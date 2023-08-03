«Месси должен был получить вторую желтую. Цирк». Тренер «Орландо Сити» после 1:3 от «Интер Майами»

Тренер «Орландо Сити» убежден, что Лео Месси должны были удалить с поля.

« » выиграл у « » (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг. сделал дубль в этой игре.

На 20-й минуте аргентинцу показали желтую карточку, а в компенсированное к первому тайму время он ударил плечом Сезара Араухо, но не был наказан.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание.

В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», – сказал Оскар Пареха.