Жоан Лапорта: «Барса» могла бы помочь клубам из Саудовской Аравии. Талант – это талант, но команда – это главное»
Жоан Лапорта высказался о том, что клубы Саудовской Аравии подписывают звезд из Европы.
«Я уважаю решения правительства Саудовской Аравии, которое, как вы знаете, подписывает талантливых игроков.
Футбол – командный вид спорта. Конечно, талантливые игроки помогают продвигать этот вид спорта и делать фанатов счастливыми, потому что талант – это талант, но... Команда – это главное.
На мой взгляд, им важнее заручиться поддержкой клубов с традициями, особенно – европейских. Есть крупные европейские клубы, в их число входит и «Барселона», которые могли бы помочь командам из Саудовской Аравии. Мы могли бы поделиться методами и помочь их командам стать лучше.
Считаю, это правильный способ. Возможно, мы могли бы помочь с футбольными академиями, работая напрямую. За счет этого можно было бы улучшить качество их команд», – сказал президент «Барселоны».
Жоан Лапорта: «Барса» нравится игрокам за то, как мы ей управляем. Когда футболист предпочитает Саудовскую Аравию, причины не спортивные»
они и так знаю все нюансы и особенности !
Ничего принципиального барса не научит ...
вон бы Чики Бегиристайн ушел с барсы в МС ...и сделал топовый проект ! )
США подходит для молодых европейских игроков, чтобы туда отправлять в аренду, а с СА можно вести уже взрослые дела.
многозначительная пауза от Лапорта и намёк на википедию относительно происхождения слова " талант"
(по выводам метрологов, масса таланта равнялась массе семитического шекеля (сигля, сикля), а именно тяжёлого золотого вавилонского шекеля, равного 16,8 кг.)