Лапорта о Месси: «Лучший игрок мира, лучший в истории. Уважаем его решение перейти в «Интер Майами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Это лучший игрок мира, но как человек он еще лучше. – лучший в истории.

Мы любим его. Он решил перейти в «Интер Майами». Это здорово и для «Интер Майами», и для . И, конечно, мы хотим, чтобы это решение пошло на пользу и самому Месси.

Мы, конечно, уважаем его решение и желаем Месси и его семье всего самого хорошего в « », – сказал .

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