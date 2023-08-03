Глебов о падении Мантуана в эпизоде с Байрамяном: «Схитрить решил и оставить «Ростов» в меньшинстве. Они любят маленько приукрасить»
Данил Глебов оценил эпизод с падением Густаво Мантуана после стычки с Хореном Байрамяном.
Хавбек «Ростова» высказался о матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).
— Что скажете об эпизоде, когда после стычки с Байрамяном Мантуан рухнул на поле, хватался за лицо и вскоре был заменен?
— Борьба и... Я думаю, они [бразильцы] любят маленько приукрасить ситуацию (улыбается). Там ни кивка, ничего другого не было — Мантуан сам подошел к Хорику, лицом к лицу, и вдруг падает, а там не было касания. Не знаю, решил Мантуан хитро сыграть, чтобы Хорен красную получил.
— Но не получилось спровоцировать на удаление.
— Потому что ничего не было. Байрамян его не трогал. Для чего это Мантуан делал, когда ничего не было? Наверное, для того, о чем я сказал: схитрить решил и нас оставить в меньшинстве, – сказал Глебов.
И не человеку, который играет в одной команде с Комличенко, говорить о "приукрасить"
МХАТ