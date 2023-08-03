Агент Вендела заявил, что у игрока нет проблем с лишним весом: «Он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом»

Теги Зенит премьер-лига Россия фото агенты Вендел Футбол

Агент Вендела заявил, что у бразильца нет проблем с лишним весом.

«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – заявил Тиаго Рибейро.

Фото: t.me/fczenit

Напомним, на прошлой неделе Вендел присоединился к «Зениту», вернувшись из Бразилии. Футболист задержался на родине в связи со смертью тети и дедушки. Сообщалось, что игроком интересуется «Фламенго».

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10 комментариев

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Это не лишний вес, а стратегические запасы
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Ответ alexmixer9
Да ладно, дай нам посмотреть на тренерский уникум Сергея Богданыча, как он всех разнесет без 20+ миллионых бразильцев
Когда Уфу в еврокубки выводил, ты спал?
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Не трогай,это на новый год.
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Заучит как издевка)))
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Он и с пузом будет лучшим полузащитником Рпл с гигантским отрывом
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На этом фото Вендел бутсы затолкал в шорты, а так ничего, хороший снимок.
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