«Локо» выложил ролик с Дзюбой, играющим в воротах: «Парма», нужен вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем»
«Локомотив» пошутил на тему решения Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.
Московский клуб выложил ролик, в котором форвард Артем Дзюба на тренировке выполняет функции вратаря и парирует удар. В качестве звукового сопровождения используется отрывок из репортажа Георгия Черданцева со словами: «Удар... Буффонище! Чудовищный Буффонище!»
«Парма», если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем.
У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка…» – говорится в сообщении, сопровождающем видео.
«Я не готовлюсь к серии пенальти в гостинице. Я смотрю порно». Правила жизни Джанлуиджи Буффона
думаю не нужно трех раз, что бы угадать чьих болельщиков на ветке больше всего. Уже больше 10 лет прошло а боль у спартачей все не проходит.
Точно как у разведенки, которую до психов доводит, что бывший муж не спился, а вполне себе кайфует от жизни.
Парма пишите, ####трахуем