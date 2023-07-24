«ПСЖ» предложил контракт экс-вратарю «Барселоны» Тенасу. Арнау – свободный агент
«ПСЖ» хочет подписать бывшего футболиста «Барселоны» Арнау Тенаса.
L’Equipe, подтверждая опубликованную Relevo информацию, сообщает, что парижане предложили голкиперу заключить контракт.
Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, ищет вратаря, способного стать основным, но готового пока начинать матчи на скамейке. 22-летний игрок может подойти под такие требования.
Тенас находится в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его договора с «блауграной». Отмечается, что у игрока тот же агент, что у нового главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.
Пока футболист сборной Испании U21 не принял предложение парижан. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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