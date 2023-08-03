Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на ЧМ. Немки – двукратные чемпионки мира

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Женская сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира.

Германия сыграла вничью с Южной Кореей и впервые в истории покинула ЧМ после группового этапа.

Немецкие футболистки набрали 4 очка и заняли 3-е место в группе H на женском чемпионате мира. Колумбия и Марокко вышли в плей-офф, Южная Корея стала 4-й в группе.

Стоит отметить, что немки – двукратные чемпионки мира.

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12 комментариев

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В поддержку мужской сборной)
+11
0
+11
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4 очка, третье место
Прям как мужская сборная..
+10
-2
+8
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За одно с мужчинами
+4
-1
+3
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
За одно с мужчинами
е-единство🫂
+4
-1
+3
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Южная Корея сначала уничтожила мужскую сборную, а теперь принялась за женскую.
+1
0
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отлетели знатно
0
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Бундестаг уже не тот
0
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Повторили путь Бразилии.
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Ну так у них и мужская сборная играет последнее время весьма средне.
В стране ни мужиков, ни баб не осталось, одни бинарные и турки с африканцами.
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