«Юве» – это всегда «Юве», даже без ЛЧ. Обидно, но матчи раз в неделю дают больше времени на тренировки – играть каждые три дня тяжело». Бремер об отстранении от еврокубков

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Бремер Лига Конференций УЕФА Футбол

Бремер высказался о неучастии «Ювентуса» в еврокубках в следующем сезоне.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ювентус» лишили 10 очков в Серии А по делу о финансовых махинациях, из-за чего туринцы завершили сезон лишь на 7-м месте, попав в зону Лиги конференций. Позднее УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в следующем сезоне.

«Как команда мы должны стать лучше, чем в прошлом году, учитывая, что, как говорит Аллегри, на поле мы финишировали третьими.

В «Ювентусе» всегда надеются на победу, мы находимся на этапе становления, и нашим первым шагом должно стать попадание в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим – возможно, в следующем сезоне даже можно будет подумать о скудетто.

Недельные перерывы [во время еврокубков] позволят нам сосредоточиться только на чемпионате. В «Торино», где мы играли раз в неделю, у нас было гораздо больше времени на тренировки.

Выходить на поле каждые три дня тяжело – в первый месяц ты этого не замечаешь, во второй – почти не замечаешь, а с третьего начинаешь чувствовать усталость.

Я много играл в прошлом сезоне, в этот раз будет по-другому, потому что, кроме Серии А, у нас будет только Кубок Италии.

Обидно, потому что Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но нужно сохранять позитив, ведь у нас будет больше шансов больше тренироваться и расти. «Юве» всегда останется «Юве», даже без Лиги чемпионов», – сказал защитник «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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5 комментариев

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Ну это гений !
"Лига чемпионов – это Лига чемпионов"
"Юве всегда останется Юве"
"Поле - это поле"
"Пятка всегда останется пяткой"
+3
0
+3
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"Всë пройдет, и печаль и радость
Всë пройдет, так устроен свет"
И Юве преодолеет эту чëрную полосу, ещë не раз увидим его в чемпионских регалиях.
+2
0
+2
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Ответ Cruel Snake
«Юве» — это всегда «Юве», даже в Серии В
Ну, так то да, даже после вылета в Серию Б множество топ футболистов осались в Юве, Буффон, Дель Пьеро, Трезеге, Недвед, Каморанези и тд
+2
-1
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