«Один за всех, и все за одного». Луис Энрике о слухах об уходе из «ПСЖ»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании, этим летом возглавивший парижан, рассматривает возможность ухода из клуба в том числе из-за ситуации с Килианом Мбаппе.
«Один за всех, и все за одного», – написал Энрике по-французки и выложил в инстаграме фотографию своего тренерского штаба.
Изображение: instagram.com/luisenrique_2121/
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— Кому угодно?
— Тому, кто играет.
А тренеры ему нужны тем паче.
Тысяча чертей!