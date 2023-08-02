«Локо» выложил ролик с Дзюбой, играющим в воротах: «Парма», нужен вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем»

«Локомотив» пошутил на тему решения Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.

Московский клуб выложил ролик, в котором форвард на тренировке выполняет функции вратаря и парирует удар. В качестве звукового сопровождения используется отрывок из репортажа со словами: «Удар... Буффонище! Чудовищный Буффонище!»

« », если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем.

У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка…» – говорится в сообщении, сопровождающем видео.

«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона