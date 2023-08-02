Мбаппе – Буффону: «Было честью пересечься с легендарной карьерой. Сохраню драгоценные советы на всю жизнь»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция серия А Италия соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пожелал Джанлуиджи Буффону удачи после завершения карьеры.

45-летний голкипер объявил о завершении карьеры. Буффон выступал за «ПСЖ» в сезоне-2018/19.

«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.

Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», – написал форвард «ПСЖ» в своем твиттере.

Буффон закончил. Он еще более великий, чем вы думали

18 комментариев

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У Мбаппе купюроприемник вместо сердца
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Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
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Ответ pit4er
У Мбаппе купюроприемник вместо сердца
Мем с Вуди Харельсоном и вытерания слез долларами в студию
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Молодец, Мбаппе. И действительно, в оригинале обращается на "Вы"
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Помню как они в первый раз пересеклись в 1/2 финала ЛЧ. Тогда ещё многие шутили, что ДжиДжи ему в отцы годится, и правда повел себя по-отцовски после матча. Обнял и утешил, понимая какая карьера ждёт юнца
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Ответ pit4er
У Мбаппе купюроприемник вместо сердца
Но за 700 миллионами, а в перспективе и ярдом, всего лишь за год, в пустыню не пошёл.
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Ответ Bartez1986
Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
Хейтеры наверное
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Ответ Bartez1986
Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
Да там шимпанзе сидят
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из-за фуфлона ПСЖ проиграл МЮ дома. Факт.
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Ответ Руслан Узденов
Но за 700 миллионами, а в перспективе и ярдом, всего лишь за год, в пустыню не пошёл.
Если было такое предложение
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Ответ Jon Snow
Да там шимпанзе сидят
Или одичалые
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Ответ Bartez1986
Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
Видимо, не верят в искренность Бартеза)
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Ответ Bartez1986
Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
Попахивает конструктивной критикой и вечным баном)
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Ответ Bartez1986
Спортс, у вас у модераторов с головой все в порядке? Комментарий: "Великий вратарь. Один из кумиров юношества. Синоним слова надёжность" был удален. Вы там нормальные?
Зато ни разу не видел, чтобы удаляли коммент типо «хаха кринж снова оподливился в своей пустыне». Наверное, это сделано, что бы адекватные люди, у которых горит на это, создавали трафик
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