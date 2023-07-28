«ПСЖ» попытается купить Дембеле у «Барсы», если Мбаппе уйдет

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.

По данным As, парижане попытаются подписать флангового игрока «блауграны», если нападающий Килиан Мбаппе уйдет в «Реал» или любой другой клуб. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике одобряет возможный переход вингера.

С 1 августа отступные в контракте Дембеле с «Барсой» вырастут до 100 млн евро (в июне и июле они составляли 50 млн), при этом контракт футболиста действует до 2024 года. «Барселона» готова начать переговоры с «ПСЖ» о трансфере.

Ранее каталонский клуб вступал в переговоры со стороной Дембеле по вопросу продления контракта до 2027 года, но столкнулся с трудностями.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arwen
Однозначно нужно продавать этот хрусталь, если предлагают хорошие деньги.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestvideox
Видимо ПСЖ хочет иметь в составе топового француза, таким образом привлекая французскую аудиторию болел.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Предголевых
Ответ Barca_mania
Лучше обмен на Мбаппе
Хочешь, чтобы Барса после первой выплаты зарплаты Мбаппе официально объявила о банкротстве и не мучилась?) Гуманно))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Предголевых
Ответ QWertY
*500 млн и можно обсудить* У него отступные 100🤣🤣 Бчк никто и спрашивать не будет)
Дадут 100 и рычаг в подарок
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Mollayew
А дембелю зачем парижская pomaika
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
Лучше обмен на Мбаппе
Сколько рычагов понадобится на Мбаппе?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kudayberdiev1996@mail.ru
Ответ bestvideox
Видимо ПСЖ хочет иметь в составе топового француза, таким образом привлекая французскую аудиторию болел.
Если так, то могут и Коло-Муани рассмотреть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тарас Озбилиз
теперь барса сжимает кулачки лишь бы мбаппе ушёл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж Ск
Дембеле отдаем в ПСЖ за 120 млн, на его место берем у Сити Бернарду, и все довольны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Hala Madrid
https://xs.uz/upload/post/2019/3/25/a42f2d9aa96fdd28d1f900eb012b17fc0325.jpg
Как ты нашел мое фото?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wolfy777
не если, а когда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Ответ GuruFutbola
Не, норм мужик Это не смолин какой-то или как там твой первый аккаунт назывался?)
Тджик из душанбе как дела?🤣🤣😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Ответ Barca_mania
Лучше обмен на Мбаппе
Смотрите на этого бедняжку😂 как он утешает себя)) зная что Мбаппе уже перешел в Реал. Че ждешь очередной Хэт-рик на спотифай арене?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Козлов
Ответ bestvideox
Видимо ПСЖ хочет иметь в составе топового француза, таким образом привлекая французскую аудиторию болел.
Тогда надо брать Жерома Ротена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ bestvideox
Видимо ПСЖ хочет иметь в составе топового француза, таким образом привлекая французскую аудиторию болел.
Как ты связал «топовый» и Дембеле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
*500 млн и можно обсудить*

У него отступные 100🤣🤣
Бчк никто и спрашивать не будет)
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Ответ GuruFutbola
Не, норм мужик Это не смолин какой-то или как там твой первый аккаунт назывался?)
https://xs.uz/upload/post/2019/3/25/a42f2d9aa96fdd28d1f900eb012b17fc0325.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Однозначно надо отдавать сразу, надеюсь Хави не будет препятствовать. Рассчитывать на хрусталь каждый сезон, это наступать каждый раз на грабли и думать, что ничего не произойдет. Обмен на Неймара будет супер вариант, хоть тот тоже лечится постоянно, зато закроет проблемный фланг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Малик Закиев
шило на мыло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Ответ GuruFutbola
Не, норм мужик Это не смолин какой-то или как там твой первый аккаунт назывался?)
Тджик😂🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Еще один рычаг)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zizo98
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hala Madrid
Ответ zizo98
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Никита Смолов
Однозначно надо отдавать сразу, надеюсь Хави не будет препятствовать. Рассчитывать на хрусталь каждый сезон, это наступать каждый раз на грабли и думать, что ничего не произойдет. Обмен на Неймара будет супер вариант, хоть тот тоже лечится постоянно, зато закроет проблемный фланг.
Зачем этот старый предатель нужен?Чтобы доить клуб своей гигантской личкой?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Это же самая глупая ротация их возможных. лучше пусть свободного агента Азара возьмут)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий