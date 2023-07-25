«Против Уокера всегда тяжело. Не люблю «Сити», но «Ливерпуль» – еще больше». Рэшфорд о соперниках

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кайл Уокер Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд назвал Кайла Уокера игроком, против которого ему труднее всего играть.

«Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.

Нужно попытаться застать его врасплох или в неверной позиции, но даже тогда он может прийти в себя. Я просто пытаюсь быть там, куда он не сможет добраться, и ему приходится проходить мимо меня», – сказал Рэшфорд в интервью Гари Невиллу.

Отвечая на вопрос о принципиальных соперниках, Рэшфорд заявил, что «Ливерпуль» не нравится ему больше, чем «Манчестер Сити».

«Мне не нравится ни одна из этих команд, но «Ливерпуль» я не люблю больше», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария

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Peter Sakic
Сити забивает вам 6, Ливерпуль 7
+51
-7
+44
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Egor Aleksandrovich
это ты еще не играл на бровке против Кирилл Анатольевича Набабкина
+16
-2
+14
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Snid
Де Брюйне и Ван Дейк: ты не прав, дружище😁
+5
0
+5
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Мансур Мадаев
Ответ #SharkTeam
Не то что за ливер олдовые труфены с 2005, ни разу не глоры) Однако! Тем, кто подростком начал футбол в конце нулевых начале 10-х смотреть, уже лет 30+-. Только не плачь, дядь
вот один школьник вылез)
+4
-1
+3
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#SharkTeam
Ответ answer89
Я же писал, про ливер и лч. Если эти ребята продолжили болеть за ливер, то какие же они глоры. Потому что после этого кроме финала 07 там говорить было не за что. Игроков пачками за огромные суммы не покупали. Та же история с мю. После 99 была пропасть, потом снова сила и лютая пропасть на долгие годы. А сити искусственно стали топом и после этого всегда были топом. Вот если их щас накажут и сошлют во вторую лигу, тогда посмотрим на преданность болельщиков)
По мне все болелы иностранных клубов глоры. Чай не абы за кого болеть стали и не в абы какой их сезон.
А слышать отрицания от мюшных и ливерных, которые стали болеть одни из самых титулованных клубов мира, просто смешно.
То, что они давно не выигрывали, не мешает местным кичиться "историей". Наоборот смотрите какие мы труфены и за какой клуб болеем, сколько много у него чашек!
+1
0
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Ахмед Абдулхаликов
А зачем это чуду-юдо на деньюху Ван дейка пришел
+1
-1
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Тео. 19
Конечно середняк Рэшфорд не любит великий Ливерпуль после 0 - 7 🤭😄 ...
+5
-5
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Тео. 19
Маню 0 - 7 Хаг 🤭😄 ...
+5
-5
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Богдан Агафонов
Чтоб тяжело не было против конкретного игрока соперника - сначала нужно вывести его из строя
0
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Tolya P-59
Ответ Snid
Де Брюйне и Ван Дейк: ты не прав, дружище😁
на халяву напиться и нажраться...
0
0
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#SharkTeam
Ответ answer89
Интересно, как много болельщиков сити и Ливерпуля в России, которые болеют за команду хотя бы лет 15)) особенно первых. Ливер хотя бы в двухтысячных в лч шумел. либо дети, либо глоры
Не то что за ливер олдовые труфены с 2005, ни разу не глоры)
Однако! Тем, кто подростком начал футбол в конце нулевых начале 10-х смотреть, уже лет 30+-. Только не плачь, дядь
+1
-1
0
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answer89
Ответ #SharkTeam
Не то что за ливер олдовые труфены с 2005, ни разу не глоры) Однако! Тем, кто подростком начал футбол в конце нулевых начале 10-х смотреть, уже лет 30+-. Только не плачь, дядь
Я же писал, про ливер и лч. Если эти ребята продолжили болеть за ливер, то какие же они глоры. Потому что после этого кроме финала 07 там говорить было не за что. Игроков пачками за огромные суммы не покупали. Та же история с мю. После 99 была пропасть, потом снова сила и лютая пропасть на долгие годы. А сити искусственно стали топом и после этого всегда были топом. Вот если их щас накажут и сошлют во вторую лигу, тогда посмотрим на преданность болельщиков)
0
0
0
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don don
Ответ answer89
Я же писал, про ливер и лч. Если эти ребята продолжили болеть за ливер, то какие же они глоры. Потому что после этого кроме финала 07 там говорить было не за что. Игроков пачками за огромные суммы не покупали. Та же история с мю. После 99 была пропасть, потом снова сила и лютая пропасть на долгие годы. А сити искусственно стали топом и после этого всегда были топом. Вот если их щас накажут и сошлют во вторую лигу, тогда посмотрим на преданность болельщиков)
остаётся только скулить, что то на историю.
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Sergio19882007
Ответ answer89
Интересно, как много болельщиков сити и Ливерпуля в России, которые болеют за команду хотя бы лет 15)) особенно первых. Ливер хотя бы в двухтысячных в лч шумел. либо дети, либо глоры
Я за Ливерпуль с весны 2001 года) за сборную Англии с 1998)
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