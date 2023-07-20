Футболистка «Баварии» и сборной Германии Гвинн отказалась сниматься для обложки Playboy: «Предпочитаю показывать себя на поле»

Футболистка сборной Германии Джулия Гвинн отказалась сниматься для Playboy.

Немецкое издание журнала предложило девушке место на обложке перед стартом женского чемпионата мира по футболу в Новой Зеландии.

«Я уважаю Playboy, но предпочитаю показывать себя на футбольном поле. Считаю, что сейчас у меня есть гораздо более интересные и важные темы для обсуждения», – сказала футболистка «Баварии».

Считается, что Гвинн спросила совета у главного тренера сборной Мартины Фосс-Текленбург, получавшей аналогичное предложение в 1989 году.

«Я могла бы получить за это 15 тысяч марок и сделала бы такую фотосессию без проблем. Но мне было неловко из-за родителей. Не хотелось, чтобы они столкнулись с этим.

Я думаю, что у Playboy суперэстетичные фото. Я бы позволила своим игрокам принимать собственные решения на этот счет, но предупредила бы о возможных плюсах и минусах. Сможете ли вы справиться с последствиями? Если все в порядке, ничего плохого тут нет», – сказала Фосс-Текленбург.

24-летняя Гвинн – одна из самых популярных немецких футболисток в социальных сетях. У ее аккаунта в одной из соцсетей насчитывается более 500 тысяч подписчиков.

Фото: соцсеть Джулии Гвинн