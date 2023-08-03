Глебов о падении Мантуана в эпизоде с Байрамяном: «Схитрить решил и оставить «Ростов» в меньшинстве. Они любят маленько приукрасить»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Хорен Байрамян Данил Глебов Густаво Мантуан Футбол

Данил Глебов оценил эпизод с падением Густаво Мантуана после стычки с Хореном Байрамяном.

Хавбек «Ростова» высказался о матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Что скажете об эпизоде, когда после стычки с Байрамяном Мантуан рухнул на поле, хватался за лицо и вскоре был заменен?

— Борьба и... Я думаю, они [бразильцы] любят маленько приукрасить ситуацию (улыбается). Там ни кивка, ничего другого не было — Мантуан сам подошел к Хорику, лицом к лицу, и вдруг падает, а там не было касания. Не знаю, решил Мантуан хитро сыграть, чтобы Хорен красную получил.

— Но не получилось спровоцировать на удаление.

— Потому что ничего не было. Байрамян его не трогал. Для чего это Мантуан делал, когда ничего не было? Наверное, для того, о чем я сказал: схитрить решил и нас оставить в меньшинстве, – сказал Глебов.

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8 комментариев

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Касание-то было, но не более.
И не человеку, который играет в одной команде с Комличенко, говорить о "приукрасить"
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ничего себе маленько.
МХАТ
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Насчёт Комличенко, Щетинина и себя самого ничего не хочет сказать? Падают без касания, плачут, орут и выпрашивают карточки и пенальти. И они себя мужчинами называют. Позорище, а не команда.
+2
0
+2
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Ответ Виктор Лагутин
А что с Комличенко не так?
Один из главных дайверов лиги
+1
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+1
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Ответ Виктор
Насчёт Комличенко, Щетинина и себя самого ничего не хочет сказать? Падают без касания, плачут, орут и выпрашивают карточки и пенальти. И они себя мужчинами называют. Позорище, а не команда.
Сам себя не назовёшь - никто не назовёт, хе-хе
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