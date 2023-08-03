«Месси должен был получить вторую желтую. Цирк». Тренер «Орландо Сити» после 1:3 от «Интер Майами»
Тренер «Орландо Сити» убежден, что Лео Месси должны были удалить с поля.
«Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг. Месси сделал дубль в этой игре.
На 20-й минуте аргентинцу показали желтую карточку, а в компенсированное к первому тайму время он ударил плечом Сезара Араухо, но не был наказан.
«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.
Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание.
В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», – сказал Оскар Пареха.
такой пенальти для Интер Майами мало кто бы поставил, но ладно
адидас зарабатывает
Елки-палки... а футбол-то там отстойный! Я думал, там уровень ну хотя бы чемпионата Греции или Бельгии. Нифига подобного. Реально наша ФНЛ не очень сильно по игре и динамике отстает.
Его команда весь матч отбивалась и ничего не создала, кроме гола и ещё одного гола из офсайда на 90+8 минуте.
Судья и так показывал карточку почти на каждый фол, но не на каждый же!))
В Европе Месси и первую жёлтую бы не получил.
Кстати, тяжело Лео будет адаптироваться к судейству в ЮА, тут за каждое прикосновение свистят, в ЮА летят убивать друг друга при попустительстве судей. В Европе нечто среднее.