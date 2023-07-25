«Против Уокера всегда тяжело. Не люблю «Сити», но «Ливерпуль» – еще больше». Рэшфорд о соперниках

Маркус Рэшфорд назвал Кайла Уокера игроком, против которого ему труднее всего играть.

«Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.

Нужно попытаться застать его врасплох или в неверной позиции, но даже тогда он может прийти в себя. Я просто пытаюсь быть там, куда он не сможет добраться, и ему приходится проходить мимо меня», – сказал в интервью .

Отвечая на вопрос о принципиальных соперниках, Рэшфорд заявил, что «Ливерпуль» не нравится ему больше, чем « ».

«Мне не нравится ни одна из этих команд, но « » я не люблю больше», – сказал полузащитник « ».