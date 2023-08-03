Кампуш может уйти из «ПСЖ» в сентябре. Боссы клуба недовольны его трансферами и ситуацией с Мбаппе
Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш может покинуть клуб.
По информации Le Parisien, отношения Кампуша с руководством «ПСЖ» резко ухудшились. Боссы недовольны трансферами португальца.
Кроме того, ситуация с отстранением Килиана Мбаппе также поспособствовала ухудшению отношений руководителей клуба с советником по спортивным вопросам.
Сообщается, что Кампуш может уйти в отставку уже в сентябре. Ранее стало известно, что на замену ему «ПСЖ» рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини.
и стать там главной фигурой, поглавнее тренера
Берёт и покупает никакого Экитике, когда на рынке покруче него есть, за +- такие же деньги: Ваи, Джексон, Балоган, Орбан и так далее.
Берет всяких сбитых лётчиков, вроде Асенсио и Дембеле, когда у тебя в команде есть великолепно проведший сезон - Симонс. А он его в аренду отправляет. Зато настойчиво хочет приобрести выстрелившего один сезон Баркола - за 50+ млн.
В общем, к его работе много-много вопросов.