Жоан Лапорта: «Барса» могла бы помочь клубам из Саудовской Аравии. Талант – это талант, но команда – это главное»

Жоан Лапорта высказался о том, что клубы Саудовской Аравии подписывают звезд из Европы.

«Я уважаю решения правительства Саудовской Аравии, которое, как вы знаете, подписывает талантливых игроков.

Футбол – командный вид спорта. Конечно, талантливые игроки помогают продвигать этот вид спорта и делать фанатов счастливыми, потому что талант – это талант, но... Команда – это главное.

На мой взгляд, им важнее заручиться поддержкой клубов с традициями, особенно – европейских. Есть крупные европейские клубы, в их число входит и « », которые могли бы помочь командам из Саудовской Аравии. Мы могли бы поделиться методами и помочь их командам стать лучше.

Считаю, это правильный способ. Возможно, мы могли бы помочь с футбольными академиями, работая напрямую. За счет этого можно было бы улучшить качество их команд», – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «Барса» нравится игрокам за то, как мы ей управляем. Когда футболист предпочитает Саудовскую Аравию, причины не спортивные»