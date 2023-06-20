Производитель тампонов станет спонсором женской сборной Германии. Это часть кампании за снятие табу на обсуждение менструации в спорте

Теги женский футбол сборная Германии жен Немецкий футбольный союз Здоровье Футбол

Спонсором женской сборной Германии станет производитель тампонов.

Сборная заключила партнерское соглашение с производителем тампонов o.b. Контракт является частью кампании #LetsTalkPeriods, посвященной табу на обсуждение менструаций у спортсменок.

«Женский цикл – особая тема, которую еще предстоит изучить в соревновательных видах спорта и которой также уделяется внимание в сборной и в академии Немецкого футбольного союза.

Игроки [женской] сборной Германии участвуют в кампании под девизом #LetsTalkPeriods и сыграют ключевую роль в продвижении открытых разговоров о менструации и преодолении предрассудков и табу», – говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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12 комментариев

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Mohnatiy
Надо ещё туалетную бумагу в спонсоры привлечь. Тоже абсолютно естественный процесс, который иногда мешает спортсменам, и его тоже никто не обсуждает. Сплошные табу в спорте!
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Alibi_URAL
Ответ Mohnatiy
Надо ещё туалетную бумагу в спонсоры привлечь. Тоже абсолютно естественный процесс, который иногда мешает спортсменам, и его тоже никто не обсуждает. Сплошные табу в спорте!
Гари Линекер вошел в чат.
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ApXuMaHqPuT
Мужской сборной Германии не помешали бы подгузники - а то в последние годы постоянно обзыряниваются😕
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Фут.Боль
Тренер перед игрой будет давать установку на матч и должен будет обязательно 10 минут уделить открытым разговорам о менструации. Судья перед выходом на поле должен будет проверить экипировку, в том числе наличие тампонов.
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Амин Чич
Хотел написать "нам бы их проблемы", но вовремя передумал
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Гамарджоба Генацвале
Это называется засушить футбол.
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Люблю Марго Робби
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avcgloronalduMU
женский спорт может купаться в деньгах - косметика, средства гигиены, одежда и мн другое
вот мужикам алко рекламируют))
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