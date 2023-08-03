Месси после 3:1 с «Орландо Сити»: «Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Орландо Сити соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси оценил победу «Интер Майами» над «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.

Аргентинец сделал дубль в этой игре. Всего в 3 матчах за клуб МЛС на его счету 5 голов и одна результативная передача.

«Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!» – написал Месси.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачи в дальнейшем Месси
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спокойной ночи роналду.....
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 20!8
Хаха, если бы Роналду уехал играть 2,5 года назад , в возрасте нынешнего Месси, но он играл в топ лигах
Позорился ты хотел сказать
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кринж отправился в администрацию хиджаб лиги, чтобы ему ставили больше пенок за матч, а то за пол года плеймекер Месси, который младше на 2 года обойдет игрока 11 метровой точки по голам
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
молодцом, взбодрил лигу
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси красавец, честно, не ожидал, что он начнет с места в карьер. Очень сильный старт выдал и сразу же в команде стала отличная атмосфера и дела пошли в гору. Что сказать, великий везде будет показывать свой уровень.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси пробив пенальти, мог спокойно сделать хет трик! Был бы Роналду в такой ситуации, точно бы пробил пенальти сам…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спасибо за магию Кэп
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 20!8
Хаха, если бы Роналду уехал играть 2,5 года назад , в возрасте нынешнего Месси, но он играл в топ лигах
Роналду ушёл из Европы после ЧМ, Месси тоже ушёл из Европы после ЧМ, вот только один вылетел от Марокко, а другой привёл команду к победе
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси - GOAT
Роналду - CAMEL
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
🐐
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кому спокойной ночи, а кому доброе утро⚽️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не удивлюсь, если Месси, Бускетс и Альба научат команду играть. Это будет что-то новое в футболе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соперники были круче, чем в прошлых встречах, но все равно, играли временами ужасно. Лига/кубок не особо впечатляют, как и арабская, которую смотрел отрывками и не мог заставить досмотреть. Но тут команда и лига еще сырые и они растут здорово. Варианты именно для пенсии и хороших контрактов нормальные. Не знаю, заберет ли ИМ кубок, поскольку старики хоть и погоду делают, но зависит от других факторов победы.
Отмечу также, что благодаря громким именам звезд в СА и МЛС, есть гораздо больше шансов у молодняка быть замеченными и перейти в топовые команды Европы. Это большой плюс для них. Для себя выделил несколько игроков уже, чтобы следить за их карьерой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ GuruFutbola
Братишка, ты меня не так понял
Буду рад, если ошибся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AnMe
Осторожно, гуру футбола (ниже) не воспринимает адекватных пользователей из команд соперника :,)
Братишка, ты меня не так понял
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ GuruFutbola
🪣 💦
🤣🤣🤣✋✋✋покаааа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ corazón blanco
Месси красавец, честно, не ожидал, что он начнет с места в карьер. Очень сильный старт выдал и сразу же в команде стала отличная атмосфера и дела пошли в гору. Что сказать, великий везде будет показывать свой уровень.
Осторожно, гуру футбола (ниже) не воспринимает адекватных пользователей из команд соперника :,)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 20!8
Хаха, если бы Роналду уехал играть 2,5 года назад , в возрасте нынешнего Месси, но он играл в топ лигах
Паразитировать он мог хоть до 85 лет.
По уму Кринж закончился как топ еще в 2019 и будь у него совесть он бы уже тогда освободил от себя Европу.
Но чел решил утопить на дно сразу два суперклуба.

А сборную продолжает абьюзить и уничтожать по сей день. А ведь у портов золотое поколение, но будут выгребать от Марокко бгг.

Фантастическая наглость и отсутствие хоть каких-то моральных принципов.

2,5 года это единственное в принципе, что сохраняет рекорд деревянного бездаря по голам. Будет хныкса кряхнеть до 45-50 небось, чтобы Месси не уровнялся по числу игр за карьеру. Хотя и сыграв на 100 меньше Гений уделает его. Сейчас меньше на 140 и 27 голов всего разница вахах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 20!8
Хаха, если бы Роналду уехал играть 2,5 года назад , в возрасте нынешнего Месси, но он играл в топ лигах
а какой смысл? Месси все выиграл, что мог...Да и ветер саудовских денег убил европейский футбол, т.е. футбол в принципе. Осталось только Осимхену в 24 перейти, не в Челси а в Аль Ахли...и все...в Европе не за чем больше на поле выходить...ЛЧ мертва...Будет ли завтра в европейском футболе большой вопрос...Как я понял, сами игроки не хотят рубиться в Европе больше, после двух великих карьер, в предыдущие 20 лет, их достижения не возможно перекрыть, тем более Месси...поэтому сегодня все в Катар и Саудовскую Аравию...Спорт на втором плане сейчас, политика мировая на первом...да и бабло Саудовское...плюс бомбежки ближнего востока от европейских стран...короче апокалипсис в общем и целом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс, может статистику будете показывать в профиле игроков?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интересно как будут реагировать фанаты Соперника на Лео на своих стадионах.Будут принимать его как Соперника или как Легенда футбола?)
Ведь все три матча Месси играл в "доме".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Майами кажется раем для миллионеров. И не подумаешь, что там может жить коренной майамчанин, который сводит концы с концами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий