«ПСЖ» предложил контракт экс-вратарю «Барселоны» Тенасу. Арнау – свободный агент

«ПСЖ» хочет подписать бывшего футболиста «Барселоны» Арнау Тенаса.

L’Equipe, подтверждая опубликованную Relevo информацию, сообщает, что парижане предложили голкиперу заключить контракт.

, советник по спортивным вопросам, ищет вратаря, способного стать основным, но готового пока начинать матчи на скамейке. 22-летний игрок может подойти под такие требования.

находится в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его договора с «блауграной». Отмечается, что у игрока тот же агент, что у нового главного тренера « » .

Пока футболист сборной Испании U21 не принял предложение парижан. С его статистикой можно ознакомиться здесь.