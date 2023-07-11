«Барса» разрешила Лангле не тренироваться с командой до 18 июля. Клуб планирует продать защитника
Клеман Лангле вправе не тренироваться с «Барселоной» до 18 июля.
28-летний защитник получил соответствующее разрешение от клуба, сообщается на официальном сайте каталонцев.
Француз прошел накануне медосмотр вместе с другими игроками «Барселоны», футболисты провели первую тренировку в межсезонье.
Ранее стало известно, что «блауграна» может продать Лангле за 10+5 млн евро «Тоттенхэму», где он был в аренде в прошлом сезоне.
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