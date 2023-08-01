Жезус пошутил о травмах Зинченко, когда рядом прозвучала сирена скорой помощи: «Твое такси»

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Александр Зинченко Габриэл Жезус ахахаха Футбол

Габриэл Жезус пошутил о травматичности Александра Зинченко.

Футболисты приняли участие в записи интервью для клубного канала «Арсенала», а также в рамках ролика выполняли задания.

Так, игрокам в этой игре нужно было ответить на вопрос в течение пяти секунд.

Но игра была приостановлена ​​​​после того, как поблизости прозвучала громкая сирена скорой помощи, после которой Габриэл Жезус обратился к Александру Зинченко с фразой «Твое такси», что вызвало смех футболистов и ведущего интервью.

Фраза бразильца является отсылкой к травмам Зинченко, который пропустил 17 матчей в прошлом сезоне, а также из-за проблем с мышцами не участвовал в матчах предсезонного турне.

22 комментария

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mad_dog
Аххаха, зачёт
+44
-5
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museum
Утром найдёт себя на Миротворце.
+26
-7
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Только Крылья
в ответ Зинченко лишь вытер слезы
+29
-12
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Прессинг Рангника
Жезус на миротворец попадет за такие шутки.Нельзя шутить над человеком, чьи предки чёрное море копали
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-4
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Sindroom17
Заплакал?
+10
-6
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DVS1
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
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Не начнется, все ржут, потому что действительно смешно. А ты и дальше придерживайся нейтральности, ну или поплачь
+3
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Shadow1882
До слёз
+7
-4
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Cruel Snake
И Зинченко сразу
—Тренер, он меня обижает 😭😭😭
+13
-11
+2
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Oreon09
До шутников про слезы:
3…2…1
+9
-7
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Nadyr aliev
Смешно)
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Комментарий удален пользователем
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Тухель
Жезус конечно молодец к 25 годам навыигрывал трофеев и даже трофей с сборной выиграл и теперь спокойно может отдыхать и выступать со стенд ап туром, пропускать треть чемпионата и т.д. Да все что угодно может делать все равно будет одним из самых титулованных игроков в современной истории Арсенала.
+3
-3
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alexis2020
Эх, Габи, кто бы говорил. А вообще обоим здоровья.
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tolybasickkk
Завтра слёзы бойца))
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PredatorMax
В ответ на эту шутку Зинченко расплакался
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Артем Симоницкий
17 матчей? Переклакал он, когда запрещал выступать россиянам оказываться в еврофутболе
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MstAndreev
В заставке должно звучать "Зеленоглазое такси". С голосом Боярского, разумеется)
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bm9z9dpnwx
Слёзы были ?
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Евгений Попов
Ответ mad_dog
Аххаха, зачёт
отличная шутка! красавчик!
+3
-3
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Фут.Боль
Все плакали от смеха до слез, кроме одного.
+4
-4
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