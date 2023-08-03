Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на ЧМ. Немки – двукратные чемпионки мира
Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира.
Германия сыграла вничью с Южной Кореей и впервые в истории покинула ЧМ после группового этапа.
Немецкие футболистки набрали 4 очка и заняли 3-е место в группе H на женском чемпионате мира. Колумбия и Марокко вышли в плей-офф, Южная Корея стала 4-й в группе.
Стоит отметить, что немки – двукратные чемпионки мира.
Прям как мужская сборная..
В стране ни мужиков, ни баб не осталось, одни бинарные и турки с африканцами.