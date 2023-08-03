Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд

Теги МЛС Лионель Месси Орландо Сити Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Лионель Месси вошел в историю «Интер Майами», сделав дубль в двух матчах подряд.

Капитан «Интер Майами» оформил дубль в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо» (3:1). До этого он забил два гола в игре против «Атланты».

Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Отметим, что Лионель оформил это достижение в двух первых играх в стартовом составе нового клуба.

Всего у Месси 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за «Интер Майами». Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.

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70 комментариев

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Смешно читать про уровень футбола. Лео всю карьеру показывал космическую стату в Ла Лиге, что, Ла Лига тоже была слабой? Когда Лео уважают и строят игру вокруг него, он показывает свой лучший футбол, так было в Барсе, Аргентине и сейчас в Майами.
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Интеру Майами 5 лет всего. Эти рекорды скоро каждый тур будут переписываться
+37
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Ответ noti22
MLS - My Last Season
Messi League Soccer
+26
-5
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Ответ VERBLYUD
Смешно читать про уровень футбола. Лео всю карьеру показывал космическую стату в Ла Лиге, что, Ла Лига тоже была слабой? Когда Лео уважают и строят игру вокруг него, он показывает свой лучший футбол, так было в Барсе, Аргентине и сейчас в Майами.
Про уровень футбола пишут люди, которые рвали жилки и убеждали какой сильный чемпионат Саудовская Аравия 🤣
+26
-8
+18
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Ответ VERBLYUD
Смешно читать про уровень футбола. Лео всю карьеру показывал космическую стату в Ла Лиге, что, Ла Лига тоже была слабой? Когда Лео уважают и строят игру вокруг него, он показывает свой лучший футбол, так было в Барсе, Аргентине и сейчас в Майами.
Приятно на него смотреть, вроде выиграл все, 18.12. 2022 исполнил мечту и взял главный трофей в истории спорта, стал номером 1 официально, без каких либо оправданий. Возглавил тройку величайших - Месси, Пеле, Марадона.
И все равно он хочет соревноваться, побеждать и в Майами он приехал за этим.
Орландо на 5 месте в таблице МЛС и Лео так легко их раздавил.
Величайший, максимальный, абсолютный спортсмен, который находясь на вершине не потерял мотивацию.
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Месси какой то заряженный, мотивированный)
Нравится ему там + в уме защита титула в 2024 с Аргентиной и надо быть в форме, а там еще защита титула в 2026.
Сейчас опять глянул тренды, Месси на первом месте в США, опережая Барби, что бьет рекорды по продажам среди фильмов, так же Лео на первом месте в трендах во всем мире.
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это он еще отдал пенальти
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Основан 29 января 2018 - всего 5 лет клубу, неудивительно что все рекорды за пару лет на него будут переписаны.
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Ответ VERBLYUD
Смешно читать про уровень футбола. Лео всю карьеру показывал космическую стату в Ла Лиге, что, Ла Лига тоже была слабой? Когда Лео уважают и строят игру вокруг него, он показывает свой лучший футбол, так было в Барсе, Аргентине и сейчас в Майами.
А какой в МЛС уровень футбола? Времена Ла Лиги смысл приплетать, там был пиковый Месси. Один из голов в МЛС- он бежит с центра поля, никто его не накрывает, добегает(не особо быстро)до штрафной и бьет в угол.
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Всё же очень рано он уехал, в любом топ чемпионате у него статистика была бы на топ уровне, пару сезонов точно…
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Ответ GeroyamSala
Не фанат гнома, но приятно смотреть как он играет, улыбаться и получает кайф/деньги. Шикарная пенсия для футболиста. Низкий уровень ? Интенсивность у нас последнее время только в АПЛ
Да я бы вообще не рассуждал об уровне МЛС в данном случае. Даже если это Люксембург, всё равно. Человек всё выиграл, живёт в Майами, и пару раз в неделю даёт представления круче любого в лиге. Это ж мечта рок-звезды.
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Ответ cektor
это он еще отдал пенальти
Рекорд из заголовка не изменился бы
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Не фанат гнома, но приятно смотреть как он играет, улыбаться и получает кайф/деньги. Шикарная пенсия для футболиста. Низкий уровень ? Интенсивность у нас последнее время только в АПЛ
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Месси тащит худший клуб лиги на верх⚽️
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Согласен про уровень футбола надоели ныть ) Месси даже сейчас один из лучших в мире игроков.. и при том что он не от кого не зависим. Понятно что он будет доминировать)
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Ответ Domian
Накрыть Месси непростая задача, с этим на ЧМ Гвардиол не справился, Аке, Ван Дейк, Конате, Варан, Упемакано, Рамос в бытность Реала и тд - элита. А ты хочешь что бы ребята из МЛС это сделали.
Вы посмотрите сначала - он же не то что всех обыграл, или партнёры закрыли. Там один Месси пробегает полполя и его встречают только у штрафной. И это была даже не контратака
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Ответ Фут.Боль
А какой в МЛС уровень футбола? Времена Ла Лиги смысл приплетать, там был пиковый Месси. Один из голов в МЛС- он бежит с центра поля, никто его не накрывает, добегает(не особо быстро)до штрафной и бьет в угол.
Да, примерно так же он забивал десятки голов в ПСЖ, в сб. Аргентине, да и в поздней Барсе.
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Ответ Фут.Боль
А какой в МЛС уровень футбола? Времена Ла Лиги смысл приплетать, там был пиковый Месси. Один из голов в МЛС- он бежит с центра поля, никто его не накрывает, добегает(не особо быстро)до штрафной и бьет в угол.
Накрыть Месси непростая задача, с этим на ЧМ Гвардиол не справился, Аке, Ван Дейк, Конате, Варан, Упемакано, Рамос в бытность Реала и тд - элита.
А ты хочешь что бы ребята из МЛС это сделали.
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Ответ Михаил Зюбин
Месси конечно велик, лучший, но ребят, такие голы мы в детстве во дворе любили забивать... как с нормальной защитой можно с навеса забивать с вратарской штрафной?
Это специально нанятые под Месси актёры из Голливуда, а не футболисты.
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Ответ songbilong
да мне пофиг на него, я не персофан, ахахах)) Мне стрёмно от того, что из обычного стероидного делают отца футбола. Ну наверное для кого-то он идол, отец, отчим, для меня обычный футболист
Согласен, Месси обычный футболист. Топарь это Кришти, смотришь на его технику и понимаешь, так шакалить пенки и дежурить в штрафной никто не может
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Ответ Kaka_GOAT
Там уровень как в женском футболе
Ты лучше здесь про "лигу песков" напиши)
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Ответ songbilong
а что таджики нелюди? что за нацизм?
А причём тут это?)
Тут говорится про уровень футбола!
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Ну уровень посильнее РПЛ будет.
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Ответ songbilong
для персофанов это оргазм
Оргазм это когда у рончика 18 голов в АПЛ и его глорье визжит какой он тащер и какая плохая команда, а потом он с позором вылетает на ЧМ и оказывается никому не нужен, а команда без тащера внезапно начала играть и побеждать! заговор против Кришти
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Соболезную фанам кришти. Весь год они доказывали, что лига СА топ и нужна адаптация, один игрок не может все изменить. Запомните базу: один пришёл в команду с последнего места и повысил их уровень, а другой опустил команду с первого на второе 😎
Чел ответил на коммент и закрыл доступ на ответы. В стиле своего кумира Кришти) сделал гадость и в кусты
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