Лапорта о Месси: «Лучший игрок мира, лучший в истории. Уважаем его решение перейти в «Интер Майами»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Это лучший игрок мира, но как человек он еще лучше. Месси – лучший в истории.

Мы любим его. Он решил перейти в «Интер Майами». Это здорово и для «Интер Майами», и для МЛС. И, конечно, мы хотим, чтобы это решение пошло на пользу и самому Месси.

Мы, конечно, уважаем его решение и желаем Месси и его семье всего самого хорошего в «Интер Майами», – сказал Лапорта.

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28 комментариев

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- Алло!
- Не могу сейчас разговаривать, но желаю тебе всего самого хорошего в «Интер Майами».
- Ты же сам мне позвонил.
- Всё, пока.
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Ответ Геннадий Тимченко
ну да, после феерии Месси в плей-офф ЛЧ за ПСЖ только такое применение пешего может принести пользу Барселоне👏👏👏
Да фанам барсы пофиг на его игру в ПСЖ) просто факт того что лапорта дважды использовал его и опрокинул Месси вряд ли забудет
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Надеюсь, ещё года 2-3 проиграет, чтобы вернуться на обновлённый Камп Ноу для прощального матча.
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Совесть мучает наверно и такими словами он себя успокаивает
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а про Дембеле чего скажешь?
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Ответ Я Гражданин Мира
Такого лицемера надо поискать . Как до сих пор Месси его не посылал куда надо я не знаю. Он после каждого интервью подтверждает свою лицемерие. Желаю твоему Барселону провальных сезонов, пока ты там президент!
Болельщик фигурного катания, прочитав этого Лапорта, будет вполне уверен , что в Майами он перешел из Барселоны !
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Ответ museum
Надеюсь, ещё года 2-3 проиграет, чтобы вернуться на обновлённый Камп Ноу для прощального матча.
Лапорта еще раз будет использовать его имя для предвыборной агитации)
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Ответ Aymammet Baylyyew
Совесть мучает наверно и такими словами он себя успокаивает
тоже так показалось, никак не может успокоиться
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Ответ Марслан Акматалиев
А команда тут причём, чтобы ей желали провалов?
Я же подчеркнулчто , пока там президентом является Лапорте.
А после Лапорте мне до лампочки что с барсой будет.
Я за барсе болел только из за Месси
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Ответ Я Гражданин Мира
Такого лицемера надо поискать . Как до сих пор Месси его не посылал куда надо я не знаю. Он после каждого интервью подтверждает свою лицемерие. Желаю твоему Барселону провальных сезонов, пока ты там президент!
А команда тут причём, чтобы ей желали провалов?
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Ответ Budabuda
а про Дембеле чего скажешь?
Это худший игрок мира, но как человек он еще хуже
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Ответ museum
Надеюсь, ещё года 2-3 проиграет, чтобы вернуться на обновлённый Камп Ноу для прощального матча.
Пока там Тебас и Лапорта - невозможно. Один мутит и запрещает Барсе вообще подписывать игроков, другой мутит, мутит, мутит, а что намутил кроме долгов - не понятно.
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Как понять что Лапорта занимается популизмом? Он открывает рот.
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Взаимное уважение. Барселона клуб, где ценности не пустой звук
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Лапорта дважды упустил шанс подписать Месси. Месси лидер команды и умеет вести команду к чемпионству. Как сборную Аргентины. У Роналду, Мббапе и Холанда таких качеств нет. Они просто звезды мирового футбола
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Неприятный тип.
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У Лапорты теперь карма - до конца его жизни все интервью и конференции он будет отвечать хотя бы на один вопрос про Месси.
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