Жезус пошутил о травмах Зинченко, когда рядом прозвучала сирена скорой помощи: «Твое такси»
Габриэл Жезус пошутил о травматичности Александра Зинченко.
Футболисты приняли участие в записи интервью для клубного канала «Арсенала», а также в рамках ролика выполняли задания.
Так, игрокам в этой игре нужно было ответить на вопрос в течение пяти секунд.
Но игра была приостановлена после того, как поблизости прозвучала громкая сирена скорой помощи, после которой Габриэл Жезус обратился к Александру Зинченко с фразой «Твое такси», что вызвало смех футболистов и ведущего интервью.
Фраза бразильца является отсылкой к травмам Зинченко, который пропустил 17 матчей в прошлом сезоне, а также из-за проблем с мышцами не участвовал в матчах предсезонного турне.
—Тренер, он меня обижает 😭😭😭
3…2…1