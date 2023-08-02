«Днепр-1» пожаловался на массовое отравление игроков перед матчем квалификации ЛЧ с «Панатинаикосом». Украинцы обратятся в УЕФА

Игроки украинского клуба пожаловались на массовое отравление перед матчем Лиги чемпионов.

« » сыграл с « » на выезде в матче 2-го раунда квалификации (2:2, первая игра – 1:3). Украинская команда вылетела из розыгрыша турнира.

Перед матчем стало известно, что днепровский клуб готовит официальную жалобу делегату матча от на дезорганизацию вокруг подготовки к игре со стороны принимающей стороны и массовое отравление игроков «Днепра-1».

Футболисты «Днепра-1» употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке. Ночью половина команды почувствовала симптомы отравления.

После игры главный тренер команды прокомментировал ситуацию.

– Правда ли, что перед игрой в команде было отравление?

– Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь.

Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены.

– Какое у вас впечатление от обеих игр?

– Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как «Панатинаикос», – приводит слова Кучера Tribuna.com.