Спортивный психолог о Дзюбе: «Как что-то не так – журналисты «скучные и неинтересные». Это говорит о дефектах личности, он слаб»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Вадим Гущин психология Футбол

Спортивный психолог оценил поведение отказавшегося общаться с прессой Артема Дзюбы.

Дзюба после матча «Локомотива» с  «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

– У нас не отрегулированы правила общения между футболистами и журналистами.

Вообще в профессиональном спорте так устроено, что, если не отвечаешь на вопросы представителей СМИ, – плати штраф. Это должно быть прописано в контракте. Ты – спортсмен, профессионал, давать интервью – твоя работа.

Есть же у футболистов штрафы за нарушение режима, получение красной карточки, опоздание на тренировку. Так и тут: не выполняешь условия контракта – плати по таксе.

Но и журналист должен прийти подготовленным. Если вопросы в микст-зоне устраивают всех игроков, кроме Дзюбы, то все вопросы – к Дзюбе.

– Это какая-то очередная поза в его исполнении?

– Надо знать Артема. Когда у него все хорошо, он забивает голы, получает новые контракты, белый и пушистый, то радостный идет общаться с журналистами.

Когда что-то не так, журналисты у него «скучные и неинтересные». Это говорит не только о непрофессионализме, но и о дефектах его характера, личности. Он общается со СМИ, только когда это выгодно ему.

Если человек под влиянием каких-то проблем так себя ведет, значит, он слаб, и, скорее всего, в следующем матче мы увидим на поле такого же Дзюбу. Он снова ничего не забьет.

Что ты делаешь, Артемушка? Даешь нам понять, что ты не в порядке и что тебе от этого плохо. Ты думаешь, что, ведя себя по-хамски, создал впечатление, что ты бравый, сильный и смелый? Нет, ты создал противоположное ощущение.

И проблемы у тебя настолько большие, что управлять собой ты не можешь даже не на футбольном поле, – сказал спортивный психолог Вадим Гущин.

20 комментариев

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Forrest Gamp
не нужно быть психологом, что бы понимать, что это за человек
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Mark Safa
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zer
Дзюба, конечно, персонаж одиозный, но по спортивному характеру далеко неслабый. не раз и не два за свою карьеру он доказывал это, например, уходя в аренды или выгрызая себе место в основе сборной

ну и совсем неэтично от психолога слышать обращение "Артёмушка". это скорее говорит о том, что психолог дефектный и профессионально слаб

повторюсь: про моральные качества Дзюбы всем и всё известно, но зачем постить мнение человека, который явно ангажирован, но косит под объективного специалиста?
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Рамазан Магомедов
Когда у Дзюбы что то не так , он наяривает против часовой стрелки..
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Игорь Новиков
Ответ Mark Safa
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Очень давно открыт. Даже тег есть)
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St.7
Все по фактам.Даже добавить нечего.
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Mark Safa
Ответ Jovana Jovičić
Чушь полная. Когда у Дзюбы что-то не так, он уходит в Томь, Ростов, Арсенал и начинает выгрызать землю, но показывает неплохой результат и врывается в сборную Черчесова с которым у него не складывалось. "Психолог" - профан полнейший.
Нашел человека с кем Дзюбы будет приятно сделать интервью
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леннорыч-абрамович
Пора открывать НИИ по изучению Дзюбы.
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dmank
Никакого желания обелять Дзюбу нет, но достаточно пройти по тегу этого Вадима Гущина и прочитать набор его противоречащих друг другу от месяца к месяцу высказываний о Карпине, чтобы предположить, что какой-нибудь другой спортивный или не очень психолог поставил бы имяреку онлайн-диагноз в духе маниакально-депрессивного расстройства.
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юра георгиевский
А кто вообще сказал, что этот Дзюба - сильная личность ..... ?! Послушайте его разговоры, их смысл и добавьте ко всему его, костноязычный говор. Дзюба — Это, есть такие гопники, которые в трамваях ездят и хамят там всем.
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игрочишка всея руси
О нем давно все сказано .Че его вспоминать опять .
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Гамарджоба Генацвале
Побольше надо ##### на Дзюбу. Как показывает практика, после этого он начинает голы забивать и играет лучше.
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Вертуальный Человек
Ну просто не подзюбил человек, вот ему и плохо
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Karel
Пяточок за дюжину цена в базарный день таким психологам..)) Да ещё спортивным...)))
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юра георгиевский
Ответ red hikkikomori
Может Дзюба в депрессии?
В дзюбопрессии.
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юра георгиевский
Ответ Дурачок
Дзюбе, скорее всего, жена запретила встречаться с ##ядями. Вот и депресняк, вот и голевая засуха.
Из-за такого может.
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