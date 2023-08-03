Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на ЧМ. Немки – двукратные чемпионки мира

Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира.

Германия сыграла вничью с Южной Кореей и впервые в истории покинула ЧМ после группового этапа.

Немецкие футболистки набрали 4 очка и заняли 3-е место в группе H на женском чемпионате мира. Колумбия и Марокко вышли в плей-офф, Южная Корея стала 4-й в группе.

Стоит отметить, что немки – двукратные чемпионки мира.