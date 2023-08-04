«Один за всех, и все за одного». Луис Энрике о слухах об уходе из «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании, этим летом возглавивший парижан, рассматривает возможность ухода из клуба в том числе из-за ситуации с Килианом Мбаппе.

«Один за всех, и все за одного», – написал Энрике по-французки и выложил в инстаграме фотографию своего тренерского штаба.

Изображение: instagram.com/luisenrique_2121/

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38 комментариев

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Щас бы новости Марки верить
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— Это королева. Она ходит как угодно.
— Кому угодно?
— Тому, кто играет.
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Уйдет вместе со штабом?
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Все сразу прояснилось. Дюма молодец!
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Ангар пусикет
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Hужны Паpижу деньги се ля ви,
А тренеры ему нужны тем паче.
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После первого матча:
Тысяча чертей!
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Энрико тока пришел, смешно смешно..
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Напомним, этот товарищ перешел из Реала в Барселону))
А к этой новости это какое отношение имеет?
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на сердце боль, в душе тоска - второго нет нигде носка (с)
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
У меня так на работе. Я вкладываю один за всех, а зарплату получают все из-за одного
ездят на тебе походу
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Ответ Marina_Greta
Брат за брата, так за основу взято!
Амир уже умер
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Ответ Татьяна Вересова
Главное, чтобы через неделю не пришлось пост удалять
Это же сторис, через 24 часа само исчезнет)
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Надо было прикрепить фото смеющего Мбаппе
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Ааауууууфффффф, безумно можно быть первым.....
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Правильно: Один за всех и все за Одина!
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Заряд у Спартака подслушал)
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Главное, чтобы через неделю не пришлось пост удалять
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Интересно как к книжкам Дюма относятся во Франции, если подумать, то это рассказ про террористическую группу.
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Ну вот как я и говорила, все это раздуто СМИ и никуда он не собирается уходить. Ему строить команду, ресурсы есть, тренер хороший.
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Напомним, этот товарищ перешел из Реала в Барселону))
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Да рано ему уходить. Ещё даже в расизме не обвинили и не успел с кем нибудь поругаться из игроков или директоров
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Брат за брата, так за основу взято!
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За Мбаппе что ли?
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а завтра объявят об уходе
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