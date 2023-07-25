«Против Уокера всегда тяжело. Не люблю «Сити», но «Ливерпуль» – еще больше». Рэшфорд о соперниках
Маркус Рэшфорд назвал Кайла Уокера игроком, против которого ему труднее всего играть.
«Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.
Нужно попытаться застать его врасплох или в неверной позиции, но даже тогда он может прийти в себя. Я просто пытаюсь быть там, куда он не сможет добраться, и ему приходится проходить мимо меня», – сказал Рэшфорд в интервью Гари Невиллу.
Отвечая на вопрос о принципиальных соперниках, Рэшфорд заявил, что «Ливерпуль» не нравится ему больше, чем «Манчестер Сити».
«Мне не нравится ни одна из этих команд, но «Ливерпуль» я не люблю больше», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
А слышать отрицания от мюшных и ливерных, которые стали болеть одни из самых титулованных клубов мира, просто смешно.
То, что они давно не выигрывали, не мешает местным кичиться "историей". Наоборот смотрите какие мы труфены и за какой клуб болеем, сколько много у него чашек!
Однако! Тем, кто подростком начал футбол в конце нулевых начале 10-х смотреть, уже лет 30+-. Только не плачь, дядь