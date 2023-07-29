Гафин о Тюкавине: «Для РПЛ он не продается. Выкуп действует для ведущих европейских лиг»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» сказал, что Константина Тюкавина не продадут в клуб РПЛ.

– Была распространена информация о переговорах «Динамо» и ЦСКА по поводу Тюкавина. Что на самом деле происходит?

– Ответ очень простой – Константин не продается. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продается.

– У Константина контракт до конца текущего сезона с опцией продления на год. Но получается, что летом следующего года он может уйти свободным агентом?

– Теоретически – да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую, – сказал Дмитрий Гафин.

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9 комментариев

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Дядя ТУРА
Зенит - вызов принят!
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Andrew Petrov
Этот сезон определяющий для Кости,если Личка будет играть с двумя напами то у него есть все шансы забить 15+..соответственно и цена+ и контракт+
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Xm.md
Какой важный курица
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arwen
А есть ли к нему интерес хотя бы от европейских лиг средней руки?
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Валера Синюков
Ответ Дядя ТУРА
Зенит - вызов принят!
дырку от бублика получит Зенит, а не Тюкавина!
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