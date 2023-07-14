«Ювентус» хочет арендовать Кессиэ, но трансфер зависит от ухода Погба, Закарии, Артура, Маккенни
«Ювентус» хочет подписать Франка Кессиэ, но должен сперва сократить число полузащитников.
Как передает Mundo Deportivo, сделка зависит не только от того, удастся ли продать Поля Погба «Аль-Ахли», но и от того, смогут ли туринцы найти новую команду Артуру, Уэстону Маккенни или Денису Закарии.
Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри дал согласие на аренду Кессиэ на случай появления свободных мест в средней линии. «Барселона», знающая об интересе «Ювентуса», предпочла бы продать ивуарийца. Сам игрок тоже в курсе, что его хотят подписать.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 полузащитник провел 28 матчей и забил 1 гол. Подробно со статистикой экс-хавбека «Милана» можно ознакомиться здесь.
Важнейший игрок в чемпионском Милане,
в Серии А был одним из лучших на своей позиции пару лет.
Просто так бывает, что игрок не подходит под тот футбол в который играет команда.
Случай Кессье и Барсы из таких. Даже так Кессье выдавал хорошие матчи в составе Барсы, как минимум не портил картину.
Он подойдёт многим командам и точно может играть на высочайшем уровне.