Кампуш может уйти из «ПСЖ» в сентябре. Боссы клуба недовольны его трансферами и ситуацией с Мбаппе

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш может покинуть клуб.

По информации Le Parisien, отношения Кампуша с руководством «ПСЖ» резко ухудшились. Боссы недовольны трансферами португальца.

Кроме того, ситуация с отстранением Килиана Мбаппе также поспособствовала ухудшению отношений руководителей клуба с советником по спортивным вопросам.

Сообщается, что Кампуш может уйти в отставку уже в сентябре. Ранее стало известно, что на замену ему «ПСЖ» рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини.

25 комментариев

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Как говорит Дембеле: в ПСЖ хорошая атмосфера:)
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Ответ Барсик Юрана
Но а виноват то Месси
Месси уже в полулюбительской лиге набивает стату.вам пора туда.на ветки млс
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Сами замутили эту ситуацию, еще до его прихода, а виноват Кампуш😃 шейхи странные ребята
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Я извиняюсь, конечно, а боссы клуба собой довольны?
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Блин, опять токсик Мбаппе. Можно сделать вывод, что ради зп готов полюбить ПСЖ, который до шейхов в какой то дыре был...
и стать там главной фигурой, поглавнее тренера
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Да появился Мальдини на рынке нужен предлог расторгнуть кампуша, в целом правильно делают, не себя же винить президенту а то еще другого босса назначат
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Рук-во самая большая проблема клуба. Дайте профи порулить, годика три. Ндовольны Кампушем, как истеричку не может удержать
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Ответ Begench Berdimuradov
Мальдини 🤔. Хороший вариант
Так ПСЖ наверное не нужна куча стариков и аренды с выкупом ноунеймов
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Ответ <~Inter~>
пригласить Мальдини это конечно полнейший фейл. При таких финансах за всё время Париж никак не может пригласить людей которые выстроят философию клуба
Как говорится, рыбка гниет с головы
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Прочитал коннуников
😂
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Ответ Josep
Энрике вообще понимает куда он попал?.. После Кампуша ведь он будет во всем виноват. В уходе Мбаблоппе, в ценах на нефть, в городских погромах, в первой и второй Пунических войнах, в том, что Дембель не играет а только лечится.. неужели денег совсем не было, чтобы соваться в этот балаган.
А что Энрике, только на багаже Пепа выезжать? Пусть покажет себя вне тепличных условий
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Ответ Имя Фамилия
Смущает тенденция, что он находит топ-игроков за три копейки, но при этом дико переплачивает за откровенный середняк. Некоторые трансферы не очень согласованы с тренерами, в прошлом году откровенно прошляпился, раздав по арендам 30 игроков, оставив пустую скамейку. Хорошего тоже немало, Витинья, Шкриньяр, Эрнандес, Асенсио и Ли Канг просто отличные сделки. Пока 50 на 50, Кампушу пора перестать сливать большие бюджеты на средних и не очень нужных игроков, и следить за балансом состава, полузащита сейчас явно перегружена кадрами, за то нападающих был огромный дефицит весь прошлый сезон. Хотя Мальдини на рынке это большой соблазн и навеевает приятные воспоминания о первом приходе Леонардо когда из Серии А был собран элитный состав, но пожалуй сейчас не подходящий момент, чтобы увольнять спортдира и резко менять курс посреди трансферного окна.
Капшуша давно пора было гнать.

Берёт и покупает никакого Экитике, когда на рынке покруче него есть, за +- такие же деньги: Ваи, Джексон, Балоган, Орбан и так далее.

Берет всяких сбитых лётчиков, вроде Асенсио и Дембеле, когда у тебя в команде есть великолепно проведший сезон - Симонс. А он его в аренду отправляет. Зато настойчиво хочет приобрести выстрелившего один сезон Баркола - за 50+ млн.

В общем, к его работе много-много вопросов.
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