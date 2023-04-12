Сазонов о сборной: «У меня две родины: Грузия – мать, Россия – отец. Между родителями не выбирают»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва сборная Грузии по футболу Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов рассказал, почему решил играть за сборную Грузии, а не России.

– В сентябре ты решил выступать за Грузию, и это вызвало ажиотаж. До этого ты говорил, что твой приоритет – Россия. Почему в итоге такой выбор?

– Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают почему.

Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия – это мать, Россия – отец. Между родителями никогда не выбирают, – отметил защитник «Динамо».

Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина

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37 комментариев

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Vlad Ashurkov
Между родителями не выбирают! … и выбрал😂
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Tigo_Volchara93
Как по мне, так этот Саба игрок в лучшем случае обоймы сборной Грузии.
Даже в убитой РПЛ он кажется средним игроком
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Советник_042
Это цитата Муслима Магомаева, он ее перефразировал
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Aleksandr Danilov
Саба, извини от всего сердца, был бы ты хотя бы Джикией, мы бы жалели. А так ты на лавке в Грузии сидишь, удачи тебе
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Шам Вебер
Ответ STB
так я не понял, он сам из себя сделал футболиста или всё таки Динамо выращивали? вы уж определитесь, а то понимать вас трудно
Он сделал из себя футболиста сам.
Все, что для сделал любой российский клуб - исключительно ради своей выгоды, почему игрок должен жертвовать своей выгодой ради благодарности клубу, если этот клуб выбросит его за борт сразу, когда он станет слабее конкурентов?
Это спорт, а не сказки
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STB
Ответ nugoboss
Я от твоего ответа понимаю, что тебе наплевать на всех и на все, это тебе не касается и поэтому ты такой смелый, типа патриот, глупость и чушь.
ты о чем вообще? у тебя вообще хорошо всё ? А я по твоему ответу понимаю, что ты к России не имеешь отношения, потому что в русском языке не говорят " от твоего ответа", это признак либо тупости, либо иностранщины, либо хачевщины
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rospierdolator
Ответ Шам Вебер
Он сам из себя сделал футболиста и сам для себя как любой проффесионал.Если нет возможности играть за одну сборную, любой футболист выберет вторую.Насчёт того, что он чем-то обязан России - ваши домыслы, Динамо его выращивало, чтобы он приносил им пользу, а он рос, чтобы становится лучше, всем выгодно, где тут затесалось государство?
Динамо его не выращивало, и пользы от него как от козла молока...Каждый матч ошибается, что для игрока его амплуа очень критично и грозит потерей очков. А ставят его только потому, что больше некого.
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STB
Ответ Шам Вебер
Он сам из себя сделал футболиста и сам для себя как любой проффесионал.Если нет возможности играть за одну сборную, любой футболист выберет вторую.Насчёт того, что он чем-то обязан России - ваши домыслы, Динамо его выращивало, чтобы он приносил им пользу, а он рос, чтобы становится лучше, всем выгодно, где тут затесалось государство?
так я не понял, он сам из себя сделал футболиста или всё таки Динамо выращивали? вы уж определитесь, а то понимать вас трудно
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Шам Вебер
Ответ STB
я людь с рабским мышлением, и у меня два вопроса. первый - а кто, если не Россия сделала из него футболиста? и второй - как лучше то? Как он и тикнизян - играть непонятно за кого,проигрывать 20 матчей подряд, "зато в ивропи", или как Костя Зырянов - подождать до тридцатки, и потом выиграть Кубок УЕФА и бронзу евро?
Он сам из себя сделал футболиста и сам для себя как любой проффесионал.Если нет возможности играть за одну сборную, любой футболист выберет вторую.Насчёт того, что он чем-то обязан России - ваши домыслы, Динамо его выращивало, чтобы он приносил им пользу, а он рос, чтобы становится лучше, всем выгодно, где тут затесалось государство?
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rospierdolator
Ответ nugoboss
Я от твоего ответа понимаю, что тебе наплевать на всех и на все, это тебе не касается и поэтому ты такой смелый, типа патриот, глупость и чушь.
Щас бы за Сазонова переживать, а не за среднестатистического россиянина, с зарплатой в 15 тысяч в месяц.
