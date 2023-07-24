«ПСЖ» предложил контракт экс-вратарю «Барселоны» Тенасу. Арнау – свободный агент

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Луиш Кампуш Арнау Тенас Футбол

«ПСЖ» хочет подписать бывшего футболиста «Барселоны» Арнау Тенаса.

L’Equipe, подтверждая опубликованную Relevo информацию, сообщает, что парижане предложили голкиперу заключить контракт.

Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, ищет вратаря, способного стать основным, но готового пока начинать матчи на скамейке. 22-летний игрок может подойти под такие требования.

Тенас находится в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его договора с «блауграной». Отмечается, что у игрока тот же агент, что у нового главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Пока футболист сборной Испании U21 не принял предложение парижан. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Eziiko
Тенасу лучше бы туда где будет практика,а то у него пока ни одного нормального полноценного сезона нет
+3
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+3
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Милан 757
Ищут замену Доннаруме ?
0
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katalonec.uz
Похож на откат
+1
-1
0
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Николай Корягин
Решил закончить с футболом?
0
0
0
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Ivchev
Ответ Милан 757
Ищут замену Доннаруме ?
Скорее Рико, третьим посидеть.
0
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0
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