«ПСЖ» попытается купить Дембеле у «Барсы», если Мбаппе уйдет
«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.
По данным As, парижане попытаются подписать флангового игрока «блауграны», если нападающий Килиан Мбаппе уйдет в «Реал» или любой другой клуб. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике одобряет возможный переход вингера.
С 1 августа отступные в контракте Дембеле с «Барсой» вырастут до 100 млн евро (в июне и июле они составляли 50 млн), при этом контракт футболиста действует до 2024 года. «Барселона» готова начать переговоры с «ПСЖ» о трансфере.
Ранее каталонский клуб вступал в переговоры со стороной Дембеле по вопросу продления контракта до 2027 года, но столкнулся с трудностями.
У него отступные 100🤣🤣
Бчк никто и спрашивать не будет)