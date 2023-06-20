Производитель тампонов станет спонсором женской сборной Германии. Это часть кампании за снятие табу на обсуждение менструации в спорте

Спонсором женской сборной Германии станет производитель тампонов.

Сборная заключила партнерское соглашение с производителем тампонов o.b. Контракт является частью кампании #LetsTalkPeriods, посвященной табу на обсуждение менструаций у спортсменок.

«Женский цикл – особая тема, которую еще предстоит изучить в соревновательных видах спорта и которой также уделяется внимание в сборной и в академии Немецкого футбольного союза.

Игроки [женской] сборной Германии участвуют в кампании под девизом #LetsTalkPeriods и сыграют ключевую роль в продвижении открытых разговоров о менструации и преодолении предрассудков и табу», – говорится в заявлении Немецкого футбольного союза.

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