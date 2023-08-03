Месси после 3:1 с «Орландо Сити»: «Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!»
Лионель Месси оценил победу «Интер Майами» над «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.
Аргентинец сделал дубль в этой игре. Всего в 3 матчах за клуб МЛС на его счету 5 голов и одна результативная передача.
«Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!» – написал Месси.
Роналду - CAMEL
Отмечу также, что благодаря громким именам звезд в СА и МЛС, есть гораздо больше шансов у молодняка быть замеченными и перейти в топовые команды Европы. Это большой плюс для них. Для себя выделил несколько игроков уже, чтобы следить за их карьерой.
По уму Кринж закончился как топ еще в 2019 и будь у него совесть он бы уже тогда освободил от себя Европу.
Но чел решил утопить на дно сразу два суперклуба.
А сборную продолжает абьюзить и уничтожать по сей день. А ведь у портов золотое поколение, но будут выгребать от Марокко бгг.
Фантастическая наглость и отсутствие хоть каких-то моральных принципов.
2,5 года это единственное в принципе, что сохраняет рекорд деревянного бездаря по голам. Будет хныкса кряхнеть до 45-50 небось, чтобы Месси не уровнялся по числу игр за карьеру. Хотя и сыграв на 100 меньше Гений уделает его. Сейчас меньше на 140 и 27 голов всего разница вахах.
Ведь все три матча Месси играл в "доме".