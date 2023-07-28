Окружение Неймара надеется, что бразилец «снова станет лучшим игроком мира»
Близкие Неймара считают, что форвард сможет вернуть былую форму.
Как передает Le Parisien, в окружении бразильца надеются, что игрок «ПСЖ» сумеет «снова стать лучшим в мире». Утверждается, что сам футболист для этого делает все возможное.
Нападающий хочет заявить о себе в новом сезоне, и есть надежда, что под руководством Луиса Энрике, с которым он работал в «Барселоне», ему это удастся.
В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Неймар забил 13 голов и отдал 11 результативных передач за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
-А ты в прошлом году был в Париже?
-Нет, тоже хотел.