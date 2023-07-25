Пуч об уходе из «Барсы»: «Хави запрещал мне тренироваться, хотя у меня был контракт. Хорошего отношения ко мне не было»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Рики Пуч Футбол

Рики Пуч рассказал, что покинул «Барселону» из-за конфликта с Хави.

Испанский полузащитник ушел из клуба в «Лос-Анджелес Гэлакси» летом 2022 года.

– Перед окончанием сезона [Хави] лично сообщил мне, что не рассчитывает на меня. Возможно, президент [Лапорта] считал иначе – он говорил, что я игрок на будущее, и что он хочет, чтобы я остался, но я не хотел оставаться в клубе, где тренер не хотел меня видеть.

Не было хорошего отношения ко мне на тренировках, это правда. Несколько недель Хави не разрешал мне тренироваться, хотя мне не могут этого запрещать, пока у меня есть контракт. Это беспокоило меня больше всего. Тогда я быстро принял решение и нашел выход.

– Вас не удивляет, что он так поступил? Ведь вы воспитанник Ла Масии, как и он.

– Удивляет. Еще и потому, что Хави дважды предлагал моим родителям приехать в Катар [где Хави тренировал]. У меня были хорошие отношения с моими родителями.

Больше всего меня ранило то, что я думал, что мы были близки с семьей Хави. Я не смог добиться успеха с ним, с игроками такое случается. Но меня беспокоило, что я не мог тренироваться в первую неделю предсезонки, – сказал полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси».

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33 комментария

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SCHOKKKK
Семья мечты 🤣🤣🤣
+26
-12
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ZaSvabody
Ответ ZA.RMA
Не поняла…фанаты Барсы ведь уверяют, что у них Семья их воспитанники всегда бывают в приоритете?((
Ты правда хочешь посчитать количество воспитанников в основном составе Реала и Барсы? Тут все очевидно, где своих воспитанников больше ценят.
+8
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+6
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Tristan...
Не оправдываю действия Чави - но, если человек (Пуч), не понимает, что на него не рассчитывает тренер и ему нужно соглашаться на переход в другой клуб, то в ход идут такие «намекающие» приёмы...
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ ZA.RMA
Какие…? Запрещать тренироваться с командой? Похоже больше на травлю)
Сейчас ПСЖ то же самое делает с Мбаппе.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ & Co1366
Куман тоже садил на лавку Рики Путча.
Видимо дело всё же не в тренерах.
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ZA.RMA
Ответ AnMe
Я поражаюсь с железной логики таких пользователей. влезают в чужой клуб с «умным» комментарием, а потом задаешь наиглупейший вопрос. Все нормально с критическим мышлением?
Ахахахаха..влезают в чужой клуб))))

Речь про Барселону, комментарий соответствующий.

Но тут вы решаете перевернуть ситуацию и вопрос в мою сторону с командой о которой речи здесь не было))

Так вот у меня вроде все хорошо, а у Вас?)
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ZA.RMA
Ответ rej1sta
Чтобы тебе понятнее было) На примере любимого клуба.
Ну так в том-то и дело, что это - любимый клуб и я в курсе моментов касающихся его.

В памяти нет истории, чтобы тренер запрещал тренироваться игроку потому что тот не подходит под систему клуба🙏
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rej1sta
Ответ ZA.RMA
Почему вы там где даже речи о Мадриде нет - его упоминаете?
Чтобы тебе понятнее было)
На примере любимого клуба.
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Однажды в Космосе
Ответ Born is the King
Скоро в это список легенд добавятся Перди и Гави
и тыдашь
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Однажды в Космосе
Ответ SCHOKKKK
Семья мечты 🤣🤣🤣
пуч не важный игрок,сечешь мальков
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Peter Sakic
Ответ SCHOKKKK
Семья мечты 🤣🤣🤣
Сколько было таких. Аленья, Карлес Перес, Пуч
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ZA.RMA
Ответ ZaSvabody
Ты правда хочешь посчитать количество воспитанников в основном составе Реала и Барсы? Тут все очевидно, где своих воспитанников больше ценят.
Почему вы там где даже речи о Мадриде нет - его упоминаете?
+3
-3
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Born is the King
Ответ Peter Sakic
Сколько было таких. Аленья, Карлес Перес, Пуч
Скоро в это список легенд добавятся Перди и Гави
+1
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EminenceGrise
Хави решил избавиться от него из-за того, что Пуч недорабатывал на тренировках и постоянно мотался по клубам и кальянным. Это было сделано, чтобы не портилась атмосфера в команде, и чтобы показать, что такое недопустимо. Сам считал его в свое время суперталантом. да он им и был. Но кто-то трудится как Педри, а кто-то действует как Пуч. Тем не менее рад за него, что он хотя бы играет в основе стабильно сейчас в США. Может еще повзрослеет и в Европу вернется.
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Адам Нинуху
Барселона вообще по мне очень токсичный клуб
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Какие…? Запрещать тренироваться с командой? Похоже больше на травлю)
С текущим положением в клубе, вынуждены идти на крайние меры. Именно поэтому и смогли зарегистрировать новичков прошлым летом и стать чемпионами... такова цена...)
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
С текущим положением в клубе, вынуждены идти на крайние меры. Именно поэтому и смогли зарегистрировать новичков прошлым летом и стать чемпионами... такова цена...)
на подлые меры - ты хотел сказать?)
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