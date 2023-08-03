Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд
Лионель Месси вошел в историю «Интер Майами», сделав дубль в двух матчах подряд.
Капитан «Интер Майами» оформил дубль в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо» (3:1). До этого он забил два гола в игре против «Атланты».
Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.
Отметим, что Лионель оформил это достижение в двух первых играх в стартовом составе нового клуба.
Всего у Месси 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за «Интер Майами». Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.
И все равно он хочет соревноваться, побеждать и в Майами он приехал за этим.
Орландо на 5 месте в таблице МЛС и Лео так легко их раздавил.
Величайший, максимальный, абсолютный спортсмен, который находясь на вершине не потерял мотивацию.
Нравится ему там + в уме защита титула в 2024 с Аргентиной и надо быть в форме, а там еще защита титула в 2026.
Сейчас опять глянул тренды, Месси на первом месте в США, опережая Барби, что бьет рекорды по продажам среди фильмов, так же Лео на первом месте в трендах во всем мире.
А ты хочешь что бы ребята из МЛС это сделали.
Тут говорится про уровень футбола!