«Один за всех, и все за одного». Луис Энрике о слухах об уходе из «ПСЖ»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании, этим летом возглавивший парижан, рассматривает возможность ухода из клуба в том числе из-за ситуации с .

«Один за всех, и все за одного», – написал по-французки и выложил в инстаграме фотографию своего тренерского штаба.

Изображение: instagram.com/luisenrique_2121/

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