«Днепр-1» пожаловался на массовое отравление игроков перед матчем квалификации ЛЧ с «Панатинаикосом». Украинцы обратятся в УЕФА

Теги Чемпионат Украины по футболу Александр Кучер Лига чемпионов УЕФА УЕФА происшествия Панатинаикос высшая лига Греция Днепр-1 Питание Футбол

Игроки украинского клуба пожаловались на массовое отравление перед матчем Лиги чемпионов.

«Днепр-1» сыграл с «Панатинаикосом» на выезде в матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов (2:2, первая игра – 1:3). Украинская команда вылетела из розыгрыша турнира.

Перед матчем стало известно, что днепровский клуб готовит официальную жалобу делегату матча от УЕФА на дезорганизацию вокруг подготовки к игре со стороны принимающей стороны и массовое отравление игроков «Днепра-1».

Футболисты «Днепра-1» употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке. Ночью половина команды почувствовала симптомы отравления.

После игры главный тренер команды Александр Кучер прокомментировал ситуацию.

– Правда ли, что перед игрой в команде было отравление?

– Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь.

Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые были отравлены.

– Какое у вас впечатление от обеих игр?

– Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как «Панатинаикос», – приводит слова Кучера Tribuna.com.

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24 комментария

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fil_spb
"Украинцы подадут жалобу в УЕФА"

Если не выгорит с УЕФА, пишите Баху. С ЛЧ он вряд ли поможет, но на турнир саблисток на ОИ вас на халяву протащит. Верный способ.
+41
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Мистер Уайт
Ещё можно пожаловаться на Россию и попросить деняк.
+28
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Streetbor
просрали матч в прямом и переносном смысле))
+18
-1
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VladCory
типично греческие штучки
+13
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+12
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GeroyamSala
Днепр и все Украинские клубы должны сразу в группу попасть после этого, что за цирк устроили в отношении великих атлетов с Окраины ?
+8
-3
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poolshh
Ответ VladCory
типично греческие штучки
Вспоминается история с нашими баскетболистами. Правда то было в 90х ещё вроде бы.
+4
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Добрый_Ээх
Греки травить умеют
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cukken
Это все москали…
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Алексей Гусев
Ответ fil_spb
"Украинцы подадут жалобу в УЕФА" Если не выгорит с УЕФА, пишите Баху. С ЛЧ он вряд ли поможет, но на турнир саблисток на ОИ вас на халяву протащит. Верный способ.
на крайняк есть спортлото.
+3
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Алексей Гусев
Ответ cukken
Это все москали…
кошка бросила котят.
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Футбол, хоккей итд
А что они хотели?!? Питьевая вода и фрукты подпольно экспортированы из России в Грецию....
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Алексей Гусев
кстати, а не Беня ли счас владелец клуба? Если да, то фамилия у него как раз подходящая...
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Олег Ивакин
Как-то баскетболистов ЦСКА в греции чем-то отравили...
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DM.Man
Заговор агентов Москвы…)
Укроклубу надо срочно дать место в финале ЛЧ.
Ну и денег, а то как же?
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Добрый_Ээх
Ответ GeroyamSala
Днепр и все Украинские клубы должны сразу в группу попасть после этого, что за цирк устроили в отношении великих атлетов с Окраины ?
сразу в четвертьфинал. с форой в 4 мяча
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Garikus89
Опять русский повар все планы порушил?
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А нас за шо?
Лэнд-лиз пошел...
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
они пожаловались на качество продуктов которые они употребили ,а их уже обосрали с головы до ног
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Алексей Гусев
ахахахах, так вот почему обосрались) при том обосрались то в домашнем матче, прежде всего...Но не иначе рука кремля...
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Вячеслав Котов
Всё самое интересное только начинается
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