Жезус пошутил о травмах Зинченко, когда рядом прозвучала сирена скорой помощи: «Твое такси»

Габриэл Жезус пошутил о травматичности Александра Зинченко.

Футболисты приняли участие в записи интервью для клубного канала « », а также в рамках ролика выполняли задания.

Так, игрокам в этой игре нужно было ответить на вопрос в течение пяти секунд.

Но игра была приостановлена ​​​​после того, как поблизости прозвучала громкая сирена скорой помощи, после которой обратился к с фразой «Твое такси», что вызвало смех футболистов и ведущего интервью.

Фраза бразильца является отсылкой к травмам Зинченко, который пропустил 17 матчей в прошлом сезоне, а также из-за проблем с мышцами не участвовал в матчах предсезонного турне.