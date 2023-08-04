Грабители вынесли две сумки Louis Vuitton и 7 часов Rolex на 350 000 евро из домов игроков «Реймса» Зенели и Бериши
Дома двух игроков «Реймса» ограбили, украв вещи на 350 000 евро.
Грабители проникли в дома футболистов сборной Косово Арбера Зенели и Валона Бериши, пока они были на выезде с резервной командой «Реймса».
Были украдены две сумки Louis Vuitton и семь часов Rolex. Ущерб оценивается в сумму от 300 000 до 350 000 евро, сообщила в четверг прокуратура Реймса.
Полиция ведет расследование, однако нет уверенности, что система видеонаблюдения охватывает район кражи со взломом.
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Ну вот хочет этот молодой футболист цеплять телочек деньгами. Он же их может для этого и зарабатывал. Но как ему показать свой достаток прям СРАЗУ? Не ходить же купюрами разбрасываться. На тачке дорогущей в помещение тоже не заедешь. Получается, признак достатка высокого должен быть при нем + факт этого достатка должен быть всем окружающим сразу понятен.
Вот и выходит, что самый простой способ - это часы, шмотки, сумки, украшения.