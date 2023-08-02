«Локо» выложил ролик с Дзюбой, играющим в воротах: «Парма», нужен вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем»

Теги Локомотив Артем Дзюба Парма Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия Д2 Италия Георгий Черданцев соцсети ахахаха Футбол

«Локомотив» пошутил на тему решения Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.

Московский клуб выложил ролик, в котором форвард Артем Дзюба на тренировке выполняет функции вратаря и парирует удар. В качестве звукового сопровождения используется отрывок из репортажа Георгия Черданцева со словами: «Удар... Буффонище! Чудовищный Буффонище!»

«Парма», если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем.

У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка…» – говорится в сообщении, сопровождающем видео.

«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона

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24 комментария

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«Локо» выложил ролик с Дзюбой - такой заголовок нужно было оставить, спортс
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Судя по уровню юмора, Дзюба по совместительству ведёт соцсети Локомотива.
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с чем Дзюба игрался на воротах?
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телекомпания "дрочер ТВ " представляет - лучший игрок руками
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Ох девчата, ох шутницы…
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Шутку Слуцкий придумал?
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Мы такие шутники - ха-ха-ха, хи-хи-хи
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Пятое колесо совсем себя не уважает
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Сообщение не доставлено
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Когда читаешь новость и видишь первое предложение «выложил ролик с Дзюбой», немного становится не по себе
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Локо наложил...
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Почему бы и нет?! Руками работает отлично-справится))
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Уже пытаются сплавить Дзюбу
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Ну чудят, московский клуб. Типа непонятно какой)
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...играющим в воротах или "играющим в воротах"?
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в Парме праздник сегодня, вероятно, какие-то люди упомянули в соцсетях
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Спасибо, но нет, Чичизола отлично справится. А вот в нападение на подмену Чолаку можно взять, правда, зарплата будет очень скромная по меркам РПЛ
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ну по игре "руками" он то мастер, так что вполне!
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У Артем Сергеича руки слишком заняты, он не сможет отражать удары
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сергей Васильев
Судя по уровню юмора, Дзюба по совместительству ведёт соцсети Локомотива.
поинтересовался что ж за люди комментируют новость про Дзюбу.
думаю не нужно трех раз, что бы угадать чьих болельщиков на ветке больше всего. Уже больше 10 лет прошло а боль у спартачей все не проходит.
Точно как у разведенки, которую до психов доводит, что бывший муж не спился, а вполне себе кайфует от жизни.
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Ответ Kanan Jarrus
«Локо» выложил ролик с Дзюбой - такой заголовок нужно было оставить, спортс
Чуть поправлю. Новый ролик
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Ответ Kanan Jarrus
«Локо» выложил ролик с Дзюбой - такой заголовок нужно было оставить, спортс
Локо выложил ролик с Дзюбой!
Парма пишите, ####трахуем
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