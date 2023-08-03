Лапорта о Месси: «Лучший игрок мира, лучший в истории. Уважаем его решение перейти в «Интер Майами»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Это лучший игрок мира, но как человек он еще лучше. Месси – лучший в истории.
Мы любим его. Он решил перейти в «Интер Майами». Это здорово и для «Интер Майами», и для МЛС. И, конечно, мы хотим, чтобы это решение пошло на пользу и самому Месси.
Мы, конечно, уважаем его решение и желаем Месси и его семье всего самого хорошего в «Интер Майами», – сказал Лапорта.
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- Не могу сейчас разговаривать, но желаю тебе всего самого хорошего в «Интер Майами».
- Ты же сам мне позвонил.
- Всё, пока.
А после Лапорте мне до лампочки что с барсой будет.
Я за барсе болел только из за Месси