Спортдиректор «Лейпцига» о Гвардиоле: «Соглашения с «Сити» нет, мы даже не близки. Медосмотр втайне от нас Йошко тоже не проходил, потому что настоящий профессионал»

Спортивный директор «Лейпцига» опроверг информацию о скором уходе Йошко Гвардиола.

Сообщалось, что « » договорился с немецкой командой о трансфере защитника.

«Соглашения нет, мы даже не близки к нему. Много чего пишут, и последняя информация о Йошко всех нас сильно удивила.

Но, как видите, он еще с нами, так что все это не соответствует действительности. Он не проходил медобследование [в «Сити»] – по крайней мере, мы не в курсе. И я не думаю, что он прошел его втайне от нас, потому что он настоящий профессионал.

Мы будем в хорошем положении [если не уйдет]. Мы определенно на это надеемся. Мы боремся за это.

Мы блокировать сделку или ставить препятствия не будем. Но у нас есть свои идеи, которые хочется реализовать. Если этого сделать не удастся, то Йошко останется с нами – и наш состав будет очень хорош», – заявил .