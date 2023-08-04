Грабители вынесли две сумки Louis Vuitton и 7 часов Rolex на 350 000 евро из домов игроков «Реймса» Зенели и Бериши

Дома двух игроков «Реймса» ограбили, украв вещи на 350 000 евро.

Грабители проникли в дома футболистов сборной Косово Арбера Зенели и , пока они были на выезде с резервной командой « ».

Были украдены две сумки Louis Vuitton и семь часов Rolex. Ущерб оценивается в сумму от 300 000 до 350 000 евро, сообщила в четверг прокуратура Реймса.

Полиция ведет расследование, однако нет уверенности, что система видеонаблюдения охватывает район кражи со взломом.

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