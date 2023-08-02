Мбаппе – Буффону: «Было честью пересечься с легендарной карьерой. Сохраню драгоценные советы на всю жизнь»

Килиан Мбаппе пожелал Джанлуиджи Буффону удачи после завершения карьеры.

45-летний голкипер объявил о завершении карьеры. Буффон выступал за «ПСЖ» в сезоне-2018/19.

«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой.

Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», – написал форвард « » в своем твиттере.

Буффон закончил. Он еще более великий, чем вы думали