Крокодил загрыз футболиста-любителя, купавшегося в реке в Пуэрто-Рико. На похороны пришла тысяча человек

Теги происшествия любительский футбол Футбол

Костариканский футболист стал жертвой нападения крокодила.

Хесус Альберто Лопес Ортис, игрок любительской команды «Депортиво Рио Каньяс», был атакован рептилией во время купания в реке Каньяс в Пуэрто-Рико, передает The Irish Sun.

Крокодил растерзал 29-летнего футболиста и плавал с его телом в пасти. Местные жители последовали за ним на каноэ и попытались вернуть останки. В заявлении полиции утверждается, что ее сотрудники застрелили рептилию.

Убийство крокодилов запрещено Министерством окружающей среды, но правоохранительные органы воспользовались законом, позволяющим высвободить тело жертвы таким образом, если другие варианты, не причиняющие вред, исчерпаны.

Семья игрока обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на погребение. Похороны состоялись сегодня, попрощаться с футболистом пришло около тысячи человек.

У Хесуса Ортиса остались двое детей (восьми и трех лет).

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12 комментариев

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Гена! Ну ёп твою мать ....
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Ответ Hilperico
Какие опасности таит в себе игра в футбол. Ну или иначе как эта новость оказалась здесь?)
Было бы эпично, если бы он бросился за улетевшим в реку мячом за минуту до конца матча, чтобы спасти игру при счете 1:0. Но, увы. Он просто купался в реке с крокодилами(
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Какие опасности таит в себе игра в футбол. Ну или иначе как эта новость оказалась здесь?)
+1
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Крокодил хотел взять автограф
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Ответ museum
Человека жалко, конечно, но вот так взять и застрелить крокодила... даже не попытавшись с ним договориться.
До Лукашенко не дозвонились☹️
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Ответ museum
Человека жалко, конечно, но вот так взять и застрелить крокодила... даже не попытавшись с ним договориться.
Когда в пасти рептилии окажешься ты, то обязательно попытаются договориться
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