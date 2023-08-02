«Юве» – это всегда «Юве», даже без ЛЧ. Обидно, но матчи раз в неделю дают больше времени на тренировки – играть каждые три дня тяжело». Бремер об отстранении от еврокубков
Бремер высказался о неучастии «Ювентуса» в еврокубках в следующем сезоне.
Напомним, в прошедшем сезоне «Ювентус» лишили 10 очков в Серии А по делу о финансовых махинациях, из-за чего туринцы завершили сезон лишь на 7-м месте, попав в зону Лиги конференций. Позднее УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в следующем сезоне.
«Как команда мы должны стать лучше, чем в прошлом году, учитывая, что, как говорит Аллегри, на поле мы финишировали третьими.
В «Ювентусе» всегда надеются на победу, мы находимся на этапе становления, и нашим первым шагом должно стать попадание в Лигу чемпионов, а дальше посмотрим – возможно, в следующем сезоне даже можно будет подумать о скудетто.
Недельные перерывы [во время еврокубков] позволят нам сосредоточиться только на чемпионате. В «Торино», где мы играли раз в неделю, у нас было гораздо больше времени на тренировки.
Выходить на поле каждые три дня тяжело – в первый месяц ты этого не замечаешь, во второй – почти не замечаешь, а с третьего начинаешь чувствовать усталость.
Я много играл в прошлом сезоне, в этот раз будет по-другому, потому что, кроме Серии А, у нас будет только Кубок Италии.
Обидно, потому что Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но нужно сохранять позитив, ведь у нас будет больше шансов больше тренироваться и расти. «Юве» всегда останется «Юве», даже без Лиги чемпионов», – сказал защитник «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.
"Лига чемпионов – это Лига чемпионов"
"Юве всегда останется Юве"
"Поле - это поле"
"Пятка всегда останется пяткой"
Всë пройдет, так устроен свет"
И Юве преодолеет эту чëрную полосу, ещë не раз увидим его в чемпионских регалиях.
В честь нашего открытия дарим 30$
A new site for the exchange and withdrawal of cryptocurrencies. The best course https://web3qa.tk/index.php
In honor of our opening, we give $ 30