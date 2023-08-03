«Месси должен был получить вторую желтую. Цирк». Тренер «Орландо Сити» после 1:3 от «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси судьи Орландо Сити Интер Майами Оскар Пареха Сесар Араухо Футбол

Тренер «Орландо Сити» убежден, что Лео Месси должны были удалить с поля.

«Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг. Месси сделал дубль в этой игре.

На 20-й минуте аргентинцу показали желтую карточку, а в компенсированное к первому тайму время он ударил плечом Сезара Араухо, но не был наказан.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание.

В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», – сказал Оскар Пареха.

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61 комментарий

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Роналду: тренер «Орландо Сити» - самый красивый тренер в мире!
+132
-21
+111
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Оказывается у Орландо Сити много фанатов на спортс 😂
+82
-6
+76
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Ответ avcgloronalduMU
судейство было в пользу Месси такой пенальти для Интер Майами мало кто бы поставил, но ладно адидас зарабатывает
Безбородов судил?
+57
-1
+56
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Ответ Muhammad Juraev
Оказывается у Орландо Сити много фанатов на спортс 😂
За Орландо с детства , почти пол спортса.)))
+28
0
+28
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Ответ bulldozer
Роналду: тренер «Орландо Сити» - самый красивый тренер в мире!
Каникулы - страшное время на Спортсе )))
+26
0
+26
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Чем большему количеству команд забивает Лео, тем толще становится блокнот со списком обиженных. Логично
+36
-11
+25
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судейство было в пользу Месси
такой пенальти для Интер Майами мало кто бы поставил, но ладно
адидас зарабатывает
+64
-41
+23
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Ответ Muhammad Juraev
Оказывается у Орландо Сити много фанатов на спортс 😂
Они же фанаты игрока, который абсолютно бесславен и бездарен на главном турнире в истории - ФИФА ЧМ.
+30
-10
+20
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А где все "фанаты" Орландо были, когда КК винисиуса отменили?😂
+17
-6
+11
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Ответ Japonskiy Magnitofon
Безбородов судил?
адаптация от нетфликса
+13
-2
+11
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ахахаххахаха
+19
-11
+8
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Из-за Лео начал поглядывать нарезочки МЛС "потолще" - не просто голы.
Елки-палки... а футбол-то там отстойный! Я думал, там уровень ну хотя бы чемпионата Греции или Бельгии. Нифига подобного. Реально наша ФНЛ не очень сильно по игре и динамике отстает.
+16
-8
+8
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О Господи, много нытья начитался от «фанов» Орландо после матча, а нытье я больше всего ненавижу. Во-первых, судья раскидывал желтые без экономии))) во-вторых, даже если он заслужил желтую, красную точно нет. Можно было сделать хотя бы предупреждения в начале матча, а не швырять горчичники за все. Тогда можно и за другие эпизоды предъявить. Согласен про коммент ниже про «колхоз». Никто не мешал команде соперников не пешеходить, когда Интер сбавлял темп. Когда сам не тянешь, остается жаловаться на судей, как тут все любят.
+20
-13
+7
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Ответ Мельников Михаил
Из-за Лео начал поглядывать нарезочки МЛС "потолще" - не просто голы. Елки-палки... а футбол-то там отстойный! Я думал, там уровень ну хотя бы чемпионата Греции или Бельгии. Нифига подобного. Реально наша ФНЛ не очень сильно по игре и динамике отстает.
да, там всё очень плохо. мне говорили, что месси, бускетс и альба втроём выведут интер с последнего места в топ лиги - я считал это абсурдом. но чем больше смотрю всевозможные нарезки, тем больше нахожу оправданий этому мнению.
+5
0
+5
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Ответ Denis Chasovskikh
Самое странное это ставить спорный пеналь в ворота Орландо сразу даже не посмотрев вар и потом в конце отменять гол Орландо посмотрев вар. Показательно засудили
Вы до сих пор не в курсе работы вар?? Уже за 6 лет можно было бы поинтересоваться этим))
+5
0
+5
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Ответ Muhammad Juraev
А где все "фанаты" Орландо были, когда КК винисиуса отменили?😂
А где все "фанаты" Орландо были, когда КК Гайича отменили?
+4
0
+4
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Пенальти действительно был непонятный, похоже на нырок. Но в остальном-то чем он недоволен?
Его команда весь матч отбивалась и ничего не создала, кроме гола и ещё одного гола из офсайда на 90+8 минуте.
Судья и так показывал карточку почти на каждый фол, но не на каждый же!))
В Европе Месси и первую жёлтую бы не получил.

Кстати, тяжело Лео будет адаптироваться к судейству в ЮА, тут за каждое прикосновение свистят, в ЮА летят убивать друг друга при попустительстве судей. В Европе нечто среднее.
+5
-1
+4
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Ответ зак
Комментарий удален модератором
Это уже клиника.
+3
0
+3
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Ответ Мельников Михаил
Из-за Лео начал поглядывать нарезочки МЛС "потолще" - не просто голы. Елки-палки... а футбол-то там отстойный! Я думал, там уровень ну хотя бы чемпионата Греции или Бельгии. Нифига подобного. Реально наша ФНЛ не очень сильно по игре и динамике отстает.
Удивительно, но когда там играли Златан, Бэкхем и т.д. никто не обсирал их уровень!
+2
0
+2
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Ответ Мельников Михаил
Из-за Лео начал поглядывать нарезочки МЛС "потолще" - не просто голы. Елки-палки... а футбол-то там отстойный! Я думал, там уровень ну хотя бы чемпионата Греции или Бельгии. Нифига подобного. Реально наша ФНЛ не очень сильно по игре и динамике отстает.
ФНЛ сложнее из за физики и полей. Там тут же просто проходной двор
+3
-1
+2
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Ответ Domian
Они же фанаты игрока, который абсолютно бесславен и бездарен на главном турнире в истории - ФИФА ЧМ.
Это фактос!
+2
0
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Ответ Japonskiy Magnitofon
Безбородов судил?
Гонсалес Гонсалес
+2
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий удален модератором
У них от Лиги 1 тоже горело, от ЧМ тоже. У них горит от всех турниров, в которых участвует Лео.
+5
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Ответ Caterina
Пенальти действительно был непонятный, похоже на нырок. Но в остальном-то чем он недоволен? Его команда весь матч отбивалась и ничего не создала, кроме гола и ещё одного гола из офсайда на 90+8 минуте. Судья и так показывал карточку почти на каждый фол, но не на каждый же!)) В Европе Месси и первую жёлтую бы не получил. Кстати, тяжело Лео будет адаптироваться к судейству в ЮА, тут за каждое прикосновение свистят, в ЮА летят убивать друг друга при попустительстве судей. В Европе нечто среднее.
Там еще был жесткий подкат под Тейлора, за который игрок Орландо карточку не получил, странно, что тренер про это не сказал)
+2
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Нытье никто не отменил 😂😂😂
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