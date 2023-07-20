Футболистка «Баварии» и сборной Германии Гвинн отказалась сниматься для обложки Playboy: «Предпочитаю показывать себя на поле»

Теги женский футбол сборная Германии жен соцсети девушки и спорт Бавария жен Футбол

Футболистка сборной Германии Джулия Гвинн отказалась сниматься для Playboy.

Немецкое издание журнала предложило девушке место на обложке перед стартом женского чемпионата мира по футболу в Новой Зеландии. 

«Я уважаю Playboy, но предпочитаю показывать себя на футбольном поле. Считаю, что сейчас у меня есть гораздо более интересные и важные темы для обсуждения», – сказала футболистка «Баварии». 

Считается, что Гвинн спросила совета у главного тренера сборной Мартины Фосс-Текленбург, получавшей аналогичное предложение в 1989 году. 

«Я могла бы получить за это 15 тысяч марок и сделала бы такую фотосессию без проблем. Но мне было неловко из-за родителей. Не хотелось, чтобы они столкнулись с этим. 

Я думаю, что у Playboy суперэстетичные фото. Я бы позволила своим игрокам принимать собственные решения на этот счет, но предупредила бы о возможных плюсах и минусах. Сможете ли вы справиться с последствиями? Если все в порядке, ничего плохого тут нет», – сказала Фосс-Текленбург. 

24-летняя Гвинн – одна из самых популярных немецких футболисток в социальных сетях. У ее аккаунта в одной из соцсетей насчитывается более 500 тысяч подписчиков. 

Фото: соцсеть Джулии Гвинн

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16 комментариев

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Rhett Butler
а жаль)
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buFFon
хорошенькая..
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alexsplayer
Правильно!
+15
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Andrew Chepaylo
Ответ alexsplayer
Правильно!
Неправильно
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Arti22
блин, а такой потенциал есть, какой нафиг футбол
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Papa Paolo
Эгоистка !!!
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jzx8
А как же онлифанс?(
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Черная рубашка Симеоне
Спортс, почему нет элементарной новости о старте женского ЧМ? Я уж не говорю о ведении лайвов матчей
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alexus-1990
Ответ Andrew Chepaylo
Неправильно
я бы даже сказал неприемлемо)
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Born is the King
Надо предлагать Зесире Мусович и Алише Леман
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Rad0
Я тоже каждый день отказываюсь сниматься в плейбой, но спортс обо мне не пишет. Ох уж это гендерное неравенство
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Форвардиньо_
фото будто из студии swallowed или pervcity. первая это где очень сильно сосут и слюни во все стороны летят. второе тоже самое но присутствует АНАЛитический секс) самый кайфовые студии
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2ran
Красивая)
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