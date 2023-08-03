Агент Вендела заявил, что у игрока нет проблем с лишним весом: «Он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом»

Агент Вендела заявил, что у бразильца нет проблем с лишним весом.

«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – заявил Тиаго Рибейро.

Фото: t.me/fczenit

Напомним, на прошлой неделе Вендел присоединился к «Зениту», вернувшись из Бразилии. Футболист задержался на родине в связи со смертью тети и дедушки. Сообщалось, что игроком интересуется «Фламенго».

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