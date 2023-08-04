Грабители вынесли две сумки Louis Vuitton и 7 часов Rolex на 350 000 евро из домов игроков «Реймса» Зенели и Бериши

Теги лига 1 Франция происшествия Реймс сборная Косово по футболу Валон Бериша Арбер Зенели Футбол

Дома двух игроков «Реймса» ограбили, украв вещи на 350 000 евро.

Грабители проникли в дома футболистов сборной Косово Арбера Зенели и Валона Бериши, пока они были на выезде с резервной командой «Реймса».

Были украдены две сумки Louis Vuitton и семь часов Rolex. Ущерб оценивается в сумму от 300 000 до 350 000 евро, сообщила в четверг прокуратура Реймса.

Полиция ведет расследование, однако нет уверенности, что система видеонаблюдения охватывает район кражи со взломом.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marina_Greta
Дзюба теперь с Луи Виттоном гонять будет.Интересно, кто в напарниках был?
Если Луис Виттон , то однозначно Урунов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Марат Люсьеныч
имею близкое знакомство с людьми, которые реально большие деньги зашибают, зарабатывают десятки миллионов долларов. ни разу ролексов на руках не видел, да часы дорогие имеются, но вот это шмотье за оверпрайс не уважается. Уже давно встречают не по одежке, а по тому что ты можешь
Это сильные духом люди, знающие и другие ценности в жизни. Не каждый может бросить вызов "общественному мнению", многие подстраиваются и делают как все, чтобы этот самый вызов не бросать. Представьте, вы топовый футболист и все ваше окружение в цацках от Ролекс и Луи Виттона, ездит на Бугатти, имеет несколько дворцов в разных фешенебельных районах. А вы в эту тусовку приезжаете на Ситроене С4, а живете в обычной квартире. "Общественное мнение" будет считать вас как минимум странным, всячески подшучивать и по возможности вас избегать. Не каждый может все это вынести.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Марат Люсьеныч
имею близкое знакомство с людьми, которые реально большие деньги зашибают, зарабатывают десятки миллионов долларов. ни разу ролексов на руках не видел, да часы дорогие имеются, но вот это шмотье за оверпрайс не уважается. Уже давно встречают не по одежке, а по тому что ты можешь
Это понты и не более , как и писал выше бывшие нищеброды у которых появились деньги , и им как раз нужно выделяться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alexander Rakhilkin
Зачем им столько часов? Боятся опоздать на тренировку?
ты реально думаешь что они это всё носить будут? скупщик нелегальных вещей Ашот уже давно потирает ручки, довольно улыбаясь, читая эти новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дмитрий
Среди без🧠 эти предметы считаются атрибутами успешного успеха и удавшейся жизни.
ахахахах если они смогли его купить на свои деньги, значит они добились чего-то в жизни, в отличие от тебя ,которы думает что он очень умный и поэтому не работает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
На самом деле весь "понт" в стоимости.
Ну вот хочет этот молодой футболист цеплять телочек деньгами. Он же их может для этого и зарабатывал. Но как ему показать свой достаток прям СРАЗУ? Не ходить же купюрами разбрасываться. На тачке дорогущей в помещение тоже не заедешь. Получается, признак достатка высокого должен быть при нем + факт этого достатка должен быть всем окружающим сразу понятен.
Вот и выходит, что самый простой способ - это часы, шмотки, сумки, украшения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
это надо попробовать не в ущерб личному благосостоянию. Если ты можешь это позволить то почему нет? Есть свой кайф ездить на дорогой машине, носить дорогую сумку, дорогие часы, кушать в дорогих заведениях хоть они и не сравнятся с мамиными пирожками!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
Среди без🧠 эти предметы считаются атрибутами успешного успеха и удавшейся жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
Понт для нищебродов , которые резко разбогатели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
Это аксессуар, а не средство ношения продуктов из пятерочки. Как предмет одежды, зонтик или часы или любое украшение главная цель его выглядеть дорого-богато-красиво, а не использовать для чего либо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
Богатым нужно показывать другим богатым что они точно богатые, а не притворяются) А еще важнее показать бедным что ты не такой же бедный лох как они, что у тебя есть деньги) Для этого и существуют все эти Ролексы и сумки Луи Виттон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Eleman SPb
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
На каждом уровне заработка – свое определение комфорта. Кому-то и в черных пакетах таскать личные вещи – окей. Не лишать же остальных выбора. Кто-то просто готов платить за бренд и ощущения от владения дорогими штуками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Ненахов
Если Луис Виттон , то однозначно Урунов
Суарес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Ненахов
Если Луис Виттон , то однозначно Урунов
Точно, я забыла про легенду ЦУМ’а
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marina_Greta
Дзюба теперь с Луи Виттоном гонять будет.Интересно, кто в напарниках был?
Кокорин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ниче так футбольная новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Игорь Пичугин
Ниче так футбольная новость.
Ролекс и Виттон непременные атрибуты настоящих футболистов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Местные комментаторы при сравнимом доходе конечно жили бы в Мытищах, ходили с пакетом из пятерочки, а из аксессуаров предпочли бы татуху с пацанской цитатой вместо ролексов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Цыганщину сперли цыгане? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
франция это прям синоним безопасности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а зачем, собственно двум игрокам 7 часов Rolex? на каждый день?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Столько новостей про ограбление особенно во Франции, такое ощущение что их никто ищет. По крайней мере еще не было новостей об этом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
имею близкое знакомство с людьми, которые реально большие деньги зашибают, зарабатывают десятки миллионов долларов. ни разу ролексов на руках не видел, да часы дорогие имеются, но вот это шмотье за оверпрайс не уважается. Уже давно встречают не по одежке, а по тому что ты можешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прям тенденция. Без увечий и склонений на колени обошлось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зачем им столько часов? Боятся опоздать на тренировку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этими грабителями оказались... Дава и Филипп Киркоров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сербская мафия, по-любому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
объясните мне в чем понт этих сумок? они сверх удобные? Может они сами за владельцем ползут и их не нужно нести? или в них скрытое пространство что туда весь шкаф можно запихнуть? 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дзюба теперь с Луи Виттоном гонять будет.Интересно, кто в напарниках был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий