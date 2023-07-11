«Барса» разрешила Лангле не тренироваться с командой до 18 июля. Клуб планирует продать защитника

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле вправе не тренироваться с «Барселоной» до 18 июля.

28-летний защитник получил соответствующее разрешение от клуба, сообщается на официальном сайте каталонцев.

Француз прошел накануне медосмотр вместе с другими игроками «Барселоны», футболисты провели первую тренировку в межсезонье.

Ранее стало известно, что «блауграна» может продать Лангле за 10+5 млн евро «Тоттенхэму», где он был в аренде в прошлом сезоне.

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20 комментариев

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AC_Milan_7
Оказывается он даже моложе Магвайера,ему надо в Италию,там это только начало карьеры для центрального защитника!
+10
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Виктор Нико
десять лямов слишком мало для такого футболиста! большая ошибка так продавать этого чудика.
ты кто блин такой?
+6
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Кайрат Кырбасов
Ответ ZA.RMA
Слушаааай, а есть клубы и их «фанаты», к которым ты нормально относишься?)
Если исходить из того, что он болеет за Челси, и заступается за всех бывших игроков, провалившихся до или после Челси, то нет, таких клубов нет😂😂😂
+1
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Ответ Виктор Нико
десять лямов слишком мало для такого футболиста! большая ошибка так продавать этого чудика.
Тут и так разрешили не тренироваться неделю, чтоб он не травмировался ненароком.
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Рустам Микогазиев
Ответ Александр Северный
можете меня минусовать, но все не считая Месси не заслуживали и половины зароботной платы. там вся золотая жила шла через аргентинца, а эти (у меня даже слов нету) возомнили из себя брюсов всемогущих
я человек простой - вижу комент, начинающийся с «можете меня минусовать...», ставлю минус и дальше не читаю
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Александр Северный
можете меня минусовать, но все не считая Месси не заслуживали и половины зароботной платы. там вся золотая жила шла через аргентинца, а эти (у меня даже слов нету) возомнили из себя брюсов всемогущих
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Мистер
Ответ damondiamond
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официальный сайт клуба
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Алексей Ненахов
Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
Официальный сайт
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ZA.RMA
Ответ DolJun
спортс.ру, ведь тут местные кулес на особом привилегированном положении)
Слушаааай, а есть клубы и их «фанаты», к которым ты нормально относишься?)
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damondiamond
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Vlad
Ответ ZA.RMA
Слушаааай, а есть клубы и их «фанаты», к которым ты нормально относишься?)
Синие или пенсионеры. Кому как нравится
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Cristiano Ronaldo
Ответ Александр Северный
можете меня минусовать, но все не считая Месси не заслуживали и половины зароботной платы. там вся золотая жила шла через аргентинца, а эти (у меня даже слов нету) возомнили из себя брюсов всемогущих
У вас все всегда виноваты, кроме президентов и руководства. К вам эти игроки приходили, будучи сильными и перспективными, а потом деградировали массово. Значит, спрашивать надо с руководства и тренеров в первую очередь, а потом с игроков.🐕
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Барсик Юрана
Хитро. 17 июля взрыв ЗАЭС, а потом фаллаут
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
Что написал ,сам то понял ?
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Força barça
Ответ Алексей Ненахов
Что написал ,сам то понял ?
что он написал?
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Александр Северный
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Пепси пеналдувич
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
ты кто блин такой?
Вернее- ты кто мазафака такой?
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