Производитель тампонов станет спонсором женской сборной Германии. Это часть кампании за снятие табу на обсуждение менструации в спорте
Спонсором женской сборной Германии станет производитель тампонов.
Сборная заключила партнерское соглашение с производителем тампонов o.b. Контракт является частью кампании #LetsTalkPeriods, посвященной табу на обсуждение менструаций у спортсменок.
«Женский цикл – особая тема, которую еще предстоит изучить в соревновательных видах спорта и которой также уделяется внимание в сборной и в академии Немецкого футбольного союза.
Игроки [женской] сборной Германии участвуют в кампании под девизом #LetsTalkPeriods и сыграют ключевую роль в продвижении открытых разговоров о менструации и преодолении предрассудков и табу», – говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.
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вот мужикам алко рекламируют))