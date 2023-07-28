Окружение Неймара надеется, что бразилец «снова станет лучшим игроком мира»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луис Энрике Футбол

Близкие Неймара считают, что форвард сможет вернуть былую форму.

Как передает Le Parisien, в окружении бразильца надеются, что игрок «ПСЖ» сумеет «снова стать лучшим в мире». Утверждается, что сам футболист для этого делает все возможное.

Нападающий хочет заявить о себе в новом сезоне, и есть надежда, что под руководством Луиса Энрике, с которым он работал в «Барселоне», ему это удастся.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Неймар забил 13 голов и отдал 11 результативных передач за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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10ztv
что значит снова?
+28
-3
+25
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Невский баклан
Ответ 10ztv
что значит снова?
Снова как никогда ранее))
+13
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Король Предголевых
В Poker Star ♠
+8
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Данилъ Шипицинъ
Моё окружение тоже всё ещё надеется на что-то...
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EKSPERT
А он когда то был лучшим?
+3
0
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Красный чай
Бреакинк⚡: Окружение Неймара задержанно с килограммом наркотиков.
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Pb-SE
Make Neymar great again
+1
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mars
побольше бы новостей про окружение
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&_Bishep_&
Снова?
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10ztv
Ответ Jemshit.9393
Я думаю как Мбапе уедет, он снова заиграет как раньше, а то он патух (
в последнее время ему не мбаппе мешает, а травмы и сестра
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Pb-SE
Ответ Данилъ Шипицинъ
Моё окружение тоже всё ещё надеется на что-то...
Артем, ну в Локомотиве вроде получше пошло?
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Gordon Brown
-Снова, как и в прошлом году хочу поехать в Париж.
-А ты в прошлом году был в Париже?
-Нет, тоже хотел.
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CM1
Никогда не было и вот опять повторилось...
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leon01
Вот я запомнил , когда в первый сезон Месси в ПСЖ шло тяжеловато и никак не мог первый гол забить. И вот игра и пенальти и очередь Неймара, и он не отдал мяч Месси и не помог, а сколько Месси отдавал и ему и другим. Друг? С….. н сын.
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BZB
Если бы не это окружение, может и стал бы…
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Ничего Смешного
Неплохо начать с режима.
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Радость Ди Мария
Неймар ещё никогда не был "лучшим игроком мира". Слишком толстый пиар от жадной до денег родни. Кафу тоже подключился к этой рекламной кампании.
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Moe Joe
нет
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Jemshit.9393
Я думаю как Мбапе уедет, он снова заиграет как раньше, а то он патух (
+2
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Tiestorzn17
Чтобы денег урвать побольше
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Cruel Snake
Это всё конечно прекрасно 👌 но он никогда не был лучшим в мире. Вот незадача
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ArnoNeputevy
Никогда не было, и вот будет снова.
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ПравдоРуб
А когда он им был? Мог стать, это да, но так и не стал к сожалению
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