Сазонов о сборной: «У меня две родины: Грузия – мать, Россия – отец. Между родителями не выбирают»
Саба Сазонов рассказал, почему решил играть за сборную Грузии, а не России.
– В сентябре ты решил выступать за Грузию, и это вызвало ажиотаж. До этого ты говорил, что твой приоритет – Россия. Почему в итоге такой выбор?
– Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают почему.
Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия – это мать, Россия – отец. Между родителями никогда не выбирают, – отметил защитник «Динамо».
Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина
Даже в убитой РПЛ он кажется средним игроком
Все, что для сделал любой российский клуб - исключительно ради своей выгоды, почему игрок должен жертвовать своей выгодой ради благодарности клубу, если этот клуб выбросит его за борт сразу, когда он станет слабее конкурентов?
Это спорт, а не сказки
Те, кто пишут, что Россия сделала из него футболиста и теперь он что-то должен - люди с абсолютно рабским мышлением.