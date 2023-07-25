Пуч об уходе из «Барсы»: «Хави запрещал мне тренироваться, хотя у меня был контракт. Хорошего отношения ко мне не было»

Рики Пуч рассказал, что покинул «Барселону» из-за конфликта с Хави.

Испанский полузащитник ушел из клуба в «Лос-Анджелес Гэлакси» летом 2022 года.

– Перед окончанием сезона [ ] лично сообщил мне, что не рассчитывает на меня. Возможно, президент [Лапорта] считал иначе – он говорил, что я игрок на будущее, и что он хочет, чтобы я остался, но я не хотел оставаться в клубе, где тренер не хотел меня видеть.

Не было хорошего отношения ко мне на тренировках, это правда. Несколько недель Хави не разрешал мне тренироваться, хотя мне не могут этого запрещать, пока у меня есть контракт. Это беспокоило меня больше всего. Тогда я быстро принял решение и нашел выход.

– Вас не удивляет, что он так поступил? Ведь вы воспитанник Ла Масии, как и он.

– Удивляет. Еще и потому, что Хави дважды предлагал моим родителям приехать в Катар [где Хави тренировал]. У меня были хорошие отношения с моими родителями.

Больше всего меня ранило то, что я думал, что мы были близки с семьей Хави. Я не смог добиться успеха с ним, с игроками такое случается. Но меня беспокоило, что я не мог тренироваться в первую неделю предсезонки, – сказал полузащитник ».