Спортивный психолог о Дзюбе: «Как что-то не так – журналисты «скучные и неинтересные». Это говорит о дефектах личности, он слаб»

Спортивный психолог оценил поведение отказавшегося общаться с прессой Артема Дзюбы.

Дзюба после матча «Локомотива» с «Уралом» в Фонбет Кубке России (2:1) заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

– У нас не отрегулированы правила общения между футболистами и журналистами.

Вообще в профессиональном спорте так устроено, что, если не отвечаешь на вопросы представителей СМИ, – плати штраф. Это должно быть прописано в контракте. Ты – спортсмен, профессионал, давать интервью – твоя работа.

Есть же у футболистов штрафы за нарушение режима, получение красной карточки, опоздание на тренировку. Так и тут: не выполняешь условия контракта – плати по таксе.

Но и журналист должен прийти подготовленным. Если вопросы в микст-зоне устраивают всех игроков, кроме Дзюбы, то все вопросы – к Дзюбе.

– Это какая-то очередная поза в его исполнении?

– Надо знать Артема. Когда у него все хорошо, он забивает голы, получает новые контракты, белый и пушистый, то радостный идет общаться с журналистами.

Когда что-то не так, журналисты у него «скучные и неинтересные». Это говорит не только о непрофессионализме, но и о дефектах его характера, личности. Он общается со СМИ, только когда это выгодно ему.

Если человек под влиянием каких-то проблем так себя ведет, значит, он слаб, и, скорее всего, в следующем матче мы увидим на поле такого же Дзюбу. Он снова ничего не забьет.

Что ты делаешь, Артемушка? Даешь нам понять, что ты не в порядке и что тебе от этого плохо. Ты думаешь, что, ведя себя по-хамски, создал впечатление, что ты бравый, сильный и смелый? Нет, ты создал противоположное ощущение.

И проблемы у тебя настолько большие, что управлять собой ты не можешь даже не на футбольном поле, – сказал спортивный психолог Вадим Гущин.