Гагнидзе о любимых блюдах: «Хинкали – они всем нравятся. С гречкой у меня конфликт – в детстве уронил кастрюлю и обжегся»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Грузии по футболу Питание Лука Гагнидзе Футбол

Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе назвал свои любимые блюда.

– В России очень популярна грузинская кухня. Какое твое любимое блюдо?

– Буду банален – хинкали. Мне кажется, они нравятся всем.

– Грузинская еда очень калорийная. У тебя не возникало проблем с лишним весом?

– Я действительно люблю вкусно поесть, это правда. Когда уезжаю в Грузию, я немножко набираю, но потом быстро возвращаюсь в оптимальную форму. Так что – нет, проблем с этим не было.

– Если говорить о славянской кухне – борщ или гречка?

– Ох, с гречкой у меня отдельная история. В детстве я уронил на себя кастрюлю с гречкой и заработал ожог на руке. С тех пор я ее невзлюбил. Можно сказать, у меня конфликт с гречкой, – сказал Гагнидзе.

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3 комментария

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FIM9965
Где трансферы?
+2
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Bartez1986
смех смехом, а ситуация с гречкой в 2014-м году наглядно показала, что народ в стране начинает тупеть. с той поры процесс так и не прекратился
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валя_стакан
Костин, Гафин Где трансферы?
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