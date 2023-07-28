«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.

По данным As, парижане попытаются подписать флангового игрока «блауграны», если нападающий уйдет в «Реал» или любой другой клуб. Главный тренер «ПСЖ» одобряет возможный переход вингера.

С 1 августа отступные в контракте с «Барсой» вырастут до 100 млн евро (в июне и июле они составляли 50 млн), при этом контракт футболиста действует до 2024 года. « » готова начать переговоры с « » о трансфере.

Ранее каталонский клуб вступал в переговоры со стороной Дембеле по вопросу продления контракта до 2027 года, но столкнулся с трудностями.