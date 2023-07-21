Спортдиректор «Лейпцига» о Гвардиоле: «Соглашения с «Сити» нет, мы даже не близки. Медосмотр втайне от нас Йошко тоже не проходил, потому что настоящий профессионал»
Спортивный директор «Лейпцига» опроверг информацию о скором уходе Йошко Гвардиола.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» договорился с немецкой командой о трансфере защитника.
«Соглашения нет, мы даже не близки к нему. Много чего пишут, и последняя информация о Йошко всех нас сильно удивила.
Но, как видите, он еще с нами, так что все это не соответствует действительности. Он не проходил медобследование [в «Сити»] – по крайней мере, мы не в курсе. И я не думаю, что он прошел его втайне от нас, потому что он настоящий профессионал.
Мы будем в хорошем положении [если Гвардиол не уйдет]. Мы определенно на это надеемся. Мы боремся за это.
Мы блокировать сделку или ставить препятствия не будем. Но у нас есть свои идеи, которые хочется реализовать. Если этого сделать не удастся, то Йошко останется с нами – и наш состав будет очень хорош», – заявил Макс Эберль.
2 комментария