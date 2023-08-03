Кампуш может уйти из «ПСЖ» в сентябре. Боссы клуба недовольны его трансферами и ситуацией с Мбаппе

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш может покинуть клуб.

По информации Le Parisien, отношения с руководством «ПСЖ» резко ухудшились. Боссы недовольны трансферами португальца.

Кроме того, ситуация с отстранением также поспособствовала ухудшению отношений руководителей клуба с советником по спортивным вопросам.

Сообщается, что Кампуш может уйти в отставку уже в сентябре. Ранее стало известно, что на замену ему « » рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини.