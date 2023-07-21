Спортдиректор «Лейпцига» о Гвардиоле: «Соглашения с «Сити» нет, мы даже не близки. Медосмотр втайне от нас Йошко тоже не проходил, потому что настоящий профессионал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Макс Эберль Йошко Гвардиол Футбол

Спортивный директор «Лейпцига» опроверг информацию о скором уходе Йошко Гвардиола.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» договорился с немецкой командой о трансфере защитника.

«Соглашения нет, мы даже не близки к нему. Много чего пишут, и последняя информация о Йошко всех нас сильно удивила.

Но, как видите, он еще с нами, так что все это не соответствует действительности. Он не проходил медобследование [в «Сити»] – по крайней мере, мы не в курсе. И я не думаю, что он прошел его втайне от нас, потому что он настоящий профессионал.

Мы будем в хорошем положении [если Гвардиол не уйдет]. Мы определенно на это надеемся. Мы боремся за это.

Мы блокировать сделку или ставить препятствия не будем. Но у нас есть свои идеи, которые хочется реализовать. Если этого сделать не удастся, то Йошко останется с нами – и наш состав будет очень хорош», – заявил Макс Эберль.

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2 комментария

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Игровой Канал Артёма
не понял? у Романо ложная инфа? да когда такое было)
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6tspey7tb5
Могут остаться ни с чем. Новостей что им так активно интересуется только из Сити было. Пол года провалит в Лейпциге и все, забудут.
+2
-2
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