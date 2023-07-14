«Ювентус» хочет арендовать Кессиэ, но трансфер зависит от ухода Погба, Закарии, Артура, Маккенни

«Ювентус» хочет подписать Франка Кессиэ, но должен сперва сократить число полузащитников.

Как передает Mundo Deportivo, сделка зависит не только от того, удастся ли продать «Аль-Ахли», но и от того, смогут ли туринцы найти новую команду , или Денису Закарии.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри дал согласие на аренду на случай появления свободных мест в средней линии. « », знающая об интересе «Ювентуса», предпочла бы продать ивуарийца. Сам игрок тоже в курсе, что его хотят подписать.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 полузащитник провел 28 матчей и забил 1 гол. Подробно со статистикой экс-хавбека «Милана» можно ознакомиться здесь.