване рядом с ней и смотрю любой матч на Sky.

И вот я смотрю Sky Sports News. Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это мое лицо, и эксперты не в восторге: «Плохое подписание. Он недостаточно хорош для « », «Слишком дорого. Мне не нравится», «Он дважды вылетал [с «Борнмутом» и «Шеффилдом»]? 24 миллиона фунтов? Ну и придурок».

Ну ладно, последнее – шутка. Но таким был общий тон разговора. Они явно не были моими самыми большими поклонниками. Это интересный опыт – наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор. Это действительно повлияло на меня. Это вернуло меня с небес на землю за считанные часы.

Я выключил телевизор. Отключил все уведомления в социальных сетях. К счастью, после Евро все немного успокоилось.

Я был очень рад присоединиться к клубу моей мечты. «Арсенал»! Невероятный клуб. Забудь о болтовне. Забудь о троллях. Давай праздновать.

Позвал своих новых товарищей. Они легенды. Они никогда меня не подведут, верно? Никогда. И вот мои приятели ходят по дому, и первое, что срывается с их губ…. «Уф, ты видел, что люди говорят о тебе?» Я: «Нет! Я не хочу знать!» Они: «Приятель, некоторые мемы довольно забавные. Ну-ка, смотри». О Господи!» – рассказал 25-летний вратарь сборной Англии.

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