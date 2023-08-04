У жены Рэмсдейла случился выкидыш во время полета из отпуска после ЧМ: «Артета предлагал мне отдохнуть в разгар чемпионской гонки. Вот это я понимаю тренер»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл с женой потеряли ребенка во время отпуска после ЧМ-2022.

«В нашей жизни происходят вещи, о которых люди даже не догадываются, и прошедший год был похож на эмоциональные американские горки для меня и моей семьи. После того, как мы поднялись на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги и я отправился на свой первый чемпионат мира, мы с женой узнали, что ждем нашего первенца.

Артета дал мне несколько дополнительных выходных после чемпионата мира, и мы отправились в короткий отпуск. Это было действительно самое счастливое время в нашей жизни. Об этом нелегко говорить, но я чувствую, что важно, чтобы люди знали… Во время полета домой у моей жены случился выкидыш.

Я не могу описать боль от того шестичасового перелета обратно в Лондон, даже сейчас. Я просто хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки, если они тоже проходят через подобное. Когда мы вернулись, я почти не рассказывал о том, что произошло. Только моей семье, партнерам по команде и, конечно же, Микелю [ ].

В разгар чемпионской гонки, когда клуб был под сильнейшим давлением, он спросил меня, не нужно ли мне немного отдохнуть, чтобы разобраться со всем этим. Микель делал все возможное, чтобы убедиться, что со мной и моей семьей все в порядке. Вот это я понимаю тренер.

Этим летом мы с Джорджиной получили лучший подарок, о котором только могли мечтать. Мы узнали, что снова ждем ребенка. Мы на седьмом небе от счастья», – написал вратарь « » в колонке для The Players’ Tribune.