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Uriah Heep
Зачем задавать вопрос, ответ на который все знают?!
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rospierdolator
Ответ Magmi
Порадовала фраза журналиста, что это решение вызвало ажиотаж) Прям ажиотаж?) Как по мне, ну средненький защитник, и выбери он играть за Россию, далеко не факт, что стал бы основным. Пишу без какого-либо хейта, вроде того, что он что-то должен стране и т.д.
Средненький - это большой аванс. Порет каждый матч за Динамо, какая сборная?!) Глупейшие детские ошибки.
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nugoboss
Ответ STB
я людь с рабским мышлением, и у меня два вопроса. первый - а кто, если не Россия сделала из него футболиста? и второй - как лучше то? Как он и тикнизян - играть непонятно за кого,проигрывать 20 матчей подряд, "зато в ивропи", или как Костя Зырянов - подождать до тридцатки, и потом выиграть Кубок УЕФА и бронзу евро?
Я от твоего ответа понимаю, что тебе наплевать на всех и на все, это тебе не касается и поэтому ты такой смелый, типа патриот, глупость и чушь.
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rospierdolator
Ответ Шам Вебер
Так это абсолютно логично, Грузия играет во всех турнирах, у футболиста короткая жизнь, надо жить сегодняшним днём, а не надется, что через 5 лет Россию вернут на Евро и ЧМ. Те, кто пишут, что Россия сделала из него футболиста и теперь он что-то должен - люди с абсолютно рабским мышлением.
Пусть хоть за эфиопию играет, это недозащитник, которому еще расти и расти в плане проф футболиста. В сборную России такого точно брать не нужно.
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Kemal Gul
Ответ Jesse Boy
Грузия - мать. и Россия - мать. в Европе поймут...
Это как раз в России поймут куда лучше, чем в Европе. У нас миллионы детей воспитываются двумя женщинами - матерью и бабушкой
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rospierdolator
Ответ dbneoner
Вот только футболистом тебя сделала Россия, а конкретнее академия Зенита
как болельщик клуба за который играет этот Сазонов, скажу, что он не футболист...Может талант и был, но ошибки которые совершает данный персонаж просто детские, которые уже давно должны были пройти.
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Magmi
Порадовала фраза журналиста, что это решение вызвало ажиотаж) Прям ажиотаж?) Как по мне, ну средненький защитник, и выбери он играть за Россию, далеко не факт, что стал бы основным. Пишу без какого-либо хейта, вроде того, что он что-то должен стране и т.д.
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Честный контроль
Еще бы Джикию по тому же адресу отправить.
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STB
Ответ Шам Вебер
Так это абсолютно логично, Грузия играет во всех турнирах, у футболиста короткая жизнь, надо жить сегодняшним днём, а не надется, что через 5 лет Россию вернут на Евро и ЧМ. Те, кто пишут, что Россия сделала из него футболиста и теперь он что-то должен - люди с абсолютно рабским мышлением.
я людь с рабским мышлением, и у меня два вопроса. первый - а кто, если не Россия сделала из него футболиста? и второй - как лучше то? Как он и тикнизян - играть непонятно за кого,проигрывать 20 матчей подряд, "зато в ивропи", или как Костя Зырянов - подождать до тридцатки, и потом выиграть Кубок УЕФА и бронзу евро?
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Vladimir Frolov
Непонятный пафос, с цитатами из пабликов соц.сетей. Рациональность выбора всем очевидна, для чего эти понты?
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Шам Вебер
Так это абсолютно логично, Грузия играет во всех турнирах, у футболиста короткая жизнь, надо жить сегодняшним днём, а не надется, что через 5 лет Россию вернут на Евро и ЧМ.
Те, кто пишут, что Россия сделала из него футболиста и теперь он что-то должен - люди с абсолютно рабским мышлением.
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Slavnov
я поддерживаю этот выбор,глядя на игру Сабы
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Кирилл Овчинников
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
так почему выбрал Грузию, а не Россию? Отца не любит штоле ?)) А грузинский язык знает Сазонов, интересно?
он знает грузинский, был переводчиком для Гагнидзе в видео Динамо
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Бобынин
Ответ dbneoner
Вот только футболистом тебя сделала Россия, а конкретнее академия Зенита
Футболистом его сделала природа, а академия зенита сделала его ..овнофутболистом.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Wiley Fox
И это говорит еврей
написал расист.
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