Лионель Месси вошел в историю «Интер Майами», сделав дубль в двух матчах подряд.

Капитан «Интер Майами» оформил дубль в матче 1/16 финала Кубка лиг против « » (3:1). До этого он забил два гола в игре против « ».

Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Отметим, что оформил это достижение в двух первых играх в стартовом составе нового клуба.

Всего у Месси 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за « ». Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.