Агент Вендела заявил, что у игрока нет проблем с лишним весом: «Он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом»
Агент Вендела заявил, что у бразильца нет проблем с лишним весом.
«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», – заявил Тиаго Рибейро.
Фото: t.me/fczenit
Напомним, на прошлой неделе Вендел присоединился к «Зениту», вернувшись из Бразилии. Футболист задержался на родине в связи со смертью тети и дедушки. Сообщалось, что игроком интересуется «Фламенго».
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