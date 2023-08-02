Гагнидзе о любимых блюдах: «Хинкали – они всем нравятся. С гречкой у меня конфликт – в детстве уронил кастрюлю и обжегся»

Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе назвал свои любимые блюда.

– В России очень популярна грузинская кухня. Какое твое любимое блюдо?

– Буду банален – хинкали. Мне кажется, они нравятся всем.

– Грузинская еда очень калорийная. У тебя не возникало проблем с лишним весом?

– Я действительно люблю вкусно поесть, это правда. Когда уезжаю в Грузию, я немножко набираю, но потом быстро возвращаюсь в оптимальную форму. Так что – нет, проблем с этим не было.

– Если говорить о славянской кухне – борщ или гречка?

– Ох, с гречкой у меня отдельная история. В детстве я уронил на себя кастрюлю с гречкой и заработал ожог на руке. С тех пор я ее невзлюбил. Можно сказать, у меня конфликт с гречкой, – сказал .