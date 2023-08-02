Мбаппе – Буффону: «Было честью пересечься с легендарной карьерой. Сохраню драгоценные советы на всю жизнь»
Килиан Мбаппе пожелал Джанлуиджи Буффону удачи после завершения карьеры.
45-летний голкипер объявил о завершении карьеры. Буффон выступал за «ПСЖ» в сезоне-2018/19.
«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.
Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», – написал форвард «ПСЖ» в своем твиттере.
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