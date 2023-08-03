Глебов о падении Мантуана в эпизоде с Байрамяном: «Схитрить решил и оставить «Ростов» в меньшинстве. Они любят маленько приукрасить»

Данил Глебов оценил эпизод с падением Густаво Мантуана после стычки с Хореном Байрамяном.

Хавбек « » высказался о матче Мир с « » (1:1).

— Что скажете об эпизоде, когда после стычки с Байрамяном Мантуан рухнул на поле, хватался за лицо и вскоре был заменен?

— Борьба и... Я думаю, они [бразильцы] любят маленько приукрасить ситуацию (улыбается). Там ни кивка, ничего другого не было — Мантуан сам подошел к Хорику, лицом к лицу, и вдруг падает, а там не было касания. Не знаю, решил Мантуан хитро сыграть, чтобы красную получил.

— Но не получилось спровоцировать на удаление.

— Потому что ничего не было. Байрамян его не трогал. Для чего это Мантуан делал, когда ничего не было? Наверное, для того, о чем я сказал: схитрить решил и нас оставить в меньшинстве, – сказал .