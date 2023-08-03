Жоан Лапорта: «Барса» могла бы помочь клубам из Саудовской Аравии. Талант – это талант, но команда – это главное»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жоан Лапорта высказался о том, что клубы Саудовской Аравии подписывают звезд из Европы.

«Я уважаю решения правительства Саудовской Аравии, которое, как вы знаете, подписывает талантливых игроков.

Футбол – командный вид спорта. Конечно, талантливые игроки помогают продвигать этот вид спорта и делать фанатов счастливыми, потому что талант – это талант, но... Команда – это главное.

На мой взгляд, им важнее заручиться поддержкой клубов с традициями, особенно – европейских. Есть крупные европейские клубы, в их число входит и «Барселона», которые могли бы помочь командам из Саудовской Аравии. Мы могли бы поделиться методами и помочь их командам стать лучше.

Считаю, это правильный способ. Возможно, мы могли бы помочь с футбольными академиями, работая напрямую. За счет этого можно было бы улучшить качество их команд», – сказал президент «Барселоны». 

Жоан Лапорта: «Барса» нравится игрокам за то, как мы ей управляем. Когда футболист предпочитает Саудовскую Аравию, причины не спортивные»

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32 комментария

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за саудовский рычаг подергать захотел)))
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Звучит как любой российский чиновник, который увидел возможность поднять бабла
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Но на это потребуется время и деньги, добавил он…
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Прямое предложение раскидать топарей Лангле, Деста, Эрика, Кессье по академиям Аравии, чтобы они расцвели как оазисы.
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Ответ Marina_Greta
Ну не по доброй воле же будут помогать)
Конечно, все правильно!
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Лапорта: "твое слово, пупсик, и я буду кем угодно"
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Ответ yura90
за саудовский рычаг подергать захотел)))
Это, конечно, смешно, согласен) но это вполне умный ход от Лапорты, тут, лично я, спорить бы не стал)
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Лапорта хочет научить как тянуть за рычаги?
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Ответ Konstar
Звучит как любой российский чиновник, который увидел возможность поднять бабла
Да почти во всем мире чиновники мыслят одинаково
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Ответ Badinoko
Но на это потребуется время и деньги, добавил он…
Ну не по доброй воле же будут помогать)
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Ответ Aleksey Sandakov
Это, конечно, смешно, согласен) но это вполне умный ход от Лапорты, тут, лично я, спорить бы не стал)
ну прям выпрашивает))это даже не намек)))
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Ответ Aleksey Sandakov
Это, конечно, смешно, согласен) но это вполне умный ход от Лапорты, тут, лично я, спорить бы не стал)
чему может научить европейский клуб ?))во всех клубах СА работают специалисты с Европы )!
они и так знаю все нюансы и особенности !

Ничего принципиального барса не научит ...
вон бы Чики Бегиристайн ушел с барсы в МС ...и сделал топовый проект ! )
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Короче, денег дайте!
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Чушь какую-то сказал. Понятно только что хочет денег за посещение музея
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Лапорта уже не знает, куда еще можно продаться
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Лапорта уже не знает, куда еще можно продаться
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Да понятно что с клубами из СА надо дружить. Там клубы реально готовы платить деньги за игроков из европейского футбола и туда вполне можно спихивать игроков, которые топам уже не особо нужны. Это не МЛС, которые только рассказывают о каком то развитие, а клубам нихрена не платят.
США подходит для молодых европейских игроков, чтобы туда отправлять в аренду, а с СА можно вести уже взрослые дела.
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Себе помогите сначала
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потому что талант – это талант, но... ©

многозначительная пауза от Лапорта и намёк на википедию относительно происхождения слова " талант"
(по выводам метрологов, масса таланта равнялась массе семитического шекеля (сигля, сикля), а именно тяжёлого золотого вавилонского шекеля, равного 16,8 кг.)
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Деньгами пахнет
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"дайте деняг"
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Талант это талант, а двадцать миллионов долларов это двадцать миллионов долларов)
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Футбольные академии в СА по типу Ла Масии вряд ли создадут. Выгоднее покупать готовых звёзд.
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