Месси после 3:1 с «Орландо Сити»: «Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!»

Лионель Месси оценил победу «Интер Майами» над «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.

Аргентинец сделал дубль в этой игре. Всего в 3 матчах за клуб на его счету 5 голов и одна результативная передача.

«Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, !» – написал .