«Барса» разрешила Лангле не тренироваться с командой до 18 июля. Клуб планирует продать защитника

Клеман Лангле вправе не тренироваться с «Барселоной» до 18 июля.

28-летний защитник получил соответствующее разрешение от клуба, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Француз прошел накануне медосмотр вместе с другими игроками «Барселоны», футболисты провели первую тренировку в межсезонье.

Ранее стало известно, что «блауграна» может продать за 10+5 млн евро «Тоттенхэму», где он был в аренде в прошлом сезоне.