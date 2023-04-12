Сазонов о сборной: «У меня две родины: Грузия – мать, Россия – отец. Между родителями не выбирают»

Саба Сазонов рассказал, почему решил играть за сборную Грузии, а не России.

– В сентябре ты решил выступать за Грузию, и это вызвало ажиотаж. До этого ты говорил, что твой приоритет – Россия. Почему в итоге такой выбор?

– Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают почему.

Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня – это мать, Россия – отец. Между родителями никогда не выбирают, – отметил защитник «Динамо».

Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина